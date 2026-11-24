Honda Jazz Full Hybrid: promo 2 tagliandi e 8 anni di garanzia, pro e contro
Honda Jazz Full Hybrid offerta con 2 manutenzioni incluse e 8 anni di copertura legale. Ecco vantaggi e svantaggi della proposta della Casa giapponese
Honda Jazz Full Hybrid offerta con 2 manutenzioni incluse e 8 anni di copertura legale. Ecco vantaggi e svantaggi della proposta della Casa giapponese
Giappone all’attacco del mercato italiano anche con la promozione dell’Honda Jazz Full Hybrid (e:HEV): una compatta di segmento B che punta su razionalità, efficienza e sfruttamento dello spazio. Il suo sistema ibrido da 122 CV privilegia la trazione elettrica: il motore termico 1.5 a ciclo Atkinson funge principalmente da generatore, garantendo consumi intorno ai 4,5 l/100 km in città. L’abitacolo offre un’eccellente visibilità grazie ai montanti anteriori sottili e una versatilità superiore alla media grazie ai sedili posteriori Magic Seats, ribaltabili anche in verticale. Completano il quadro una dotazione completa di sistemi ADAS Honda Sensing e l’allestimento Crosstar per chi cerca un’estetica più crossover.
PROMOZIONE HONDA JAZZ FULL HYBRID: LA SCHEDA
- Honda Jazz e:HEV 1.5 Elegance.
- Prezzo di listino 25.700 euro.
- Prezzo in promo 21.900 euro.
- Sconto di 3.800 euro, ossia -14,8%.
- Occorre “dare dentro” qualsiasi usato in permuta o da rottamare.
- Anticipo 7.400 euro.
- Finanziamento di 14.500 euro.
- Poi 47 rate di 158,65 euro.
- Maxi rata finale eventuale 11.091 euro (Valore Futuro Garantito).
- Prima rata a 30 giorni.
- TAN 6,99% e TAEG 8,67%.
- Istruttoria 399 euro.
- Dovuto 18.785,55 euro.
- Entro 45 giorni dalla scadenza della maxi rata il cliente, in alternativa al saldo della stessa, potrà rateizzarne il pagamento (massimo dovuto 20.625,72 euro con TAEG 8,90%).
- Offerta valida fino al 30 novembre 2026.
- Salvo approvazione Agos Ducato.
- Percorrenza totale di 40.000 km.
- La garanzia del produttore di 3 anni per modelli Hybrid e Plug-in Hybrid può essere estesa fino a un massimo di 5 anni aggiuntivi, subordinatamente al rispetto dei requisiti di manutenzione e di assistenza Honda.
- All’estensione della garanzia si applicano i termini e condizioni consultabili nel documento illustrativo disponibile presso le concessionarie Honda.
- In omaggio garanzia estesa fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e 2 tagliandi, per un valore complessivo di 1.925 euro (IVA inclusa).
- Solo per auto in stock per contratti stipulati entro il 30/11/2026 e vetture immatricolate entro il 31/12/2026.
PROMO Honda JAZZ IBRIDA: 4 COSE CHE CI PIACCIONO
Sconto di 3.800 euro (-14,8%), senza vincoli stringenti sull’auto da rendere.
I parametri di anticipo, rata mensile e Valore Futuro sono ragionevoli.
La Casa dice subito come eventualmente rifinanziare la maxi rata finale.
L’offerta aggiunge in omaggio l’estensione di garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato e 2 tagliandi, per un valore complessivo dichiarato di 1.925 euro (IVA inclusa). Anche a beneficio della sicurezza stradale.
QUALCHE NEO DELL’OFFERTA
Il tetto di percorrenza è fissato a 40.000 km complessivi: per chi percorre più chilometri l’anno (soprattutto su 4 anni di piano) il margine rischia di stare stretto. Costringendo a valutare con attenzione le proprie abitudini di guida quotidiana, tra casa, lavoro e spostamenti nel weekend.
Il costruttore non indica – nel sito – quale sia la penale in euro per chi non rispetta il tetto della percorrenza: occorre chiedere in concessionaria.