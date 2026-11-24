Giappone all’attacco del mercato italiano anche con la promozione dell’Honda Jazz Full Hybrid (e:HEV): una compatta di segmento B che punta su razionalità, efficienza e sfruttamento dello spazio. Il suo sistema ibrido da 122 CV privilegia la trazione elettrica: il motore termico 1.5 a ciclo Atkinson funge principalmente da generatore, garantendo consumi intorno ai 4,5 l/100 km in città. L’abitacolo offre un’eccellente visibilità grazie ai montanti anteriori sottili e una versatilità superiore alla media grazie ai sedili posteriori Magic Seats, ribaltabili anche in verticale. Completano il quadro una dotazione completa di sistemi ADAS Honda Sensing e l’allestimento Crosstar per chi cerca un’estetica più crossover.

PROMOZIONE HONDA JAZZ FULL HYBRID: LA SCHEDA

Honda Jazz e:HEV 1.5 Elegance.

Prezzo di listino 25.700 euro .

. Prezzo in promo 21.900 euro.

Sconto di 3.800 euro, ossia -14,8% .

. Occorre “dare dentro” qualsiasi usato in permuta o da rottamare.

Anticipo 7.400 euro .

. Finanziamento di 14.500 euro.

Poi 47 rate di 158,65 euro .

. Maxi rata finale eventuale 11.091 euro (Valore Futuro Garantito).

Prima rata a 30 giorni.

TAN 6,99% e TAEG 8,67% .

. Istruttoria 399 euro.

Dovuto 18.785,55 euro.

Entro 45 giorni dalla scadenza della maxi rata il cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (massimo dovuto 20.625,72 euro con TAEG 8,90%).

Offerta valida fino al 30 novembre 2026.

Salvo approvazione Agos Ducato.

Percorrenza totale di 40.000 km .

. La garanzia del produttore di 3 anni per modelli Hybrid e Plug-in Hybrid può essere estesa fino a un massimo di 5 anni aggiuntivi , subordinatamente al rispetto dei requisiti di manutenzione e di assistenza Honda.

, subordinatamente al rispetto dei requisiti di manutenzione e di assistenza Honda. All’estensione della garanzia si applicano i termini e condizioni consultabili nel documento illustrativo disponibile presso le concessionarie Honda.

illustrativo disponibile presso le concessionarie Honda. In omaggio garanzia estesa fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e 2 tagliandi , per un valore complessivo di 1.925 euro (IVA inclusa).

a chilometraggio illimitato e , per un valore complessivo di (IVA inclusa). Solo per auto in stock per contratti stipulati entro il 30/11/2026 e vetture immatricolate entro il 31/12/2026.

PROMO Honda JAZZ IBRIDA: 4 COSE CHE CI PIACCIONO

Sconto di 3.800 euro (-14,8%), senza vincoli stringenti sull’auto da rendere.

I parametri di anticipo, rata mensile e Valore Futuro sono ragionevoli.

La Casa dice subito come eventualmente rifinanziare la maxi rata finale.

L’offerta aggiunge in omaggio l’estensione di garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e 2 tagliandi, per un valore complessivo dichiarato di 1.925 euro (IVA inclusa). Anche a beneficio della sicurezza stradale.

QUALCHE NEO DELL’OFFERTA

Il tetto di percorrenza è fissato a 40.000 km complessivi: per chi percorre più chilometri l’anno (soprattutto su 4 anni di piano) il margine rischia di stare stretto. Costringendo a valutare con attenzione le proprie abitudini di guida quotidiana, tra casa, lavoro e spostamenti nel weekend.

Il costruttore non indica – nel sito – quale sia la penale in euro per chi non rispetta il tetto della percorrenza: occorre chiedere in concessionaria.