Alfa Romeo Tonale: nel test dell’alce delude per sottosterzo e agilità

L’Alfa Romeo Tonale è penalizzato dal motore e dall’intervento dell’ESC nel test dell’alce: ecco il video che mostra come sono andate le prove

La prova dell’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale non sorprende come ci si aspetterebbe da un SUV dall’indole sportiva. Nonostante i cerchi da 20 pollici e pneumatici performanti il test dell’alce dell’Alfa Romeo Tonale delude le aspettative di chi spera di mettersi al volante di un’auto agile e scattante, secondo quanto emerge anche dal video che alleghiamo sotto. Il test dell’alce rivela le reazioni dell’auto che possono mettere in difficoltà un conducente davanti a un ostacolo improvviso da evitare. Ecco il video del test Alfa Romeo Tonale Speciale realizzato dal magazine Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, l’Alfa Romeo Tonale è stato messo alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 60 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le prove Alfa Romeo Tonale nel video qui sotto.

TEST ALCE ALFA ROMEO TONALE: COSA NON VA

Il test dell’alce dell’Alfa Romeo Tonale Speciale è stato effettuato con pneumatici estivi che normalmente favoriscono un buon risultato delle prove: Pirelli PZero 235/40 R20. Il feeling dello sterzo nella guida tranquilla sembra illudere però il conducente che si lancia nei primi tentativi di evitamento ostacolo senza riuscirci. “Ben presto ho capito che sarebbe stato difficile avvicinarsi ai migliori risultati del test dell’alce”. I problemi individuati dai colleghi spagnoli sembrerebbero dovuti alla taratura del motore e intervento del controllo di stabilità. “Il motore non aiuta ad entrare nella seconda corsia a una velocità inferiore e l’ESC non rallenta neppure l’auto favorendo la comparsa del sottosterzo”. L’auto in prova è dotata di cambio doppia frizione TCT e solo nella modalità di guida Dynamic si trova il compromesso per superare la prova alla velocità di 74 km/h (rispetto ai 77 km/h di riferimento che molte auto ICE raggiungono senza problemi). “Il cambio a volte manteneva la marcia invece di inserire quella più alta, il che non è negativo ma non rende l’auto agile alla guida. Tuttavia il rollio è moderato e lo sterzo è preciso”.

L’ALFA ROMEO TONALE NELLO SLALOM TRA I CONI

I cerchi da 20 pollici sono l’elemento principale che avrebbe potuto impattare sul risultato della prova Alfa Romeo Tonale nello slalom. In realtà la partenza non è delle più scattanti anche per i soli 131 cavalli del motore da 1.5 l. “Essendo un’auto poco sportiva non contribuisce a fare segnare un tempo basso (24,9 secondi)”.