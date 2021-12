Auto a noleggio: quando prenotare per risparmiare?

Se c’è una variabile che incide sulle tariffe delle auto a noleggio è il tempo. Prenotare al momento giusto consente di risparmiare sul costo finale

Basta una rapida ricerca sui siti delle compagnie delle auto a noleggio per verificare la differenza delle tariffe applicate. Anche in relazione alla stessa auto. Non solo, ma all’interno della medesima società, i costi proposti per noleggiare la stessa vettura possono cambiare in base al giorno della richiesta. In pratica la scelta del momento in cui prenotare un’auto a noleggio incide sul costo finale a carico del guidatore. Con un po’ di astuzia ovvero sulla base dell’esperienza, l’automobilista può riuscire a risparmiare anche sulle auto a noleggio tra compatte, berline, city car e più in generale sulle cosiddette economy. Le variabili da tenere in considerazione sono il tempo, appunto, ma anche la tipologia del veicolo e il punto in cui si usufruisce del servizio. Approfondiamo tutti questi aspetti.

PERCHÉ PRENOTARE IN ANTICIPO UN’AUTO A NOLEGGIO

La regola generale nel settore delle auto a noleggio prevede di anticipare i tempi ovvero di prenotare il prima possibile. Più semplice a dirsi che a farsi in quanto l’esigenza di fruire di questo servizio può palesarsi anche all’ultimo minuto. Si tratta di una regola che ha la sua validità soprattutto nel caso delle grandi città o degli aeroporti internazionali maggiormente frequentati. Le compagnie delle auto a noleggio finiscono per variare le tariffe anche più volte nella stessa giornata. Non si registrano differenze eccessive, ma comunque i prezzi sono fluttuanti. Al contrario di quanto accade nelle aree meno frequentate dove i costi proposti tendono invece a essere più stabili. Nel primo caso la prenotazione in anticipo è dunque consigliata per evitare tariffe più alte secondo la legge della domanda e dell’offerta. Nel secondo per avere una maggiore disponibilità di scelta in quanto il parco auto a noleggio è solitamente più ridotto.

QUANDO PRENOTARE UN’AUTO A NOLEGGIO PER RISPARMIARE

Per limitare l’impegno di spesa sulle auto a noleggio è dunque consigliabile muoversi in anticipo. Ma fino a che punto? Se possibile ovvero se l’automobilista è in grado di pianificare le proprie azioni, magari perché c’è di mezzo un impegno di lavoro, il suggerimento per risparmiare è di prenotare almeno 3 mesi prima la richiesta di disponibilità del veicolo. A distanza di così tanto tempo, le tariffe sono quelle standard e non sono ancora soggette a fluttuazioni. Tuttavia, anche se i prezzi sono competitivi non è affatto detto che l’offerta sia la migliore possibile. Può infatti capitare che le società di auto a noleggio decidano di proporre promozioni last minute per il raggiungimento di obiettivi aziendali. Ma va da sé che si tratta di eventi imponderabili e sui cui non si può sempre fare affidamento nell’ottica di risparmiare sui costi.

QUANDO EVITARE DI PRENOTARE UN’AUTO A NOLEGGIO

Arrivati a questo punto, emerge con chiarezza l’altra faccia della medaglia del servizio delle auto a noleggio. Prenotare un veicolo a ridosso della partenza non solo non consente di risparmiare sui costi. Ma espone l’automobilista al pagamento di cifre più elevate. In termini concreti, la domanda di un’auto a noleggio a 24-48 ore di distanza comporta una spesa maggiore, che diventa gradualmente inferiore man mano che ci si allontana dal giorno della richiesta. Insomma, la formula del last minute permette di risparmiare se a proporla è la compagnia delle auto a noleggio. Ma non nel caso contrario ovvero se è il cliente a volere un veicolo a stretto giro. Tuttavia, la possibilità di prenotare online si rivela strategica per l’automobilista. Può infatti confrontare i prezzi e scegliere la proposta più economica. E dunque evitare di precipitarsi al banco dell’autonoleggio e non potere fare altro che accettare la proposta economica della compagnia.

AUTO A NOLEGGIO, ATTENZIONE AI MODELLI PARTICOLARI

Abbiamo accennato all’indispensabilità di prenotare l’auto a noleggio il prima possibile per evitare di rimanere a bocca asciutta, soprattutto nelle località meno trafficate. Si tratta di un’attenzione che vale anche nel caso di ricerca di un modello particolare. Pensiamo ad esempio a una cabrio o a un’auto di lusso. La disponibilità non può che essere ridotta e di conseguenza il rischio sold out è elevato.

AUTO A NOLEGGIO TRA EXTRA E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Altre due note sono utili per inquadrare lo storico servizio delle auto a noleggio e le politiche di prezzo della compagnia. In prima battuta, i costi degli extra non sono generalmente soggetti a variazioni. Quindi i termini e le condizioni delle auto a noleggio sono sì variabili, ma in genere le società propongono la cancellazione gratuita e ricevere il rimborso totale della prenotazione. Alcune volte anche a distanza di poche ore dalla consegna dell’auto.