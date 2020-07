RC auto: dal 1° agosto il periodo di tolleranza torna di 15 giorni

Attenuatasi l'emergenza Coronavirus, dal 1° agosto 2020 il periodo di tolleranza RC auto che il decreto Cura-Italia aveva esteso a 30 giorni, torna ai canonici 15

A marzo, nel momento più drammatico dell’emergenza Coronavirus, il Governo con il decreto Cura Italia convertito poi in legge il mese successivo, aveva prolungato di ulteriori 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, il cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ (o periodo di mora o di comporto) che mantiene attiva la polizza RC auto nelle prime due settimane dopo la scadenza, portandolo di fatto a 30 giorni. Questo per agevolare gli assicurati che a causa del lockdown potevano avere difficoltà a procedere con il rinnovo. Ma visto che l’emergenza Covid si è per fortuna attenuata, anche se bisogna restare sempre vigili, dai cosiddetti ‘piani alti’ non hanno ritenuto necessario estendere la proroga, per cui dal 1° agosto 2020 il periodo di tolleranza torna di 15 giorni.

RC AUTO E PERIODO DI TOLLERANZA

Visto che si rientra nella normalità, speriamo per sempre, facciamo un veloce riassuntino sul periodo di tolleranza della RC auto. L’articolo 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che il contratto di assicurazione auto obbligatoria con durata annuale (o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione,), si risolve automaticamente alla scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. La compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni, e a “mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. Quindi, a prescindere dalle intenzioni dell’assicurato, la validità della polizza in scadenza risulta estesa di 15 giorni, ossia dal giorno dopo la scadenza indicata sul contratto fino alle 23:59 del quindicesimo giorno successivo.

1 AGOSTO 2020: IL PERIODO DI TOLLERANZA TORNA DI 15 GIORNI, ATTENZIONE ALLE SCADENZE

A beneficio dei nostri utenti, e grazie a uno schemino preparato dall’ASAPS, ecco le scadenze da tenere in considerazione ora che si torna alla normale tempistica del periodo di tolleranza, tenendo presente che l’estensione a 30 giorni era valida solo per le polizze scadute e non ancora rinnovate e per le polizze in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

– Esempio 1

assicurazione scaduta il 1° luglio: estensione della validità fino al 31 luglio, in caso di mancato rinnovo l’auto risulta scoperta dal 1° agosto 2020;

– Esempio 2

assicurazione scaduta il 20 luglio: estensione della validità fino al 19 agosto, in caso di mancato rinnovo l’auto risulta scoperta dal 20 agosto 2020;

– Esempio 3

assicurazione scaduta il 31 luglio: estensione della validità fino al 30 agosto, in caso di mancato rinnovo l’auto risulta scoperta dal 31 agosto 2020;

– Esempio 4

assicurazione scaduta il 1°agosto: l’estensione della validità è di nuovo di 15 giorni, per cui l’auto risulta coperta fino al 16 agosto e, senza rinnovo, scoperta dal 17 in poi.

TERMINE PER LA COMPOSIZIONE DEI SINISTRI: STOP ANCHE A QUESTA PROROGA

Il decreto Cura-Italia aveva inoltre prorogato di ulteriori 60 giorni, sempre fino al 31 luglio 2020, il termine entro cui, per i sinistri con danni a cose o a persone, l’impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunicare i motivi per cui non intende procedere alla stessa (il termine standard per i danni alle cose è di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento e di 30 quando è stato sottoscritto il modulo CAI da entrambi i conducenti, mentre per i danni alle persone è di 90 giorni). La proroga di 60 giorni disposta dal Governo operava anche nei casi di intervento necessario da parte del perito o del medico legale, ai fini della valutazione del danno effettivo subito da cose o persone.

Tuttavia anche questa norma non è stata confermata, e pertanto dal 1° agosto 2020 si torna ai termini ordinari di 60 (o 90) giorni dalla richiesta di risarcimento e di 30 giorni (per i soli danni alle cose) in caso di sottoscrizione del modulo CAI da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.