Offerte auto con rottamazione: gli sconti di aprile 2025

I numeri in aumento delle immatricolazioni suggeriscono che gli italiani hanno nuovamente voglia di cambiare macchina. E con le offerte auto con rottamazione di aprile 2025 possono farlo raggiungendo due obiettivi: risparmiare sul prezzo d’acquisto grazie allo sconto e togliere dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa. Continua a leggere per scoprire le migliori offerte del mese.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI REGIONALI

Come è noto, il Governo ha deciso di NON rifinanziare l’Ecobonus per l’anno 2025, visto che negli anni passati gli incentivi non hanno sortito particolari effetti positivi sulla produzione e vendita di auto in Italia, preferendo stanziare fondi per le aziende della filiera. Tuttavia c’è ancora la possibilità di accedere a contributi per l’acquisto di automobili: alcune regioni e comuni prevedono infatti incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti. La maggior parte degli incentivi locali, come quelli proposti di recente dalla Regione Lombardia e dal Comune di Firenze, nasce con l’obiettivo di supportare l’acquisto di veicoli ecologici (elettrici oppure ibridi).

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE APRILE 2025 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: Panda ibrida scontata a 10.450 euro, oltre oneri finanziari, con anticipo zero, rottamazione, finanziamento e pronta consegna. Stessa offerta per la 600 ibrida, partendo da 20.450 euro. Altre offerte, sempre con finanziamento e rottamazione, su nuova Grande Panda (sia ibrida che elettrica), 500 elettrica, 600 elettrica, E-Doblò e Doblò diesel. Invece Tipo 1.6 Diesel 130CV solo con finanziamento. Queste offerte hanno varie scadenze: quelle su Grande Panda scadono il 15 aprile, quelle su Panda e 600 Hybrid il 24 aprile, tutte le altre il 30 aprile 2025.

Ford: offerte con prezzo in promozione e finanziamento Idea Ford su nuova Capri, nuovo Explorer, nuovo Tourneo Courier, nuova Puma, nuova Puma Gen-E, nuova Kuga, Mustang Mach-E, Focus, nuovo Tourneo Connect e Bronco.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 41.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; CR-V Plug-In Hybrid da 49.900 euro con 10.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; ZR-V Full Hybrid da 33.900 euro con 8.400 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Civic Full Hybrid da 33.900 euro con 6.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Full Hybrid da 21.900 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Crosstar Full Hybrid da 24.950 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta.

Hyundai: ad aprile 2025 prosegue il Bonus Rottamazione Hyundai con vantaggi fino a 1.500 euro su i10 e i20 e fino a 2.000 euro su Bayon, con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Inoltre, grazie agli ecoincentivi Hyundai, vantaggi fino a 10.000 euro su Kona Electric, nuova Ioniq 5 e Ioniq 6.

Jeep: Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV (benzina) in sconto a 21.900 euro invece di 24.750 euro. Offerta valida fino al 15 aprile 2025 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna, in caso di permuta o rottamazione.

Lancia: in promozione la nuova Ypsilon ibrida o elettrica con rottamazione e finanziamento. La promozione prevede un anticipo + 35 rate da 149 o 195 euro al mese e rata finale residua sui modelli Ypsilon, Ypsilon LX e Ypsilon edizione limitata Cassina. Offerta valida fino al 30 aprile 2025.

Mazda: grazie al Super Bonus Mazda sconti su Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda3 2025, Mazda3 2024, CX-30 2025, CX-30 2024 (in caso di rottamazione veicoli fino a Euro 4), CX-5, CX-60, CX-80 e MX-30 R-EV (con permuta o rottamazione).

Nissan: fino al 30 aprile 2025 offerte su gamma Juke (da 19.900 euro, con permuta anche senza rottamazione), Juke Acenta Full Hybrid (finanziamento Intelligent Buy e Hybrid Bonus di 1.500 euro sulle vetture in pronta consegna), Qashqai E-Power (a 199 euro al mese, con permuta anche senza rottamazione), X-Trail N-Connecta Mild-Hybrid e X-Trail N-Connecta E-Power 2WD (finanziamento Intelligent Buy), Ariya Engage (fino a 7.600 euro di vantaggi in caso di rottamazione con gli Ecoincentivi Nissan), Leaf N-Connecta 40Kwh (14.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione grazie all’Ecobonus Nissan) e Townstar 130CV N-Connecta benzina (con finanziamento Intelligent Buy).

Opel: ad aprile 2025 offerte su Corsa, Mokka, gamma Astra, Frontera, nuovo Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato.

Renault: Renault Revolution è il bonus E-Tech su tutta la gamma full hybrid valido fino al 5 maggio 2025. In particolare l’offerta riguarda Clio evolution full hybrid E-Tech 145, Captur techno full hybrid E-Tech 145, Symbioz evolution full hybrid E-Tech, Rafale techno full hybrid E-Tech 200, Austral techno full hybrid E-Tech 200 MY24 ed Espace techno full hybrid E-Tech 200 MY24 con 7 posti.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al WeHybrid Bonus, spesso con permuta o rottamazione, ha diverse offerte su C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, CH-R Plug-In Hybrid, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid e RAV4 Hybrid. Inoltre, vantaggi fino a 9.000 euro col Bonus Toyota su Aygo X e BZ4X.

Volkswagen: con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen condizioni agevolate per l’acquisto di tutti i veicoli della gamma. Il Progetto Valore Volkswagen prevede rata personalizzata ed estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km inclusa nel prezzo. Dopo 3 anni si è liberi di restituire la vettura, di sostituirla con una nuova Volkswagen continuando a beneficiare dei vantaggi del finanziamento, oppure di tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione ad aprile 2025 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.