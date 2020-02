Ecco i modelli più sicuri per i bambini in auto: le auto più sicure e quelle meno per trasportare bambini del 2020 nei crashtest Euro NCAP

Tanto si è detto in queste settimane sul trasporto di bambini in auto con l’obbligo di un allarme antiabbandono, o anche più se si devono trasportare più di due bambini in auto. Ma quali sono le auto più sicure per trasportare bambini del 2020? Ecco la classifica per marca e modello delle auto più sicure per i bambini in auto nei crashtest Euro NCAP.

LE 20 AUTO PIU’ SICURE PER TRASPORTARE BAMBINI DEL 2020

Tra le auto più sicure per trasportare i bambini, i modelli che hanno ottenuto il punteggio migliore nei crash test con seggiolini installati, molte sono tedesche, la metà sono Mercedes nella Top10. Spostandosi però tra le prime 20 auto più sicure con i bambini a bordo, c’è molta più possibilità di scelta tra Marche diverse, come Toyota, Mazda e Citroen. Clicca sull’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza

LE 20 AUTO MENO SICURE PER TRASPORTARE BAMBINI DEL 2020

Tra le auto meno sicure per i bambini ci sono Marche più o meno conosciute. Il fatto però che auto come la Tesla Model X, quanto Seat Tarraco o Renault Captur abbiano avuto un punteggio minore nei crash test 2020 non significa che sono pericolose o inadatte per trasportare bambini. Altrimenti molte delle auto nell’elenco qui sotto, non avrebbero certamente ottenuto il punteggio delle 5 stelle Euro NCAP. Sicuramente però la Aiways U5, merita una considerazione sulla protezione per bambini in caso di incidente. Nel crash test Euro NCAP dell’auto elettrica cinese, risulta che il bambino di 10 anni non è completamente trattenuto nel crash test frontale. Clicca sull’immagine qui sotto per vederla a tutta larghezza

I CRASH TEST EURO NCAP PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI IN AUTO

I test sulla sicurezza delle auto ber i bambini a bordo di Euro NCAP portano a una serie di valutazioni secondo il protocollo in vigore dal 2016. Le auto più sicure per bambini infatti hanno dovuto superare una serie di prove:

– crash test frontale offset;

– crash test laterale.

Entrambe le prove sono effettuate con manichini di un bambino di 6 anni seduto sul seggiolino raccomandato dalla casa e uno di 10 anni sul rialzo raccomandato (quindi utilizza la cintura dell’auto per la ritenuta effettiva). Queste prove però saranno integrate con il Nuovo protocollo di crash test Euro NCAP 2020 di cui vi daremo presto i dettagli.