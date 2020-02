Proviamo a dare una risposta alle domande frequenti sul noleggio auto. Ci sono limiti di età? Si può pagare con carta prepagata? Chi chiamare in caso di furto? E molte altre

L’età minima per il noleggio auto è uno dei problemi più frequenti per le comitive di giovani amici che partono per le vacanze. Le principali compagnie di autonoleggio, infatti, impongono alcuni limiti per il conducente, che per guidare una vettura noleggiata deve aver conseguito la patente almeno da qualche anno. Ma se volete sapere tutto sui limiti dell’età del guidatore e, più in generale, su come si noleggia un’auto, dal pagamento fino alla riconsegna del veicolo, e tante altre informazioni utili sull’argomento, questa è la pagina in cui troverete tutte le risposte.

NOLEGGIO AUTO: IL LIMITE DELL’ETÀ

L’età minima per noleggiare un’auto è 21 anni. Tuttavia, molte compagnie di autonoleggio applicano un sovrapprezzo per i guidatori al di sotto dei 25 anni. Nel caso decidiate di affidarvi a un broker di noleggio auto, in genere verrete avvisati del supplemento per i giovani guidatori tramite un disclaimer. Inoltre, i limiti di età possono alzarsi per alcuni modelli di auto di grandi dimensioni. Le restrizioni relative all’età non valgono solo per i minori di 25, ma anche per gli over: alcuni noleggiatori, infatti, applicano un sovrapprezzo per chi ha più di 65 anni. Infine certe aziende pongono un limite massimo di età per il noleggio auto, che in genere si aggira sui 70-75 anni, mentre altre non lo applicano affatto. La policy relativa all’età è a esclusiva discrezione dell’azienda. In questi casi, bisogna informarsi chiamando il numero verde.

COME SI NOLEGGIA UN’AUTO?

È facile, basta prenotare online oppure chiamare il call center, servizio fornito gratuitamente da molte aziende. Tuttavia prenotare su internet conviene, in quanto molte società di noleggio concedono sconti a chi prenota online; inoltre è possibile comparare i prezzi in tempo reale e usufruire delle offerte del giorno.

COME SI PAGA UN NOLEGGIO AUTO?

Nella maggioranza dei casi, si paga con carta di credito. A parte qualche eccezione, costituita da piccoli noleggiatori locali (ma non solo), non si accettano contanti, mentre le carte di debito e le carte prepagate sono accettate solo da poche società.

SI PUÒ USARE UNA CARTA DI CREDITO RICARICABILE?

Come spiegavamo nel precedente paragrafo, la maggioranza dei noleggiatori non accetta carte ricaricabili o prepagate. Questo perché le carte di credito ricaricabili possono ospitare solo una quantità limitata di denaro e soprattutto non sono collegate a un conto corrente bancario. E quindi non offrono garanzie sufficienti per chi noleggia. Siamo comunque a conoscenza di qualche società noleggiatrice, anche famosa, che accetta le carte di credito ricaricabili, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo al servizio clienti dell’azienda che avete scelto.

QUALI SONO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONE PER IL NOLEGGIO AUTO?

Generalmente, nel prezzo base sono compresi tre tipi di assicurazione per il noleggio auto: contro i furti (Theft Waiver o TW), copertura verso terzi (Third Party Insurance o TPI), danni al veicolo in caso di collisione (Collision Damage Waiver o CDW, nota pure come Kasko). Le assicurazioni comprese variano a seconda del noleggiatore. Ci sono chiaramente altri tipi di assicurazione acquistabili al punto noleggio. Tra di esse, la più utile è sicuramente quella relativa all’abbattimento della franchigia.

GUIDA ESCLUSIVA E GUIDATORI AGGIUNTIVI, DIFFERENZA E CONVENIENZA

In questo ambito le differenze variano da azienda in azienda. Alcune impongono un sovrapprezzo, altre non applicano nessuna tariffa per il guidatore aggiuntivo (si parla comunque di guidatore sopra i 25 anni di età, altrimenti c’è il rischio che venga applicata un’altra tariffa aggiuntiva, come discusso in precedenza). La cosa migliore da fare è chiamare il numero verde dell’azienda in questione e chiedere informazioni.

