Macchine sportive economiche: la top 10 del 2022

In cerca di macchine sportive economiche? Ecco la top 10 del 2022 composta da modelli che non superano i 30.000 euro di prezzo di listino

Nell’immaginario collettivo l’auto sportiva è una vettura dalle grandi prestazioni e dalla spiccata maneggevolezza, più adatta a chi vive la guida come pura passione ed emozione che ai fabbisogni quotidiani. Di solito questi veicoli costano più della media, insomma non sono per tutte le tasche, ma si può trovare lo stesso qualche occasione low cost. Scopriamo allora la top 10 delle macchine sportive economiche nel 2022 con prezzo di listino non superiore a 30.000 euro.

ABARTH 595

L’Abarth 595 è la versione sportiva della Fiat 500, con scatto bruciante e prestazioni super condensate in soli 366 centimetri di lunghezza. La versione più economica è la 1.4 T-JET 595 145CV da 22.350 euro. Motore benzina da 145 CV/107 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 6,8 l/100 km.

CITROEN C3 PURETECH

La Citroen C3 PureTech 110 S&S Shine con motore 1.2 turbo tre cilindri è la versione più potente della terza generazione della piccola francese, una vera sportiva da soli 20.150 euro. Motore benzina da 110 CV/81 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 5,5 l/100 km.

FIAT PANDA SPORT

Tra le macchine sportive economiche del 2022 potevamo non metterci la Fiat Panda Sport? Ok, non è propriamente quella che potremmo definire l’auto sportiva dei nostri sogni, ma per 16.350 euro fa ampiamente il suo dovere. Motore mild hybrid da 70 CV/51 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 5,5 l/100 km. C’è anche una versione GPL che costa qualche centinaio di euro in più.

FORD FIESTA ST-LINE

La Ford Fiesta è da decenni la citycar per eccellenza, ma con l’allestimento ST-Line assume vaghe sembianze da sportiva low cost. Il modello di riferimento è la 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line DCT da 24.850 euro. Motore mild-hybrid da 125 CV/92 kW, cambio automatico, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) ND.

KIA CEED GT LINE

La berlina media a 5 porte Kia Ceed viene proposta anche in un allestimento che coniuga prestazioni di rilievo e costi contenuti. L’ebbrezza di guidare una ’sportiva’ senza svuotare il conto in banca. Il prezzo della Ceed 1.5 T-GDI 160 CV MHEV DCT GT Line parte da 29.800 euro. Motore mild-hybrid da 160 CV/118 kW, cambio automatico, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 5,7 l/100 km.

MAZDA2

Mazda2 è una vettura sportiveggiante agile e dinamica dalle prestazioni considerevoli, rapportate alle auto della stessa fascia, e dai consumi contenuti. L’allestimento più low cost è il 1.5 SkyActiv-G 75CV Evolve da soli 18.300 euro. Motore benzina da 75 CV/55 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 4,8 l/100 km.

RENAULT MEGANE RS LINE

Rientra proprio per un pelo nel nostro budget (30.000 euro tondi tondi di prezzo di listino) la Renault Mégane nell’allestimento sportivo 1.3 TCE 103KW FAP RS Line: prestazioni al top per la categoria e maneggevolezza sensazionale. Motore benzina da 140 CV/103 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 5,7 l/100 km.

SEAT IBIZA TSI

La Seat Ibiza 1.5 TSI Evo 110KW FR DSG da 24.100 euro è la variante più sportiva della nuova generazione della citycar spagnola. Il motore 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Motore benzina da 150 CV/110 kW, cambio automatico, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 6,0 l/100 km.

SUZUKI SWIFT SPORT

L’icona sportiva del marchio Suzuki è adesso anche con sistema ibrido che garantisce una migliore risposta in accelerazione soprattutto ai bassi regimi. Pure il look è sempre più corsaiolo. La Suzuki Swift 1.4 Boosterjet Hybrid Sport 2WD costa a partire da 22.000 euro. Motore mild hybrid da 129 CV/95 kW, cambio manuale, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 5,6 l/100 km.

TOYOTA YARIS GR SPORT

La grande novità delle macchine sportive economiche del 2022 è la Toyota Yaris GR Sport con prezzo di listino a partire da 26.700 euro. Possiamo definirla qualcosa a metà strada tra la Yaris base e la più potente GR, che però costa molto di più. Motore full hybrid da 116 CV/85 kW, cambio automatico, trazione anteriore, consumo di carburante combinato (ciclo WLTP) 4,1 l/100 km.