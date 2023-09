Milano: multe notificate in ritardo, centinaia potrebbero non pagare

Un pasticcio che coinvolge Comune di Milano e Poste Italiane potrebbe portare alla cancellazione di numerose multe stradali, non ancora quantificate ma nell’ordine delle centinaia se non di più, notificate ben oltre i limiti di legge. La colpa sarebbe del fornitore del servizio (ossia Poste), su cui il Comune potrebbe decidere di rivalersi.

NOTIFICA MULTE: QUALI SONO I TERMINI

Com’è noto, la notifica differita di una multa deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione al Codice della Strada (360 giorni per i residenti all’estero). Attenzione: il termine si riferisce alla data di spedizione dell’atto, e non a quella di ricezione. Di conseguenza se la multa viene spedita oltre il limite di 90 giorni (o di 360 per l’estero), è considerata prescritta e si può contestare presentando un ricorso in autotutela oppure presso il Prefetto o il Giudice di Pace.

MILANO: MULTE NOTIFICATE IN RITARDO, COSA È SUCCESSO

A Milano è successo proprio questo: nelle case di molti cittadini sono arrivati numerosi verbali per violazioni commesse molto tempo prima, a causa probabilmente di un intoppo nel sistema di spedizione delle contravvenzioni. La stima di quante multe siano giunte in ritardo ancora non c’è, ma si parla di diverse centinaia. In questi giorni l’Amministrazione comunale sta portando a termine le verifiche del caso, per accertare la frequenza con cui i ritardi si sono accumulati e a quanti cittadini gli avvisi siano arrivati fuori dai termini.

La responsabilità sarebbe comunque di Poste Italiane, fornitore del servizio di notifica, che entro 25 giorni dalla ricezione delle sanzioni dal Comune deve far recapitare gli avvisi delle multe a casa. Tuttavia questo termine non sarebbe stato rispettato in molti casi, portando di conseguenza a superare il limite dei 90 giorni previsto per legge. L’eventuale inadempienza di Poste Italiane è già al vaglio di Palazzo Marino, che si riserva di intraprendere una controversia con l’operatore per ottenere un risarcimento danni. Il Comune di Milano, infatti, potrebbe perdere tutti i proventi delle multe di coloro che faranno ricorso (con ottime possibilità di vincerlo) per aver ricevuto la notifica in ritardo.

MILANO: 100 MULTE IN UN SOLO COLPO. ANCORA ERRORI DI NOTIFICA?

Non è ancora chiaro se rientra nel medesimo filone il curioso caso di un cittadino milanese che nei giorni scorsi si è visto recapitare, tutti insieme, un centinaio di verbali (e un totale di 9.000 euro di multa) per aver più volte circolato in Area B con un veicolo sottoposto a divieto. L’uomo ammette di aver infranto il codice in buona fede, tuttavia si chiede giustamente come mai le 100 multe, sebbene riferite a periodi diversi nel corso degli ultimi mesi (le prime risalgono a gennaio di quest’anno), gli siano arrivate in un solo colpo: “Se i primi verbali mi fossero stati notificati subito, avrei capito l’errore ed evitato di entrare nuovamente in Area B”. Adesso l’automobilista si è rivolto a un legale per capire se ci sono i margini per un ricorso.

MILANO: PRESTO POTENZIATO IL SERVIZIO DI NOTIFICA ONLINE

Chiudiamo ricordando che questi inghippi con i termini delle multe non ci sarebbero se la modalità di notifica online fosse operativa al 100%. In realtà proprio Milano è una delle città più avanzate e presto il servizio sarà ulteriormente potenziato: se attualmente, infatti, le multe trasmesse attraverso il Fascicolo del Cittadino (via web o app) riguardano solo quelle per divieto di sosta, entro la fine del mese di settembre 2023 sarà possibile ricevere con lo stesso metodo, previa registrazione della targa del veicolo, anche gli avvisi di infrazione per divieti che riguardano le aree pedonali, l’accesso irregolare alle corsie preferenziali del trasporto pubblico, alle ZTL e per eccesso di velocità entro i 10 km/h. Saranno escluse solamente le sanzioni che prevedono la decurtazione dei punti della patente.