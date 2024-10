Alfa Romeo al Salone di Parigi: tutte le novità in arrivo

Il Salone dell’Automobile di Parigi 2024 aprirà i battenti il prossimo 14 ottobre e fino al 20 ottobre sarà l’epicentro dell’universo delle quattro ruote. Di fronte a un’occasione così importante, Alfa Romeo ha scelto di non tirarsi indietro e di partecipare con un notevole carico di novità della sua rinnovata gamma. Oltre all’ultima nata, l’inedita B-SUV Junior, il Biscione mostrerà sotto ai riflettori della kermesse parigina alcune anteprime e ulteriori aggiornamenti delle sue vetture premium. Lo stand del marchio di origine milanese offrirà ai visitatori un’esperienza di completa immersione nel mondo del Made in Italy, passando dall’artigianato alla cura del dettaglio, toccando persino la cultura (anche culinaria) del nostro Paese.

ALFA ROMEO JUNIOR: DUE NOVITA’

L’Alfa Romeo Junior segna il ritorno del Biscione nel segmento B, ma stavolta con un prodotto inedito e a ruote alte. La casella che fino a poco tempo fa era stata occupata dalla Mito adesso è della Junior. La versione che debutterà al Salone di Parigi è la Junior Speciale Ibrida, che si pone al vertice della gamma. Questa vettura presenta un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. L’unità termica è provvista di un motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è formata da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’ inverter e alla centralina della trasmissione.

Esteticamente questa versione si distingue per il doppio terminale di scarico, cerchi in lega “Fori” da 18”, nuova calandra “Legend”, dettagli sportivi e il pack Sport con sedili Sabelt. I rivestimenti sono in Alcantara. Infine, debutto in terra francese per la Junior 280 Veloce, che si contraddistingue per il pack Sport e il tetto panoramico in vetro. Fiore all’occhiello di questa versione è il motore elettrico da 280 CV/207 kW e il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione.

ALFA ROMEO A PARIGI: ECCO LA TONALE MY25

L’Alfa Romeo Tonale è il modello che ha iniziato il Biscione all’elettrificazione. Il C-SUV dal look sportivo, intanto, si aggiorna con il Model Year 2025 che debutta proprio al Salone dell’Auto di Parigi. L’aggiornamento della Tonale prevede nuovi interni in cui spiccano il tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo del cambio automatico e il rinnovato display del quadro strumenti. L’esemplare presente all’evento sarà una versione Veloce in configurazione Ibrida con propulsore 1.5 turbo 4 cilindri da 160 CV con turbina a geometria variabile (VGT), abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1), capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

IL RESTO DELLA GAMMA ALFA ROMEO

Completano l’esposizione di Alfa Romeo a Parigi la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520CV, edizione speciale e limitata che, declinata anche sulla Stelvio, rende omaggio alla storia sportiva del marchio celebrandone la prima vittoria alla Mille Miglia nel 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. A contraddistinguerla una reinterpretazione del logo Quadrifoglio che, per la prima volta in oltre cento anni di storia, si veste di nero. Non finisce qui, perché allo stand Alfa Romeo è possibile ammirare anche una supercar a tiratura limitata (di soli 33 esemplari) come la 33 Stradale, interpretazione in chiave moderna della leggendaria vettura da competizione degli anni ’60 del secolo scorso. Questa vettura ha già ricevuto molti consensi internazionali e raccolto premi per il suo look senza tempo, come in occasione del Goodwood Festival of Speed o del Chantilly Arts & Élégance Richard Mille. Adesso tocca al Mondial de l’Auto di Parigi.