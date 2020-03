Renault venderà auto online per tagliare i costi in Europa

Entro il 2024 Renault venderà auto online: la novità nell’ambito di un piano per tagliare i costi in Europa che vedrà la vendita delle concessionarie in Francia

L’acquisto auto nuova online farà sempre più parte dei canali di vendita delle Case auto, dopo Tesla e Volkswagen in Germania, è la volta di Renault in Francia. Il Gruppo Renault ha annunciato infatti un piano di ridimensionamento dei costi in Europa che entro il 2024 porterà a un nuovo modo di vendere e acquistare auto nuove online. La novità porterà secondo le prime indiscrezioni alla vendita di alcune concessionarie del Gruppo, nella direzione opposta al principale concorrente in Francia.

SEMPRE PIU’ CASE VENDERANNO AUTO NUOVE ONLINE

Ad annunciare che Renault venderà auto online è una nota ufficiale in cui si annuncia che Renault Retail Group (controllata di Renault Group) si adeguerà alla trasformazione del mercato e all’evoluzione dei clienti. E’ quello che secondo Autonews rappresenta un nuovo capitolo per la vendita di auto online Renault. Dalla vendita di auto elettriche le Case auto prevedono già di dover far fronte a margini più magri, se non addirittura rimetterci. Per supportare la crescita Renault ha messo in conto un taglio dei costi entro il 2024 di 2 miliardi di euro. Una crescita che comporterà anche la cessione di alcune concessionarie.

MENO CONCESSIONARIE FISICHE IN FRANCIA, MA SENZA DISOCCUPATI

Renault Retail Group cederà 10 concessionarie a rivenditori che si occupano già della commercializzazione dei Marchi francesi, quindi non dovrebbero esserci rischi per i posti di lavoro dei 12 mila dipendenti. Per capire meglio di quali cifre si tratta bisogna sapere che Renault Retail Group commercializza i marchi Renault, Dacia e Nissan in 275 siti e 14 paesi europei (94 solo in Francia, dove partirà la rivoluzione delle vendite online). La controllata RRG copre il 35% di vendite in Europa e il 20% in Francia, numeri puramente indicativi se si ipotizza che con le auto elettriche si tenderà sempre di più verso il leasing.

DIMENSIONI FISICHE E VIRTUALI DELLE CASE AUTO

Meno concessionarie e meno dipendenti in capo direttamente a Renault, che pare venderà anche una sede operativa fatta di uffici a Parigi. Il Gruppo Renault Retail ha un piano ben preciso:

– Preparare il futuro adattandosi al nuovo comportamento del consumatore, in particolare la digitalizzazione del percorso del cliente;

– Adattare il proprio ambito di attività per concentrare gli investimenti e sostenere la crescita aziendale;

– Salvaguardare i posti di lavoro e la rappresentatività dei marchi Groupe Renault in Francia.

Una direzione opposta a quella di PSA Group che invece sarebbe intenzionata ad ampliare la forza lavoro dai 10 mila dipendenti in Europa. PSA infatti avrebbe avviato le procedure di assunzione di ulteriori 1300 dipendenti. Si tratta comunque per PSA di un periodo di profonda trasformazione, dopo l’acquisizione di Opel, e verso la fusione con FCA.