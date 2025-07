Milano: orario mezzi pubblici Luglio e Agosto 2025

Come ogni estate, anche a luglio e ad agosto 2025 le grandi città rimodulano l’orario dei mezzi pubblici a seguito della minore affluenza. Minore affluenza che a dire il vero spesso non c’è (sono lontani i tempi in cui ad agosto le metropoli si svuotavano), ma quella di ridurre la frequenza di bus e metro è una prassi ormai consolidata che per il momento non si riesce a cambiare, in futuro si vedrà. Vediamo come cambiano a luglio e ad agosto 2025 gli orari dei mezzi pubblici a Milano.

MILANO: ORARIO METROPOLITANE LUGLIO E AGOSTO 2025

Le linee M1 (rossa) e M3 (gialla) della metropolitana di Milano seguiranno l’orario estivo, con frequenze ridotte, a partire dal 5 luglio e fino al 31 agosto 2025. Invece la linea M2 (verde) passerà all’orario estivo sempre dal 5 luglio ma fino al 7 settembre 2025.

A proposito della metro M2 di Milano, ricordiamo che dal 19 luglio al 7 settembre la linea sarà interrotta, nelle due direzioni di marcia, tra Cadorna e Garibaldi a causa della chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova. Per questo motivo i treni da Gessate e Cologno faranno capolinea a Garibaldi (dove si può cambiare con la M5), mentre i treni da Abbiategrasso e Assago faranno capolinea a Cadorna (dove si può cambiare con la M1). Maggiori informazioni qui.

Altre modifiche all’orario delle metropolitane per l’estate 2025:

dal 4 al 22 agosto le linee M1, M2 e M3 seguiranno l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì;

le linee M1, M2 e M3 seguiranno l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì; dall’11 al 14 agosto la linea M4 (lilla) seguirà l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì;

la linea M4 (lilla) seguirà l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì; dal 28 luglio al 22 agosto la linea M5 (blu) seguirà l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì;

la linea M5 (blu) seguirà l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì; venerdì 15 e sabato 16 agosto tutte le linee della metro seguiranno l’orario festivo.

MILANO: ORARIO BUS, FILOBUS E TRAM LUGLIO E AGOSTO 2025

Per quanto riguarda le linee di superficie, tutti i bus e i filobus seguiranno l’orario estivo dal 28 giugno al 7 settembre 2025 (56, 90/91 e 95 solo fino al 31 agosto). Inoltre, dal 28 luglio al 30 agosto seguiranno l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì, mentre il sabato seguiranno l’orario festivo. Faranno eccezione le linee 39, 55 e 89 e le linee che sostituiscono le metropolitane (NM1, NM2, NM3, NM4), che nei sabati dal 26 luglio al 30 agosto seguiranno il normale orario dei sabati.

Passando invece ai tram, tutte le linee seguiranno l’orario estivo dal 28 giugno al 31 agosto 2025. Inoltre, dal 26 luglio al 30 agosto le linee seguiranno l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì, mentre il sabato seguiranno l’orario festivo.

In riferimento ai bus notturni, dal 28 luglio al 29 agosto faranno servizio come al solito, tutte le notti, solo le linee che sostituiscono le metropolitane NM1, NM2, NM3, NM4, i filobus 90/91 e le N25/N26. Le altre linee notturne faranno servizio come al solito nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, e nelle notti precedenti i giorni di festa infrasettimanali.

Venerdì 15 e sabato 16 agosto tutte le linee di superficie seguiranno l’orario festivo.

MILANO: ORARIO LINEE INTERURBANE LUGLIO E AGOSTO 2025

Chiudiamo l’aggiornamento sull’orario dei mezzi pubblici a Milano a luglio e ad agosto 2025 con le linee interurbane.

In genere, le linee seguiranno l’orario estivo dal 28 giugno al 7 settembre 2025. Ci saranno tuttavia alcune eccezioni:

la 928 è sospesa nei mesi estivi e tornerà il 1° settembre;

dal 28 luglio al 29 agosto le linee interurbane seguiranno l’orario dei sabati anche dal lunedì al venerdì, tranne le 140, 709 e 926 che seguiranno il normale orario del lunedì-venerdì, la 923 che seguirà un orario programmato per questo periodo, le 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561 e 566 che seguiranno l’orario dei sabati solo dal 4 al 22 agosto.

Inoltre nei sabati dal 26 luglio al 30 agosto 2025 tutte le linee interurbane seguiranno l’orario festivo, ad eccezione delle 130, 132, 140, 165, 351, 352, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 705, 707, 783 e 965 che seguiranno il normale orario dei sabati.

Infine venerdì 15 e sabato 16 agosto tutte le linee interurbane seguiranno l’orario festivo.