Assicurazione di un’auto a noleggio: quali garanzie utili aggiungere?

Uno degli aspetti che crea molte domande sul noleggio auto è l'assicurazione: ecco come tutelarsi dalle franchigie con garanzie utili

Viaggiare in totale relax significa anche conoscere quali sono le regole legate alla copertura offerta dall’assicurazione auto a noleggio. Spesso chi sottoscrive un contratto a medio o lungo termine ignora queste clausole specifiche e dopo un sinistro si ritrova spesso a fare i conti. Franchigie e scoperti sono esborsi economici che rimangono a carico del cliente spesso d’importi rilevanti in casi come la grandine. Siccome ogni garanzia sottoscritta nel contratto di noleggio auto a lungo termine corrisponde una specifica condizione, scopriamo quali sono le polizze accessorie che possono fare la differenza. Una garanzia obbligatoria è ovviamente la RC Auto ma nemmeno questa copertura va sottovalutata prima di sottoscrivere un contratto.

LA RC AUTO A NOLEGGIO E’ SEMPRE PRESENTE MA ATTENZIONE IN CASO DI COLPA

La copertura RCA è quella che ci tutela quando causiamo un incidente. Per esempio, quando abbiamo un’auto di proprietà a seguito di sinistro da circolazione stradale la nostra compagnia assicurativa peggiorerà la nostra classe di merito RCA causando un aumento di premio l’anno successivo. Nel noleggio a lungo termine invece c’è una franchigia che è predefinita e solitamente parte da 250 euro ma viene riscattata solo in caso di un incidente con colpa da parte del driver. Ricordiamo che tutte le franchigie nel noleggio auto sono modificabili: non c’è uno standard assoluto. Puoi modificarla in base alle tue esigenze fino ad eliminarla completamente. Considera che per quanto riguarda la RCA, per esempio, il prezzo non cambia molto a seconda del valore della franchigia e vale la pena sceglierne una un po’ più bassa pagando pochi euro in più al mese.

L’ASSICURAZIONE SUI DANNI ACCIDENTALI DELL’AUTO A NOLEGGIO E’ COSTOSA

Diverso è il discorso per le franchigie sui danni accidentali come la collisione e la kasko, le quali pur essendo molto utili fanno aumentare considerevolmente la rata mensile. La kasko è una copertura non obbligatoria che copre tutti i danni a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato. Possiamo qui suggerire di valutare con attenzione la vostra tipologia di guida, le aree di parcheggio che frequentate, il ricovero notturno della vettura e se attraversate zone con intenso traffico. Se in passato avete subito danni simili conviene valutare con attenzione l’attivazione di questo tipo di garanzia piuttosto applicando una franchigia elevata che non faccia lievitare troppo l’esborso mensile. La copertura per i danni accidentali è utile anche in caso di danni alla carrozzeria subiti da ignoti. Attenzione che alcuni particolari potrebbero essere esclusi dal contratto, quali i danni agli pneumatici, cerchi in lega oppure ai cristalli.

ATTENZIONE MASSIMA ALLE COPERTURE SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE AUTO A NOLEGGIO

Capita spesso infatti che le garanzie furto, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli vengano proposte con franchigie e scoperti differenti. Per scoperto si intende la percentuale di risarcimento del danno a carico dell’assicurato (es. 15%). Prestare la massima attenzione è d’obbligo per non ricevere brutte sorprese in seguito, magari quando restituiamo la vettura a fine noleggio. Consigliamo di valutare ogni singola garanzia come se l’auto fosse di proprietà. Per esempio uno scoperto del 15% su un danno da atto vandalico o da grandine che ha coinvolto tutta la carrozzeria dell’auto, potrebbe prevedere un esborso considerevole e superare anche una spesa di 1000 €. Certo è che quando decidi le clausole, sulla bilancia ci sono due cifre: l’importo della franchigia e quello del canone mensile, e più l’importo della prima scende più il secondo sale. Trovare il giusto compromesso può essere utile per la tua scelta della assicurazione auto a noleggio ma i nostri suggerimenti possono essere considerati validi anche nel caso deciderai di acquistare la tua prossima auto nuova o usata.