Stamane un litro di diesel costa 2,196 euro, in calo di un millesimo rispetto a ieri, dice il ministero delle Infrastrutture: eppure da mezzanotte si pagano 4,88 centesimi in più, perché il micro taglio accisa gasolio è finito e il Governo non lo ha prorogato per ora. Il fatto è che, dice Staffetta Quotidiana, le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo sono a 897 euro per mille litri (ossia -35 arrotondando). In ogni caso, se ci fosse ancora lo sconto fiscale, alla pompa si avrebbe il listino a 2,147 euro. La benzina invece è a 1,939 e -2 millesimi con quotazioni di 584 euro per mille litri (-10).

PREZZI DI BENZINA E DIESEL: ASTRONOMICI

A fine febbraio 2026, prima dello scoppio della guerra USA-Iran, i prezzi di benzina e diesel in Italia erano rispettivamente di 1,67 euro e 1,72 euro il litro. Quindi siamo su livelli stellari, con ricadute pesanti per il costo della vita.

L’Esecutivo in passato ha preso vari provvedimenti, con mini tagli accise per pochi giorni: difficile fare di più considerando che i conti dello Stato sono molto sotto stress. Le riduzioni del 2026 hanno già causato un ammanco di circa 2,5 miliardi e il meccanismo delle accise mobili – extra gettito IVA in parte restituito agli italiani – copre solo margini limitati.

Si tratta di denaro usato per sanità, pensioni, infrastrutture e altro, in un contesto tremendamente delicato per la nazione, in un’Unione Europea in gravissima difficoltà sotto ogni punto di vista: vedi l’invasione di auto cinesi e l’isolamento politico a livello internazionale (niente summit con USA, Russia e Cina), coi prezzi dell’energia che incutono timore.

QUALE FUTURO

Finché le tensioni legate al conflitto USA-Iran e il mercato del greggio resteranno instabili, i prezzi difficilmente torneranno ai livelli di fine febbraio (1,67 euro benzina, 1,72 diesel): il futuro alla pompa dipenderà dal braccio di ferro tra quotazioni internazionali, scorte e tenuta dei conti pubblici.

Anche un eventuale allentamento delle tensioni geopolitiche non garantirebbe un immediato ritorno alla normalità, considerando i tempi necessari per il riequilibrio delle forniture energetiche e delle attività di raffinazione. Da segnalare nel frattempo che ENI – come detto oggi dal CEO Clauidio Descalzi – potrebbe prorogare il price cap carburanti a fine 2026.

LA SPIRALE DEL GASOLIO

Particolarmente delicata la situazione del gasolio, carburante strategico per il sistema produttivo italiano, per l’autotrasporto e per numerose attività industriali e agricole. Il diesel addirittura a 2,2 euro rappresenta un problema che va ben oltre il portafoglio degli automobilisti: significa maggiori costi per la movimentazione delle merci, con il rischio che questi vengano progressivamente trasferiti sui prezzi finali dei beni di consumo, alimentari inclusi.

Una spirale pericolosa per un’economia che deve fare i conti con la debolezza del potere d’acquisto delle famiglie e con le difficoltà competitive delle imprese: realistico ipotizzare eventuali interventi temporanei e selettivi, qualora si verificassero nuove impennate delle quotazioni internazionali.