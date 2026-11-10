Diesel, tornano le accise mobili: ecco quanto si risparmia

Dopo due soli giorni di accise piene, il Governo ci ripensa e rimette mano al gasolio. Da oggi, 10 novembre 2026, e fino a lunedì 23 novembre torna in funzione il meccanismo delle accise mobili. Lo sconto sul diesel è modesto, ma riguarda milioni di automobilisti che da mesi fanno i conti con prezzi alla pompa molto alti.

QUANTO SI RISPARMIA AL DISTRIBUTORE

Il decreto interministeriale firmato il 9 novembre da Economia e Ambiente riduce l’accisa sul gasolio da 672,90 a 632,90 euro ogni mille litri. Il taglio è di 4 centesimi al litro, che salgono a 4,88 con l’Iva. Su un pieno da 40 litri il risparmio è di circa 1,95 euro, su uno da 50 litri di circa 2,44 euro. Il gasolio self costava ieri in media 2,232 euro al litro, quindi lo sconto vale poco più del 2% del prezzo. La misura riguarda solo il diesel: la benzina resta tassata per intero.

ACCISE MOBILI: COME FUNZIONA E CHI PAGA

Le accise mobili usano il maggior gettito Iva generato dal rincaro dei carburanti per alleggerire la tassazione, a saldo zero per i conti pubblici. Per questo intervento sono stati stanziati 43,2 milioni di euro, una quota dell’extragettito incassato dal 1° al 31 ottobre: circa 3 milioni al giorno. Il decreto replica la misura in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre. Al termine del periodo servirà un nuovo provvedimento per proseguire.

TUTTI I TAGLI DALL’INIZIO DELLA GUERRA IN IRAN

Quello di oggi è solo l’ultimo intervento del Governo per alleggerire il caro carburante. Il primo provvedimento risale al 19 marzo, poche settimane dopo lo scoppio della guerra in Iran: 20 centesimi al litro su benzina e gasolio, circa 25 alla pompa con l’Iva, per 20 giorni e poi prorogati fino al 1° maggio.

Dal 2 al 22 maggio lo sconto è stato differenziato: 20 centesimi sul gasolio e 5 sulla benzina. Dal 23 maggio al 6 giugno il gasolio è sceso a 10 centesimi, poi a 5 per entrambi i carburanti fino al 3 luglio, quando il taglio non è stato rinnovato.

Con la risalita dei prezzi, dal 28 luglio il Governo è intervenuto solo sul gasolio con 14 centesimi, prorogati tra agosto e i primi giorni di settembre. Lo sconto è poi calato a 10 centesimi dal 18 al 25 settembre e a 5 dal 26 settembre al 5 ottobre. Dopo oltre tre settimane senza riduzioni, è arrivato il già citato taglio di 4 centesimi dal 28 ottobre al 7 novembre, fino all’attuale decreto.

Il ritorno delle accise mobili conferma una linea fatta di interventi brevi e di entità ridotta, legati alle risorse disponibili di volta in volta. Per chi viaggia a gasolio significa un sollievo contenuto ma concreto per le prossime due settimane. Il prezzo effettivo alla pompa dipenderà comunque dal singolo distributore e dai tetti applicati dalle compagnie, come il price cap di Eni. A questo proposito, ricordiamo che il prezioso widget di Previsionicarburanti.it mostra la media in tempo reale dei prezzi di benzina, gasolio, GPL e metano per ogni Comune e Provincia italiana, e permette anche di prevedere i prezzi carburanti in Italia nei prossimi giorni.