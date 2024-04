Ci sono vari modi per risparmiare sull’acquisto di un’auto e uno dei più diffusi riguarda la possibilità di comprare un’auto a km 0, garantendosi una vettura comunque nuova ma a un prezzo decisamente inferiore, anche del 20/30%, e in pronta consegna. Lo svantaggio, se così possiamo chiamarlo, sta nel doversi accontentare di una macchina già accessoriata, quindi non personalizzabile. Inoltre le auto a km 0 non beneficiano di offerte e di eventuali incentivi. Tra i modelli più richiesti con questa modalità c’è la Jeep Renegade, e del resto stiamo parlando dell’undicesima auto più venduta in Italia nel 2023 con poco meno di 30 mila unità. Ma quanto costa una Jeep Renegade a km 0? Sicuramente meno di una Renegade nuova di zecca, ma dipende molto dall’allestimento.

COM’È E COME VA LA JEEP RENEGADE

Jeep Renegade è un SUV eclettico disponibile con motori benzina e gasolio, mild-hybrid e plug-in, con potenze da 120 e 240 CV. Il modello ibrido a 48V è il più adatto per la città, visto che il motore termico rimane spento per il 60% del tempo, ma anche la Multijet turbodiesel consuma poco gasolio nel traffico. La plug-in è invece quella con le prestazioni migliori, anche per la possibilità di muoversi in fuoristrada su quattro ruote motrici. Tutte le versioni regalano comunque una grande piacevolezza di guida, che rende la Renegade perfetta in ogni tipo di spostamento (è l’eclettismo di cui parlavamo all’inizio). Dal punto di vista del comfort è omologata per 5 posti ma in realtà si sta davvero comodi solamente in quattro. Piace però la silenziosità dell’abitacolo, mentre il bagagliaio diventa veramente capace solo abbattendo i sedili posteriori, altrimenti bisogna accontentarsi di circa 350 dm3 (anche meno con la ruota di scorta di dimensioni originali).

QUANTO COSTA LA JEEP RENEGADE?

Attualmente ci sono nove modelli in produzione della Jeep Renegade, che costano tra 29.800 e 46.900 euro, più ulteriori versioni disponibili fino a esaurimento scorte (i più fortunati possono trovare ancora la 1.0 T3 Longitude a benzina da 26.300 euro). La Renegade più economica tra quelle in produzione è la 1.6 Mjt 130CV Longitude alimentata a gasolio, mentre la novità 1.5 T4 MHEV Renegade costa 32.900 euro. Per gli altri allestimenti mild-hybrid Altitude e Summit si sale rispettivamente a 34.400 e 36.900 euro. La Renegade plug-in hybrid che costa meno è la 1.3 T4 190 CV PHEV 4xe AT6 Altitude da 43.400 euro, da scontare con gli incentivi auto.

JEEP RENEGADE A KM O: QUANTO SI RISPARMIA?

Facendo una rapida ricerca nei maggiori siti che si occupano di compravendita di automobili, una Jeep Renegade a km 0 può costare davvero poco, anche meno di 20 mila euro. Poi, come dicevamo, dipende dal modello, dal tipo di alimentazione e da tanti altri fattori.

Ad esempio abbiamo trovato una Renegade 1.0 turbo 120cv Longitude del 2023 a benzina in vendita a 18.900 euro. E una Jeep Renegade 1.0 T3 Longitude del 2023, sempre a benzina, in offerta a 19.900 euro. Per chi preferisce l’alimentazione diesel, la nostra ricerca ha prodotto come risultati più economici una 1.6 Multijet II Longitude del 2023 a 23.650 euro e una 1.6 Mjt 130 CV Limited a 23.800 euro. La Jeep Renegade ibrida più economica è una 1.5 Turbo T4 MHEV Limited, sempre del 2023, a 24.950 euro.

Continuate voi la ricerca online prendendo come riferimento questi prezzi, oppure recatevi di persona presso i concessionari Jeep o Stellantis per vedere se trovate un’occasione dell’ultim’ora. Tenente presente che l’imminente arrivo dei nuovi incentivi statali potrebbe sortire un effetto a cascata facendo abbassare ulteriormente anche i prezzi delle km 0.