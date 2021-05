Parcheggio Milano in Duomo: tariffe e orari

Le principali opportunità per trovare parcheggio a Milano in zona Duomo: tariffe e orari dei parcheggi e dei garage nel quartiere più centrale della città

Trovare un parcheggio a Milano in zona Duomo potrebbe sembrare un’impresa impossibile, visto che si parla del punto più centrale della città, nel bel mezzo di area C (con tutte le sue limitazioni per l’accesso) e sottoposto alle rigide regole delle strisce blu e gialle. Senza contare la massiccia presenza di aree pedonali con divieto di ingresso alle auto 24 ore su 24. E invece parcheggiare vicino al Duomo di Milano non è poi così complicato perché in loco ci sono numerosi parcheggi e garage con tariffe orarie tutto sommato accettabili. L’ideale per lasciare l’auto e visitare in tutta calma il Duomo, Palazzo Reale, il Museo del Novecento o fare shopping nelle vie adiacenti.

PARCHEGGIO MILANO DUOMO: CAR CENTRAL PARKING

Nome: Car Central Parking

Indirizzo: via Chiaravalle 12 – 20122 Milano

Telefono: 02.58307513

Tariffa oraria: 2,50 euro (online).

Note: parcheggio situato a 100 metri da Piazza del Duomo e a 50 dalla fermata Missori della metropolitana M3 (gialla), è aperto 24/7 ed è sempre custodito e videosorvegliato. Dispone di 380 posti auto e 100 posti moto, ogni cliente può parcheggiare il proprio veicolo in completa autonomia e portare la chiave con sé. Nei fine settimana si può sostare per 2 ore al prezzo speciale di 3 euro presentando il biglietto d’ingresso al Museo del Novecento, a Palazzo Reale o al Museo della Fabbrica del Duomo. Inoltre tutti i clienti del parcheggio possono attivare, direttamente alle casse, il ticket di Area C a soli 3 euro anziché 5.

PARCHEGGIO MILANO DUOMO: DUOMO PARKING

Nome: Duomo Parking

Indirizzo: Via Olmetto 9 – 20123 Milano

Telefono: 02.86461689

Tariffa oraria per le auto: 5,40 euro (online) – 6,00 euro (in cassa).

Note: il parcheggio è sito in zona Duomo, non distante dalla fermata di Missori della linea 3 della metropolitana, ed è presidiato, guardianato e sottoposto a videosorveglianza 24 ore su 24 attraverso telecamere a circuito chiuso. Permette di attivare il ticket giornaliero di Area C al costo agevolato di 3 euro.

PARCHEGGIO MILANO DUOMO: GARAGE SFORZA

Nome: Garage Sforza

Indirizzo: Via Francesco Sforza 4 – 20122 Milano

Telefono: 02.76006177

Tariffa oraria per le auto: da 5,40 a 7,20 euro (online) – da 6,00 a 8,00 euro (in cassa). Prevista una tariffa scontata dopo le ore 18:00.

Note: la posizione del garage è in pieno centro storico di Milano, vicinissima a Piazza del Duomo e a Piazza San Babila. Custodito e coperto, garantisce una videosorveglianza di 24 ore. Solitamente aperto tutto il giorno, nel periodo dell’emergenza Covid-19 osserva l’orario dalle 6 alle 24. È autorizzato alla rivendita del ticket di ingresso in Area C al costo convenzionato di 3 euro.

PARCHEGGIO MILANO DUOMO: PARCHEGGIO DEL CENTRO

Nome: Parcheggio del Centro

Indirizzo: Via Calderon della Barca 2 – 20122 Milano

Telefono: 02.58307211

Tariffa oraria per le auto: 3,00 euro (online)

Note: nelle vicinanze di Piazza del Duomo, Piazza San Babila e della fermata M3 di Missori, dispone di 516 posti ed è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 con presenza fissa di personale e videosorveglianza. Dotato di colonnine di ricarica per auto elettriche, aderisce alla convenzione per usufruire del ticket di ingresso in Area C a 3 euro.

PARCHEGGIO MILANO DUOMO: GARAGE MERAVIGLI

Nome: Garage Meravigli

Indirizzo: Via Manfredo Camperio 4 – 20123 Milano

Telefono: 02.86461784

Tariffa oraria per le auto: 3,00 euro (fino a 4 ore), poi 1,00 euro da 5 a 12 ore , 25,00 euro fino a 24 ore.

Note: garage coperto, sempre aperto e videosorvegliato 24/7 che si trova a circa 500 metri da Piazza del Duomo. Dispone di 50 posti tra moto, auto e furgoni con tariffe orarie e giornaliere. L’altezza massima consentita è 2,2 metri.