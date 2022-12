Kia Niro 2023: nel test dell’alce supera ogni previsione

La Kia Niro 2023 si rivela la migliore auto finora sottoposta al test dell’alce, ecco il video della prova e i commenti

La Kia Niro 2023 nel test dell’alce sorprende letteralmente i colleghi spagnoli. Il risultato della prova rispecchia in parte quanto dimostrato dalla sorella maggiore Kia Sportage. Dopo la performance non proprio brillante dell’Alfa Romeo Tonale (appena poco più pesante della Niro, 1525 kg vs 1470 kg), la Kia Niro 1.6 HEV Emotion surclassa molti altri SUV. Il test rivela a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo più nota al mondo. Ecco i risultati del test Kia Niro 2023 nel video sotto, realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESC. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Kia Niro 2023 è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità media di 70 km/h. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove della Kia Niro 2023 nel video qui sotto.

KIA NIRO 2023: L’AUTO MIGLIORE NEL TEST DELL’ALCE

Nel test dell’alce la Kia Niro 2023 è equipaggiata con pneumatici estivi Continental PremiumContact 6 225/45 R18 98V XL. “Fin dal primo tentativo la Kia Niro ha sorpreso molto per il comportamento non comune a tutte le auto. Nel passaggio alla seconda corsia si verifica sempre un certo livello di sottosterzo, mentre la Niro ha una buona sinergia tra sospensioni, pneumatici e intervento dell’ESC”. Il primo tentativo a 81 km /h riesce ben al di sopra della velocità di riferimento (77 km/h). “E’ un ottimo risultato, ma ancora più importante è il rollio controllato dalle sospensioni, con un intervento dell’ESC di cui il conducente non si accorge neppure”. La Kia Niro si avvicina quasi a superare il test a 82 km/h, con qualche sbavatura, ma ciò conferma secondo km77 che “la Kia Niro 2023 è la migliore auto finora testata in termini di velocità e reazioni nel test dell’alce”.

TEST SLALOM TRA I CONI KIA NIRO 2023

Nello slalom tra i coni la Kia Niro dimostra una buona partenza e una risposta veloce ai comandi. “Il rollio della scocca è moderato e sempre ben controllato dalle sospensioni”. Il tempo impiegato per completare la prova è 24,6 secondi, posizionandosi tra la Sportage (24,3 secondi) e la Tonale (24,9 secondi).