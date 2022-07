Noleggio auto: come chiedere il rimborso se prendo il Covid

Devi cancellare la prenotazione di un noleggio auto perché hai preso il Covid? Scopri se puoi avere un rimborso e come richiederlo

Nell’ambito del noleggio auto l’estate 2022 si prospettava già complicata a causa della carenza di vetture e dell’impennata dei costi, ma nel breve le cose potrebbero addirittura peggiorare a seguito dell’aumento dei contagi da Covid-19, dovuto alla variante Omicron 5, che rischia di compromettere le vacanze di moltissime persone con conseguente rinuncia al viaggio. Spieghiamo dunque cosa fare se bisogna cancellare la prenotazione di un’auto noleggiata o se c’è la possibilità di ottenere un rimborso.

DISDETTA O RIMBORSO NOLEGGIO AUTO: LE REGOLE EUROPEE

La normativa UE in materia di protezione dei consumatori non disciplina le condizioni e le conseguenze della cancellazione di singoli servizi, come le prenotazioni di un noleggio auto. Ii diritti del consumatore dipendono pertanto dal diritto contrattuale di ciascuna nazione. Il diritto nazionale può prevedere che, in caso di cancellazione o limitazione delle prestazioni dovute a cause di forza maggiore come il Covid-19, i consumatori non siano tenuti a pagare il servizio. Ma che allo stesso tempo non abbiano il diritto di chiedere un risarcimento per i costi aggiuntivi o i danni che possano derivare dalla situazione. Il diritto nazionale può anche prevedere che, in tali situazioni, ai consumatori possa essere offerto, e anche che essi debbano accettarlo, un buono per una successiva prestazione del servizio da essi pagato anticipatamente. Compresi gli anticipi versati per garantire la prenotazione.

In ogni caso le cause di forza maggiore non dovrebbero creare, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle parti, uno squilibrio significativo a danno del consumatore. Di conseguenza, qualsiasi clausola contrattuale che imponga ai consumatori che non possono viaggiare né usufruire del noleggio prenotato a causa del Covid, di pagare il prezzo pieno al fornitore del noleggio auto, potrebbe essere considerata abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE e pertanto non vincolante per i consumatori.

Di norma, se si deve rinunciare al noleggio per il Covid, possono essere proposti una nota di credito o un buono per un viaggio successivo. Tuttavia il consumatore dovrebbe sempre avere la possibilità di chiedere un rimborso integrale se ritiene questa la soluzione migliore. Il consiglio è mettersi in contatto con il fornitore del noleggio o con la piattaforma di prenotazione, preferibilmente per iscritto. Così da trovare una soluzione ragionevole alla cancellazione. Le alternative possono includere, ad esempio, la modifica della prenotazione per una data successiva.

È bene inoltre controllare l’eventuale polizza assicurativa di viaggio, dato che potrebbe coprire cause di forza maggiore. E dar diritto a un rimborso totale o parziale (ma solo se la pandemia rientra tra le eccezioni contemplate).

Importante: se il fornitore del noleggio auto ha sede in un altro Stato, occorre contattare il Centro europeo dei consumatori del proprio Paese (ECC Net), che può fornire ulteriore assistenza gratuitamente.

Per ulteriori informazioni vai alla pagina sul sito della Commissione europea con le FAQ sugli annullamenti di alloggi prenotati individualmente, del noleggio di automobili e di eventi dovuti al Covid-19.

NOLEGGIO AUTO IN ITALIA: COME FUNZIONA CON DISDETTE E RIMBORSI NEL 2022

La maggior parte delle prenotazioni di noleggio consente la disdetta gratuita entro 48 ore prima del ritiro dell’auto. Ma per prevenire qualsiasi controversia meglio controllare di aver scelto una tariffa rimborsabile, che preveda appunto il ristoro totale in caso di rinuncia (anche last minute, ma è bene controllare i termini sul contratto). O in alternativa acquistare un’assicurazione che protegga da questi rischi. Detto ciò, nel 2022 la richiesta di auto è talmente alta e la disponibilità così poca che ottenere un rimborso totale anche su disdette in extremis potrebbe risultare più facile del previsto, perché i noleggiatori sono più flessibili. Consigliabile però prenotare direttamente sui siti delle società di noleggio (oppure al telefono) evitando gli aggregatori. Perché chi si rivolge a un intermediario potrebbe avere qualche difficoltà in materia di rimborsi.

NOLEGGIO AUTO: LA POLITICA SU CANCELLAZIONI E RIMBORSI PER COVID DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ

Hertz: sulle prenotazioni non prepagate, non viene addebitata alcuna penale in caso di cancellazione. Inoltre nessun supplemento nel caso, a causa del Covid: si debba riconsegnare il veicolo in un’agenzia diversa da quella di ritiro; oppure si debba riconsegnare il veicolo prima o dopo la data e l’orario previsto.

Maggiore: cancellazione gratuita e rimborso completo sulle prenotazioni con pagamento online (pagamento anticipato), fino a 48 ore prima dell’inizio del noleggio. Se bisogna invece annullare una prenotazione con un preavviso di meno di 48 ore prima dell’inizio del noleggio auto, si riceverà un rimborso pari alla somma versata meno l’importo che risulterà inferiore tra le seguenti opzioni: l’equivalente di 2 giorni di noleggio; oppure una commissione che in Italia è di 65 euro. Le prenotazioni con pagamento in agenzia (cioè al ritiro dell’auto) si possono annullare fino al momento in cui inizia il noleggio. Tuttavia in caso di mancata presentazione non è previsto alcun rimborso e potrebbe essere applicata una penale.

Europcar: cancellazione gratuita fino a 48 ore prima rispetto alla data di ritiro della vettura. Dopo si applicano penali.

Avis: si applicano le medesime misure di Maggiore.

Locauto: la cancellazione della prenotazione è gratuita se effettuata prima delle 24 ore che precedono il ritiro dell’auto. E dà diritto al rimborso dell’importo eventualmente prepagato. Per le cancellazioni effettuate entro le 24 ore che precedono il noleggio, la cancellazione comporta un addebito di 25 euro a titolo di penale. Nessun rimborso per chi non si presenta a ritirare l’auto senza aver cancellato la prenotazione.