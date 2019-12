Le 10 station wagon usate più vendute del 2019

Le station wagon restano una pratica alternativa per le famiglie ai SUV: ecco quali sono i modelli preferiti, tra le 10 station wagon usate più vendute nel 2019

Meglio comprare una station wagon o un SUV? E’ sicuramente la domanda che si pone chi ha una famiglia numerosa ed è intenzionato a comprare un’auto usata. Se il mercato delle auto nuove continua a crescere al ritmo di nuovi SUV di diverse dimensioni, le station wagon sono spesso l’occasione ideale tra le auto usate più vendute. Lo conferma un’indagine che rivela le 10 station wagon più vendute nel 2019 in meno tempo.

STATION WAGON USATA PIU’ VENDUTA, DA TENERE A LUNGO

Acquistare la station wagon più capiente, pratica e comoda è una scelta che va ben calibrata, visto che sul mercato del nuovo non è uno dei segmenti che fa impazzire gli italiani. Quindi se pensate di rivendere poi l’auto dopo qualche anno potreste rimetterci dei soldi. Se invece avete acquistato una delle 10 station wagon più vendute in meno tempo nel 2019, correte meno rischi. A rivelare i modelli di auto per la famiglia e il tempo libero che sono state vendute di più un noto motore di ricerca di auto usate online.

L’INDAGINE SULLE 10 STATION WAGON PIU’ VENDUTE

Per decretare quali sono le 10 station wagon più vendute in Italia a fine 2019, sono stati considerati solo i modelli più venduti in 60 giorni con alcune caratteristiche. Il fatto che le station wagon siano la seconda scelta delle famiglie lo si capisce dal tempo che richiede una station wagon per essere venduta: 100 giorni in media. Tuttavia ci sono modelli bestseller tra le station wagon, che grazie a una presenza persistente nei listini del nuovo si fanno apprezzare anche sul mercato delle auto usate. Per acquistare una station wagon usata, tra i 10 modelli più venduti del 2019 bastano circa 7 mila euro, di un modello che abbia meno di 10 anni. Ecco nell’infografica qui sotto le 10 station wagon più vendute, con prezzo e preferenza di acquisto.

LA CLASSIFICA DELLE 10 STATION WAGON PIU’ VENDUTE

Tra le 10 station wagon più vendute del 2019 tra ottobre e dicembre, la Peugeot 308 guida i primi 5 modelli per preferenze. Nonostante sia più recente la media dei modelli venduti, la Fiat Tipo resta online qualche giorno in più. Qualche posizione più giù si trova ancora l’iconica Alfa Romeo 159, un modello che non ha riscosso il successo che meritava da nuova, ma trova ancora spazio tra le auto usate con il minimo investimento. Tra le altre 5 station wagon più vendute, la Volkswagen Golf, tiene testa alle tedesche a un prezzo minore. E a sorpresa in penultima posizione troviamo la Renault Clio wagon, che nonostante le dimensioni più compatte, è preferita alla Ford Focus nei 2 mesi di osservazione.