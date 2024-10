Mezzi pubblici Milano: come fare l’abbonamento

A Milano i mezzi pubblici funzionano molto bene (adesso viene pure completata la quinta linea metropolitana), mentre per quanto riguarda i prezzi occorre fare dei distinguo: i biglietti singoli sono un po’ cari, anche se meno rispetto ad altre metropoli europee, mentre gli abbonamenti risultano decisamente vantaggiosi. Ovvio l’obiettivo di privilegiare i residenti in città, che usano sempre i mezzi, a scapito degli utenti occasionali. Se ti sei appena trasferito a Milano, o se non ne hai mai acquistato uno, nelle prossime righe ti spieghiamo come fare l’abbonamento ai mezzi pubblici di Milano.

MEZZI PUBBLICI MILANO: DOVE SI PUÒ ANDARE CON L’ABBONAMENTO

L’abbonamento urbano permette di viaggiare senza limiti di tempo entro i confini del Comune di Milano, mentre per viaggiare anche fuori Milano bisogna acquistare un abbonamento extraurbano. Si può viaggiare sulla rete urbana di ATM (autobus, tram e metropolitane) e sui tratti in città delle linee interurbane, di Trenord e delle linee S, cioè quelle che attraversano il passante ferroviario. In questa mappa trovi i limiti territoriali da non superare quando viaggi in metro con un abbonamento urbano valido solo entro i confini di Milano. Per fare viaggi saltuari al di fuori di Milano, devi aggiungere all’abbonamento urbano una tariffa integrativa.

COME FARE L’ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI DI MILANO

A Milano gli abbonamenti ai mezzi pubblici si caricano sulla tessera elettronica, che costa 10,00 euro e vale 4 anni. La tessera si può richiedere online stampandola poi ai self service nelle stazioni della metro o chiedendo l’invio a domicilio (a pagamento). In alternativa si può fare in un ATM Point, previa prenotazione, o presso una rivendita autorizzata ritirandola dopo 15/20 giorni.

Tessera e abbonamenti acquistati online si pagano con carta di credito, PayPal o Satispay. Pagando con PayPal puoi rateizzare il pagamento in 3 mesi, senza interessi. Puoi comprare la tessera vuota, oppure caricare già degli abbonamenti. La nuova tessera è già pronta per viaggiare.

Una volta fatta la tessera ATM, puoi caricarci gli abbonamenti comprandoli direttamente dall’app di ATM (Android e iOS). Basta registrarsi la prima volta e salvare la tessera. Puoi anche comprare l’abbonamento ai distributori automatici in metropolitana oppure nelle rivendite autorizzate. L’abbonamento va attivato in occasione del primo viaggio avvicinando la tessera al totem di una qualunque stazione della metro (tranne, per il momento, quelle della M4).

MEZZI PUBBLICI MILANO: QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO?

Ovviamente il costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici di Milano varia in base alla tipologia. Gli abbonamenti possono essere infatti urbani o extraurbani, mensili o annuali, ordinari oppure rivolti a specifiche categorie come giovani, anziani, con ISEE basso, ecc. Ricordiamo che l’abbonamento mensile vale dal primo all’ultimo giorno del mese, mentre l’abbonamento annuale vale 12 mesi solari consecutivi.

Ecco i prezzi relativi ai tipi di abbonamento più comuni: