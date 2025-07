RC auto: scatola nera non fa risparmiare, Altroconsumo la boccia

Introdotta sul mercato allo scopo di contrastare le frodi assicurative e incentivare una guida più prudente e consapevole, assicurando nel contempo uno sconto significativo sul premio RC auto, la scatola nera sembra aver fallito la promessa di risparmio, rivelandosi spesso un’opzione più costosa rispetto alla sola polizza. Lo rivela un’indagine di Altroconsumo che ha analizzato 16 compagnie assicurative scoprendo che le polizze RC auto con scatola nera sono quasi sempre più care di quelle senza: tra le città esaminate, solo a Napoli l’installazione della black box consente un risparmio reale. Della cosa se n’erano probabilmente accorti gli stessi consumatori, se consideriamo che in Italia la diffusione della scatola nera è oggi scesa al 17% dopo aver toccato punte del 22% qualche anno fa.

RC AUTO CON SCATOLA NERA? PIÙ COSTOSE ANCHE DEL 45%

E dire che la promessa di risparmio per chi usa la scatola nera è messa nero su bianco dall’articolo 132-ter del Codice delle assicurazioni private, introdotto dal decreto-legge n. 1/2012 (cosiddetto decreto Liberalizzazioni), il quale stabilisce espressamente che in caso di installazione del dispositivo sul veicolo, la compagnia assicurativa è tenuta a praticare un significativo sconto sul premio RC auto.

La realtà è però ben diversa. Dall’indagine di Altroconsumo su 16 compagnie di assicurazione, che ha confrontato i premi RC auto classici più convenienti con quelli delle polizze con scatola nera per due profili di automobilista in sei città italiane (Milano, Torino, Roma, Firenze, Napoli e Bari), quasi mai queste ultime competono sul prezzo. Le rilevazioni dell’associazione a difesa dei consumatori dimostrano infatti che:

le polizze con scatola nera sono quasi sempre più costose rispetto a quelle senza;

rispetto a quelle senza; in alcuni casi la differenza può arrivare fino al +45% (ad esempio a Milano, per il profilo ‘giovane conducente’);

(ad esempio a Milano, per il profilo ‘giovane conducente’); spesso il premio include anche garanzie accessorie non scorporabili, come l’assistenza stradale.

COSTO POLIZZE CON SCATOLA NERA: RISPARMIO SOLO NEL SUD ITALIA

L’unica eccezione è Napoli. Il capoluogo campano, infatti, si distingue dalle altre città italiane esaminate per la convenienza dell’opzione scatola nera, con un risparmio che oscilla tra il 7% e l’11% rispetto alla sola RC auto obbligatoria. Ciò è dovuto all’alto rischio assicurativo della zona, che spinge le compagnie a incentivare l’uso della black box. Non a caso, secondo l’Ivass, sebbene la diffusione del dispositivo risulti generalmente in calo (17% la media nazionale nel primo trimestre 2025, come abbiamo visto), resiste ancora bene al sud con picchi del 56% a Caserta e del 45% proprio a Napoli.

POLIZZE RCA CON SCATOLA NERA: COMUNQUE UTILI MA VANNO CONSIDERATI DIVERSI ASPETTI

Per tutti i dettagli sui costi delle polizze con o senza scatola nera vi rimandiamo alla pagina dell’indagine di Altroconsumo, che spiega anche il metodo utilizzato per il test. Detto questo, vale davvero la pena assicurarsi con una polizza RCA con scatola nera? Secondo l’associazione (e noi siamo d’accordo con loro), per valutare la reale convenienza della scatola nera occorre considerare anche altri fattori e non solo il prezzo:

il livello di rischio della zona in cui si circola;

della zona in cui si circola; la possibilità di usufruire di garanzie e di servizi accessori.

È bene infatti considerare anche l’utilità dei servizi aggiuntivi offerti, come l’assistenza in caso di incidente, la possibilità di localizzare il veicolo in caso di furto e il supporto fornito dalla compagnia, il monitoraggio dello stile di guida. Questi aspetti possono rappresentare un valore reale, soprattutto per chi cerca maggiore supporto e sicurezza alla guida. Anche spendendo un po’ di più.