L’incontro trilaterale fra USA, Russia e Cina in programma domani 19 novembre a Shenzhen, a margine del vertice APEC Asia-Pacific Economic Cooperation, segna un passaggio geopolitico ad altissima tensione per gli equilibri internazionali: Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si siedono allo stesso tavolo mentre l’economia mondiale è scossa dalla guerra in Iran, dal conflitto ancora aperto in Ucraina e da una crescente frammentazione commerciale. Eppure, mentre si ridisegnano le rotte dell’energia e della sicurezza, l’Unione Europea resta fuori dalla stanza. Con possibili ripercussioni pesantissime, non ultima quella sul prezzo dei carburanti alla pompa.

INCONTRO FRA TRUMP, PUTIN E XI: SI TOCCANO ANCHE INTERESSI VITALI DELL’UE

La crisi in Medio Oriente e gli attacchi alle navi commerciali nello Stretto di Hormuz hanno reso instabili le forniture energetiche e i traffici marittimi mondiali. Su questo fronte, i tre leader perseguono obiettivi diversi ma convergenti nella ricerca di un nuovo assetto planetario.

Trump cerca una via d’uscita dall’oneroso scontro con Teheran conflitto oneroso e una stabilizzazione dei prezzi energetici; Xi punta a garantire alla Cina l’accesso sicuro al petrolio e a rilanciare i commerci; Putin sfrutta l’occasione per riaffermare il peso strategico della Russia nel mercato dell’energia e della sicurezza, rompendo l’isolamento occidentale.

Proprio sul terreno energetico si nasconde il rischio maggiore per Bruxelles. Dal palco dell’APEC, Putin ha già attaccato frontalmente le sanzioni occidentali, sostenendo che l’Europa abbia innescato il proprio declino rinunciando alle forniture energetiche russe a basso costo e di alta qualità.

Se a Shenzhen dovesse emergere un’intesa informale tra Washington, Mosca e Pechino per gestire i flussi petroliferi e commerciali in Asia e Medio Oriente, l’Unione Europea – priva di autonomia energetica e ancora esposta alla volatilità dei mercati – rischierebbe di subire i costi più alti di un patto a tre deciso senza il suo contributo.

NUOVA YALTA SENZA UE

A rendere ancora più delicato lo scenario è il timore di una nuova Yalta: il riferimento storico è alla Conferenza di Yalta (febbraio 1945), l’incontro in cui i “Tre Grandi” (Churchill, Roosevelt e Stalin) ridisegnarono le sfere d’influenza geopolitica e i confini dell’Europa post-seconda guerra mondiale decidendo le sorti del continente senza il coinvolgimento diretto dei Paesi europei coinvolti o interessati.

Oltre al dossier nucleare, reso urgente dalla scadenza del trattato New START, e alle tensioni sui dazi e sulle tecnologie strategiche, c’è il nodo ucraino.

Nonostante i freni di Pechino e le cautele diplomatiche, la possibilità che Trump e Putin discutano le condizioni di un eventuale cessate il fuoco o la futura architettura di sicurezza europea allarma le cancellerie comunitarie. Qualsiasi compromesso negoziato sopra la testa di Kiev e di Bruxelles minerebbe la credibilità strategica dell’Europa.

QUESTIONE DI IMMAGINE

Le tre grandi potenze trattano direttamente sulle crisi che determinano i costi dell’energia, la sicurezza delle rotte commerciali e la stabilità del continente europeo, mentre l’UE appare spettatrice di decisioni destinate a ricadere direttamente sulle sue imprese e sui suoi cittadini.

INCOGNITE PESANTI PER I CONSUMATORI E PER CHI HA UN’AUTO

La prima incognita riguarda il prezzo di benzina e diesel: un eventuale accordo tra le tre potenze capace di stabilizzare le forniture petrolifere potrebbe allentare la pressione sui listini, mentre nuove tensioni commerciali o energetiche rischierebbero di tradursi in ulteriori rincari al distributore.

Le decisioni di Washington e Pechino su dazi, materie prime e tecnologie possono influenzare anche il mercato automobilistico europeo, incidendo sui costi di produzione delle vetture, soprattutto elettriche, e sulla disponibilità di batterie e componenti elettronici. Con possibili conseguenze sui prezzi delle auto nuove e dei ricambi e, indirettamente, sui costi di manutenzione e riparazione. Che paradosso: l’Europa rischia di pagare il conto di decisioni prese a un tavolo al quale non è stata invitata, col tris di superpotenze a imporre le proprie volontà.