Rinnovo Assicurazione Auto: il 25% lo fa dopo la scadenza

Meno di 1 italiano su 10 rinnova l’assicurazione auto prima della scadenza: ecco le abitudini degli automobilisti con l’assicurazione online

Il rinnovo dell’assicurazione auto non sembra essere una preoccupazione per gli italiani, secondo l’indagine di un noto sito di preventivi online. In media 1 su 4 rinnova l’assicurazione auto solo dopo che è già scaduta. C’è anche chi procede al rinnovo dell’assicurazione molto tempo prima della scadenza. Ecco le abitudini degli italiani con scadenza e rinnovo dell’assicurazione auto.

RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO PRIMA DELLA SCADENZA

L’indagine condotta su circa 340 mila contratti di rinnovo assicurazione online, svela che l’11,8% dei clienti rinnova con largo anticipo. La percentuale dei più previdenti acquista la nuova polizza tra 15 e 45 giorni prima della scadenza. Ma c’è anche l’8,5% che lo fa con 10-14 giorni di anticipo, mentre oltre 1 su 4 (25,5%) arriva ad occuparsi della polizza anche il giorno stesso della scadenza. La legge prevede un periodo di tolleranza valido fino a 15 giorni dopo la scadenza durante il quale la compagnia è obbligata a mantenere operante la copertura RC base in caso di sinistro, ma non le garanzie accessorie, se hanno stessa scadenza.

RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO DOPO LA SCADENZA

Le regioni italiane con più assicurati “ritardatari” vedono al primo posto gli automobilisti residenti in Abruzzo. Qui il 29,6% del campione ha rinnovato la polizza oltre la data di scadenza, entro i 15 giorni di tolleranza concessi dalla legge. Seguono nella graduatoria gli assicurati residenti in Sicilia (29,2%) e in Calabria (28,8%). Il periodo di tolleranza è usato con meno frequenza, invece, dagli automobilisti del Trentino-Alto Adige, dove solo il 21,3% ha rinnovato l’assicurazione durante i 15 giorni di tolleranza. Seguono gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia (22,1%) e dell’Emilia-Romagna (23,3%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COME VERIFICARE LA SCADENZA ASSICURAZIONE AUTO

A causa dell’emergenza Covid-19, molti automobilisti hanno potuto sospendere l’assicurazione auto per alcuni mesi, fino al 31 luglio 2020. Un’opportunità che, su un campione di 244.000 polizze stipulate online lo scorso anno, tra aprile e maggio, è stata sfruttata da circa il 20% degli automobilisti con RCA in scadenza in quei due mesi. Ciò ha comportato uno spostamento in avanti del termine di validità delle polizze per cui bisogna ricordare di verificare la data di scadenza della propria assicurazione. Se vicini alla scadenza pensare già al rinnovo o alla ricerca di una Compagnia più conveniente. In genere è possibile rinnovare l’assicurazione a partire da 45 giorni prima della sua scadenza.