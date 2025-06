Prezzi RC auto stabili nel I trimestre 2025: presto inizierà la discesa?

Nel primo trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia RC auto e stato di 410 euro, in diminuzione rispetto a dicembre 2024 (419 euro) e stabile rispetto ai primi mesi del 2025 (408 euro a gennaio e 411 euro a febbraio). Su base annua il premio medio e cresciuto del +4,1% in termini nominali mentre in termini reali, tenendo quindi conto dell’inflazione, l’aumento si è fermato al +2,2%. La crescita risulta in ogni caso più contenuta rispetto al +6,6% nel quarto trimestre del 2024 e anche rispetto al +7,2% tra il I trimestre 2024 e l’analogo periodo del 2023. Da notare che anche se il premio medio nell’ultimo periodo è più alto rispetto al periodo pre-pandemico (era solo 406 euro nel 2019) è comunque più basso del -17,3% rispetto al primo trimestre del 2014.

PREZZI RC AUTO SUPERIORI A 384 EURO NELLA METÀ DELLE PROVINCE

Questi numeri sono stati forniti dall’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, mediante l’indagine IPER che dal 2013 rileva i prezzi effettivi della garanzia RC auto, dove per ‘effettivi’ si intendono gli importi dei premi effettivamente pagati dagli assicurati, rilevati su un campione di contratti di durata annuale.

Analizzando le statistiche a livello territoriale, sempre nel primo trimestre 2025 la metà delle province italiane ha registrato premi superiori ai 384 euro, mentre nelle province più costose si sono superati i 416 euro. Le variazioni annue del premio medio nelle singole provincie variano il –0,2% e il +6,9%, con Caltanissetta (+6,9%), Viterbo (+6,6%) e Terni (+6,4%) in testa agli aumenti. Oltre un terzo delle province ha presentato un incremento del premio medio superiore al dato nazionale.

Permane purtroppo un forte divario territoriale: gli assicurati di Napoli hanno pagato in media 262 euro in più rispetto a quelli di Aosta. La differenza è cresciuta nell’ultimo anno del +3,2%, pur rimanendo inferiore del -46,1% rispetto al primo trimestre del 2014.

SCATOLA NERA IN CALO: È SUL 17,1% DELLE AUTOVETTURE

Per quanto riguarda invece la diffusione della scatola nera, secondo l’IVASS risulta in lieve calo: nel primo trimestre 2025, infatti, erano installate nel 17,1% delle autovetture rispetto al 17,8% dell’anno precedente. La diffusione della scatola nera è eterogenea tra le province, in genere più elevata al Sud, ad esempio a Caserta 56,5% e Napoli 45,7%, nonostante che in queste province si siano registrate le maggiori riduzioni (Caserta -5,2% e Napoli -5,1%).

PREZZI RC MOTO: 311 I MOTOCICLI, 205 EURO I CICLOMOTORI

Infine un cenno sui prezzi delle assicurazioni moto: il premio medio per i motocicli è risultato pari a 311 euro, quello per i ciclomotori a 205 euro. Per i ciclomotori, nelle province del Sud i premi sono mediamente più elevati e si arriva a 452 euro a Napoli e 400 euro a Caserta. Per i motocicli, il premio medio tocca i 590 euro a Napoli. Viceversa al Nord i prezzi sono generalmente più contenuti, con valori minimi di 198 euro per i motocicli a Bolzano e 117 euro per i ciclomotori a Udine. Da notare che i mezzi a due ruote sono particolarmente diffusi nelle città metropolitane dove rappresentano il 21,9% dei veicoli in circolazione.