Incentivi auto elettriche 2025: 5 modelli a meno di 10.000 €

Per vederli dovremo aspettare il mese di settembre ma fin da adesso i nuovi incentivi per auto elettriche del 2025 si prospettano particolarmente allettanti con la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere uno sconto fino a 11.000 euro sul prezzo di listino. Circostanza che consentirebbe di abbattere la spesa per alcuni modelli al di sotto di 10.000 euro. Continuando a leggere scoprirete 5 auto elettriche che potreste pagare pochissimo con i prossimi incentivi auto e tutte le informazioni sul nuovo Ecobonus.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: TUTTI GLI SCONTI

Il Governo ha deciso di spostare i 597 milioni di fondi PNRR non assegnati nei bandi per l’installazione di colonnine di ricarica a un nuovo programma di incentivi per la sostituzione di auto private e veicoli commerciali leggeri con mezzi elettrici. La Commissione UE ha già dato l’ok al trasferimento delle risorse. In questo modo l’Esecutivo conta di rottamare circa 39.000 veicoli inquinanti a vantaggio di altrettante vetture ecologiche.

Tuttavia l’accesso agli incentivi non sarà per tutti ma limitato: potranno richiedere il bonus solo le persone residenti nelle aree urbane funzionali (in genere le grandi città che soffrono più delle altre il problema dell’inquinamento) e con ISEE entro una certa soglia, nonché le microimprese che rispettano determinati requisiti fissati dalla normativa europea.

In particolare, per l’acquisto di auto private elettriche (categoria M1) il contributo sarà di 11.000 euro per ISEE fino a 30.000 euro e di 9.000 euro per ISEE da 30.000 a 40.000 euro. Invece per i veicoli commerciali (categorie N1 e N2) il contributo sarà pari al 30% del valore del nuovo veicolo elettrico ma con un limite massimo di 20.0000 euro per ogni veicolo acquistato.

Quando partiranno gli incentivi auto elettriche 2025? Non c’è ancora una data certa ma il ministro dell’Ambiente ha detto che saranno pronti a settembre.

Nell’attesa, scopriamo 5 auto elettriche che costeranno meno di 10.000 euro grazie ai nuovi incentivi.



DACIA SPRING

La Dacia Spring è l’auto elettrica più economica sul mercato europeo, perfetta per la mobilità urbana. Con un motore da 45 CV e una batteria da 26,8 kWh, offre un’autonomia WLTP di circa 220 km. Compatta (3,70 m) e pratica, include connettività avanzata e tecnologia V2L (solo sul modello Extreme).

Prezzo di listino: da 17.900 €.

Prezzo con incentivo massimo: da 6.900 €.

DR 1.0 EV

DR 1.0 EV è una city car elettrica compatta e vivace, perfetta per affrontare il traffico cittadino con agilità. Dotata di un motore da circa 61 CV e una batteria da 31 kWh, garantisce un’autonomia di circa 210 km (WLTP). Con dimensioni compatte e un design moderno, si posiziona come un’alternativa interessante per chi cerca un veicolo elettrico pratico e versatile.

Prezzo di listino: 18.900 €.

Prezzo con incentivo massimo: 7.900 €.

LEAPMOTOR T03

Leapmotor T03 è un’elettrica urbana di fabbricazione cinese, distribuita in Europa da Stellantis, che propone un motore da 95 CV, una batteria LFP da 37,3 kWh e un’autonomia WLTP di 265 km, buona anche per brevi gite fuori porta. Ricca di dotazioni di serie come cruise control adattivo e tetto panoramico, è un’alternativa moderna e ben equipaggiata.

Prezzo di listino: 18.900 €.

Prezzo con incentivo massimo: 7.900 €.

BYD DOLPHIN SURF

Ultima arrivata di casa BYD sul mercato italiano ed europeo, la Dolphin Surf è un’utilitaria elettrica del segmento B, lunga 3,99 m, con un motore da 88 CV e una batteria LFP da 30 kWh per 220 km di autonomia WLTP. Con un prezzo molto concorrenziale per la categoria (a maggior ragione con gli incentivi), offre ricarica rapida a 65 kW e tecnologia di primissimo livello, ideale per chi cerca spazio e comfort senza rinunciare alla qualità.

Prezzo di listino: da 19.490 €.

Prezzo con incentivo massimo: da 8.490 €.

DONGFENG BOX

Anche con gli incentivi per auto elettriche 2025 la cinese Dongfeng Box costa (poco) più di 10.000 euro, ma va comunque considerata nella nostra lista per il suo design fresco e giovanile. Con un motore da 70 kW e una batteria LFP da 42,3 kWh, offre 310 km di autonomia WLTP. L’esperienza di guida fluida e gli spazi sorprendentemente comodi la rendono una scelta interessante per la città e non solo.