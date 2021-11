Auto GPL 2022: le più economiche in vendita

Confronta le auto GPL del 2022 e scopri le 10 vetture più economiche vendute in Italia. I modelli a gas detengono il 7% circa della quota mercato

Anche se il mercato spinge sempre di più verso le elettriche e le ibride, le vetture GPL conservano ancora un buon numero di affezionatissimi clienti, se è vero che nel 2021 hanno leggermente aumentato le vendite in Italia passando dal 6,7% della quota mercato raggiunta nel 2020 al 7,1%, con un incremento di circa 15.000 nuove immatricolazioni (dati UNRAE riferiti ai primi dieci mesi dell’anno). Merito soprattutto dei bassi consumi e dei prezzi di listino in genere più abbordabili rispetto ad altre auto più ecologiche. A tal proposito scopriamo le 10 auto GPL più economiche del 2022.

DACIA SANDERO GPL

Nel 2021 la nuova Dacia Sandero è l’auto GPL più venduta in Italia e probabilmente conserverà questo primato anche nel 2022. Gli interessati possono scegliere fra tre allestimenti a gas della berlina: 1.0 TCe ECO-G Streetway Essential, che costa appena 12.150 euro, 1.0 TCe ECO-G Streetway Comfort da 13.200 euro e 1.0 TCe ECO-G Streetway Comfort SL D.P. da 15.400 euro. La Sandero GPL è anche in versione Stepway (crossover) con prezzi da 13.950 a 17.000 euro.

DACIA DUSTER GPL

Anche il SUV Dacia Duster è tra i best seller GPL dell’anno grazie al prezzo stracciato per la categoria. Per acquistare il modello base 1.0 TCe 4×2 100cv Eco-G Access occorrono infatti soltanto 13.850 euro, poi si va a salire a seconda dell’allestimento (ce ne sono ben otto) fino ai 20.750 euro necessari per il top di gamma 1.0 TCe 4×2 100cv Eco-G Pr. Up SL Daciap.

EVO 3 GPL

Il SUV italiano EVO 3 (EVO è il marchio low-cost della molisana DR Automobiles) è anche ad alimentazione 1.5 GPL e costa 14.400 euro. Tra le caratteristiche: 107 CV/79 kW di potenza, 135 g/km di emissioni e una ricca dotazione di serie in cui non mancano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

KIA PICANTO GPL

Un po’ citycar e un po’ crossover, la Kia Picanto è da anni un punto di riferimento per chi necessita di un’auto affidabile, non troppo ingombrante ma neanche troppo costosa. Disponibili ben sette versioni a gas della Picanto, con prezzi che vanno dai 14.500 euro della 1.0 GPL Urban ai 18.200 necessari per la 1.0 GPL X Line AMT.

MAHINDRA KUV100 NXT GPL

Dall’India il crossover Mahindra KUV100 NXT che ha il difetto di sputare parecchio CO2 (emissioni a 163 g/km con il nuovo ciclo WLTP) ma il pregio di costare relativamente poco, anche nei due allestimenti bifuel benzina/GPL: 14.690 euro per il modello 1.2 K6+ M-BiFuel GPL e 16.690 euro per il più ricco 1.2 K8 M-BiFuel GPL.

HYUNDAI I10 GPL

Comoda, maneggevole, non teme il traffico cittadino e consuma poco: ci sono insomma tanti motivi per rivolgere le attenzioni verso la nuova Hyundai i10 con motore GPL, disponibile negli allestimenti 1.0 MPI Econext GPL Ecopack Advanced (14.900 euro), 1.0 MPI Econext GPL Advanced (15.250 euro) e 1.0 MPI Econext GPL Tech (16.700 euro).

MITSUBISHI SPACE STAR GPL

Nella classifica delle auto GPL 2022 più economiche in vendita in Italia c’è anche la Space Star, citycar di Mitsubishi che monta un motore 1.2 da 71 CV/52 kW di potenza ed emissioni di CO2 a 103 g/km. Le versioni a gas sono quattro con prezzi che oscillano dai 15.300 euro del modello 1.2 Invite bi-fuel GPL ai 17.100 euro dell’allestimento 1.2 Intense SDA bi-fuel GPL.

FIAT PANDA LIFE GPL

La Fiat Panda Life è l’auto GPL italiana più venduta nel 2021 dietro le Dacia e le Renault, a dimostrazione che gli automobilisti l’apprezzano in qualunque sua forma. Sono necessari 15.500 euro per acquistare la versione 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower, mentre per la più accessoriata 1.2 Fire 69cv S&S EasyPower City Life ce ne vogliono 16.500.

EVO 5 GPL

Leggermente più grande della già vista EVO 3, la EVO 5 è una buona soluzione per coloro che cercano spazio e prestazioni senza però vedersi prosciugare il conto in banca. L’allestimento con motore 1.6 GPL costa 15.900 euro.

KIA RIO GPL

Chiudiamo questa lista delle auto GPL più economiche vendute in Italia con la presentazione della Kia Rio, elegante berlina 2 volumi che si acquista con 16.350 euro (versione 1.2 LPG Urban) o, alzando un po’ il tiro, con 18.650 euro per la 1.2 LPG Style.

Importante: tutti i prezzi di listino sono aggiornati al 18 novembre 2021.