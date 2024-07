Metro M5 Milano arriverà a Monza: quando apre, stazioni, costi

La metro M5 di Milano arriverà fino a Monza, congiungendo la città metropolitana con il capoluogo della Brianza. Si tratta di un’opera strategica per decongestionare il traffico veicolare tra Milano e Monza, liberando le tangenziali, visto che il prolungamento della metro lilla permetterà di raggiungere facilmente i punti chiave di entrambe le città (come invece non permette di fare la linea ferroviaria). Ma quando sarà pronta la nuova tratta della M5, quali sono le nuove stazioni e quanto costeranno i lavori? Continuate a leggere per avere le risposte.

METRO M5 MILANO: LE 12 NUOVE STAZIONI FINO A MONZA

Inaugurata in due tranche tra il 2013 e il 2015, la metro M5 di Milano, caratterizzata dal colore lilla, attraversa la città da nord a nord-ovest per 12,9 km di lunghezza e 19 stazioni: Bignami, Ponale, Bicocca, Ca’ Granda, Istria, Marche, Zara, Isola, Garibaldi FS, Monumentale, Cenisio, Gerusalemme, Domodossola, Tre Torri, Portello, Lotto, Segesta, San Siro Ippodromo e San Siro Stadio. Incrocia la metro M3 nella stazione Zara, la metro M2 nella stazione Garibaldi FS e la metro M1 nella stazione Lotto, mentre non ha alcun interscambio con la nuova metro M4.

Il prolungamento approvato verso Monza prevede la realizzazione di 12 nuove stazioni che attraverseranno anche il comune di Cinisello Balsamo. Le nuove stazioni della M5 che arriverà a Monza sono:

Testi-Gorky (Cinisello Balsamo, altezza polo scolastico);

Bassini (Cinisello Balsamo);

Rondinella-Crocetta (Cinisello Balsamo);

Matteotti (Cinisello Balsamo);

Monza Bettola (Cinisello Balsamo/Monza);

Campania (Monza);

Marsala (Monza);

Monza FS (Monza);

Trento e Trieste (Monza);

Villa Reale-Parco di Monza (Monza);

Ospedale San Gerardo (Monza);

Polo istituzionale (Monza, dove ci sono le sedi della Provincia e della Questura).

A Monza Bettola ci sarà l’incrocio con l’omonima stazione della M1, in fase di realizzazione, e a Monza FS con la stazione delle Ferrovie dello Stato. Di seguito la mappa con l’ubicazione delle nuove stazioni, tratta da UrbanFile (click sull’immagine per ingrandirla):

QUANDO APRE LA TRATTA DELLA METRO M5 FINO A MONZA?

Nel settembre 2016 la Regione Lombardia ha dato il via libera al prolungamento dall’attuale capolinea Bignami della M5 fino alla città di Monza, ma da allora a oggi sono passati 8 anni e i lavori non sono ancora iniziati. Tuttavia ci siamo quasi: a giugno 2024, infatti, la stessa Regione ha emesso il PAUR, il provvedimento di autorizzazione finale, che è stato subito approvato dalla Conferenza dei servizi. Il prossimo step riguarda la stesura della gara d’appalto per dare il via ufficialmente ai lavori. Se non ci saranno intoppi, l’apertura dei cantieri avverrà nel 2025 e i lavori dureranno per 7 anni. L’inaugurazione della nuova tratta della M5 fino a Monza è quindi prevista nel 2032.

COSTI DELLA METRO M5 FINO A MONZA

Per quanto riguarda infine i costi dei lavori, nel 2019 la Giunta regionale lombarda ha approvato la richiesta di convenzione tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prolungamento della linea M5 fino a Monza, con costo complessivo di 1.265.000.000 euro, così ripartiti: Stato (900.000.000 euro), Regione Lombardia (283.000.000 euro), Comune di Milano (37.000.000 euro), Comune di Monza (27.500.000 euro) Comune di Cinisello Balsamo (13.000.000) e Comune di Sesto San Giovanni (4.500.000 euro).

Visto però che da allora sono passati 5 anni e i lavori non sono ancora partiti, soprattutto a causa di lungaggini burocratiche, i costi sono nel frattempo lievitati. La differenza, stimata tra 250 e 350 milioni di euro, dovrebbe coprirla il MIT, cioè lo Stato, che ha già dato ampia disponibilità per contribuire alle maggiori necessità economiche derivate dagli aumenti dei costi di materiali e cantierizzazione.