CHILOMETRAGGIO, ILLIMITATO O NO?

È bene specificare alla compagnia di autonoleggio che si desidera affittare un‘auto con chilometraggio illimitato. Questo servizio è generalmente compreso nel prezzo, ma alcune aziende offrono invece pacchetti con inclusi solo un tot di chilometri. Al ritiro della vettura, se avete sforato il tetto massimo, pagherete una penale per ogni chilometro aggiuntivo. Per questo è meglio optare per il chilometraggio illimitato, conteggiare i chilometri è infatti molto arduo.

COME SI MISURA IL CARBURANTE DI UN’AUTO NOLEGGIATA?

Per quanto riguarda invece il carburante, di norma si noleggia l’auto con il serbatoio pieno e si riporta uguale, ma ci sono altre opzioni. Alcuni noleggiatori prendono nota del livello di carburante al momento del ritiro dell’auto e alla consegna, e se la vettura viene restituita con un livello inferiore addebitano il costo del rabbocco. Altre aziende noleggiano l’auto con il serbatoio vuoto e offrono il pieno di benzina in un distributore convenzionato. Suggeriamo comunque di noleggiare l’auto con il pieno, può risultare infatti molto difficile controllare l’esatto livello di carburante presente nel serbatoio.

RESTITUZIONE DELL’AUTO IN UN PUNTO DIVERSO, COSTI E VANTAGGI

Il noleggio auto ‘a lasciare’ è l’opzione che permette di restituire l’auto in un punto di noleggio diverso da quello di partenza e quindi permette di pianificare un percorso lineare, al posto di un itinerario circolare. I vantaggi sono evidenti, tuttavia si tratta di un servizio a pagamento, e non sempre economico. I costi variano chiaramente da un’azienda all’altra, tuttavia il noleggio auto one way non è sempre disponibile. Da notare che riportare la vettura in un punto noleggio diverso nella stessa città è comunque considerato noleggio auto a lasciare.

PATENTE DI GUIDA, QUALI SONO I PAESI IN CUI VALE QUELLA ITALIANA?

La patente internazionale è necessaria in molti Paesi, ma comunque facilmente ottenibile. Basta recarsi all’ufficio locale della Motorizzazione Civile, esibire la propria patente italiana e sbrigare le formalità necessarie. In alternativa ci si può rivolgere a un’autoscuola, ma i costi aumentano. Per sapere se per la vostra meta è necessaria la patente internazionale, consigliamo di consultare il sito di Viaggiaresicuri: ogni paese ha la propria scheda, con tutte le indicazioni relative a viabilità; e sicurezza stradale.

COSA CONTROLLARE PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO DI NOLEGGIO?

Principalmente gli accessori (gli extra) e le tipologie di assicurazione, per non avere brutte sorprese in caso di sinistro. Altri fattori molto importanti sono il chilometraggio e il carburante. È inoltre molto importante esaminare con cura il veicolo (anche gli interni), per assicurarsi che non siano già presenti danni di alcun tipo, e nel caso segnalarli.

CHI CHIAMARE IN CASO DI FURTO O INCIDENTE?

Nell’ipotesi di furto o incidente d’auto bisogna avvisare tempestivamente il noleggiatore (oltre che la polizia del posto). Nella maggioranza dei casi l’assicurazione base comprende il furto e i danni al veicolo, tuttavia è bene precisare che la responsabilità rimane esclusivamente a capo del guidatore nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, oppure per danni volontari o condotta negligente. È opportuno conservare tutti i documenti del noleggio auto, vi potrebbero servire per un eventuale rimborso dell’assicurazione.

È POSSIBILE MODIFICARE IL NUMERO DI GIORNI DI UN NOLEGGIO GIÀ INIZIATO?

È possibile estendere la durata del contratto del noleggio, a patto che l’auto sia disponibile. Basta una telefonata. Tuttavia va precisato che estendere il noleggio non equivale a restituire l’auto in ritardo: in quest’ultimo caso, si paga una penale. È importante poi sapere che la tariffa del noleggio viene calcolata sulle 24 ore. I veicoli restituiti con anticipo non vengono generalmente rimborsati.