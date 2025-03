Jeep Compass: sconto di 12.000 € a marzo 2025, le condizioni

Con la domanda che diminuisce sempre di più e senza il ‘doping’ degli incentivi le case automobilistiche devono inventarsi qualcosa per aumentare le vendite, e la scelta migliore è sempre quella di abbassare i prezzi proponendo sconti e promozioni. In questo periodo lo sta facendo pure Jeep con la Compass 4xe Plug-In Hybrid nell’allestimento Altitude, sulla quale ha applicato un forte sconto di ben 12.000 euro, valido fino a fine mese. Continua a leggere per scoprire nel dettaglio le condizioni.

CARATTERISTICHE E DETTAGLI TECNICI DELLA JEEP COMPASS 4XE PLUG-IN

La Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid è equipaggiata con la tecnologia 4xe, che integra un motore termico e un sistema elettrico. Il cuore del powertrain è un motore turbo benzina da 1.3 litri a 4 cilindri, abbinato a due motori elettrici: uno sull’asse anteriore, collegato al motore termico, e uno sull’asse posteriore, che garantisce la trazione integrale. Questo sistema offre un livello di potenza da 190 CV, con una coppia massima di 270 Nm dal motore termico e un contributo aggiuntivo di 250 Nm dal motore elettrico posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 7,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 183 km/h. Il cambio è un automatico a 6 rapporti.

La batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh permette un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 56 km nel ciclo WLTP (circa 50 km in condizioni reali), ideale per spostamenti urbani a zero emissioni. Il consumo combinato dichiarato è di circa 2,0 l/100 km (WLTP), ma questo valore dipende dall’uso della batteria; senza carica, il consumo aumenta significativamente. La ricarica completa richiede meno di 2 ore con una wallbox da 7,4 kW, o circa 3,5 ore con una presa domestica potenziata.

La Jeep Compass Altitude misura 440 cm di lunghezza, 187 di larghezza e fino a 164 cm di altezza (varia leggermente con l’assetto). Il bagagliaio ha una capacità di 420 litri espandibile a 1.230 litri abbattendo i sedili posteriori. Il design esterno è sportivo e robusto, con la tipica griglia a sette feritoie Jeep, fari full LED e cerchi in lega. L’assetto rialzato offre una luce da terra di circa 20 cm, adeguata per affrontare sterrati leggeri. Gli interni sono curati, con sedili in tessuto ed ecopelle (optional in pelle), un volante rivestito in pelle e un sistema di infotainment Uconnect con schermo touchscreen da 10,1″, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

A livello di sistemi di sicurezza include ADAS di livello 2 come cruise control adattativo, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e mantenimento della corsia.

JEEP COMPASS INTEGRALE: LO SCONTO DI MARZO 2025

La Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid ha un prezzo di listino di 50.100 euro (non alla portata di tutti, evidentemente), ma con l’offerta di marzo si può acquistare a 38.100 euro, usufruendo di ben 12.000 euro di sconto. L’iniziativa è valida fino al 31 marzo 2025 su un lotto limitato di vetture in pronta consegna e si applica solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Ecco i dettagli della promozione:

Prezzo di listino 50.100 €

Sconto Jeep: 12.000 €

Prezzo in promozione fino al 31/3/2025: 38.100 €.

Il finanziamento obbligatorio prevede un anticipo, rate mensili a tasso fisso e maxi-rata finale per riscattare l’auto, altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Maggiori dettagli qui.

I prezzi sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione di PFU e IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

NUOVA JEEP COMPASS NEL 2026

L’attuale generazione di Jeep Compass viene costruita nell’ex fabbrica FCA di Melfi (PZ), adesso di proprietà di Stellantis, insieme alla Jeep Renegade e alle ultime versioni di Fiat 500X. Anche la futura Compass, in produzione nel corso del 2025 e in concessionaria dal 2026, troverà asilo proprio nell’impianto produttivo del sud Italia, in compagnia di altre vetture del gruppo franco-italo-americano.

La base della nuova Jeep Compass sarà la consolidata piattaforma STLA Medium, consentendo alla vettura di sfoggiare varie opzioni di propulsione, da quelle canoniche a quelle elettrificate. È infatti ipotizzabile che la gamma possa essere composta da: