Auto elettriche più affidabili? I nuovi dati ADAC spiegano la verità

Le auto elettriche hanno sempre puntato tutto sulla loro semplicità costruttiva, promettendo meno manutenzione per la presenza di meno componenti rispetto alle auto ICE. Una tecnologia giovane ha però mostrato spesso vulnerabilità su software, batterie di trazione e componenti High Voltage. Tuttavia, stabilire se ci fosse un reale vantaggio o meno con le auto elettriche rispetto alle auto a combustione, non era possibile, per la scarsità di dati a disposizione da confrontare. Grazie all’aumento del numero di veicoli elettrici sulle strade tedesche e al progressivo ampliamento del periodo di osservazione, oggi possiamo rispondere con maggiore certezza. L’analisi dell’Automobile Club Tedesco (ADAC), che ha incluso oltre 159 serie di veicoli di circa 20 marchi immatricolati tra il 2015 e il 2022, ha messo in luce dati inaspettati.

AUTO ELETTRICHE IN PANNE: +46%, MA PER L’ADAC E’ NORMALE

Nel 2024 le pattuglie stradali dell’ADAC hanno effettuato oltre 3,6 milioni di interventi di soccorso stradale. Gli interventi sono avvenuti 43.678 volte per soccorrere auto elettriche in panne, con un incremento del 46% rispetto al 2023. Ma questo aumento non è necessariamente un campanello d’allarme: è una conseguenza diretta del crescente numero di veicoli elettrici in circolazione sulle strade tedesche. Più veicoli equivalgono a una maggiore probabilità di guasti – e quindi una base statistica più solida per rispondere meglio alla domanda: è ancora vero che le auto elettriche sono più affidabili?

I GUASTI PIÙ FREQUENTI: LA BATTERIA AL CENTRO DI TUTTO

La batteria di avviamento da 12 volt è il tallone d’Achille più comune, indipendentemente dal tipo di motorizzazione. Tra i veicoli soccorsi dall’ADAC la batteria è responsabile del 50% dei guasti delle auto elettriche e del 45% per quelle a benzina o diesel.

Il Club spiega che in molti casi, le batterie di avviamento o ausiliarie si scaricano prematuramente a causa dell’uso intensivo dell’elettronica di bordo, e soprattutto dell’interazione via app che molti utenti utilizzano per accendere o preparare il veicolo da remoto. Nel video sotto spieghiamo perché è fondamentale anche nelle auto elettriche e ibride.

Le auto elettriche soffrono più frequentemente di problemi legati all’elettronica di bordo, anche per via del loro maggiore livello di connettività. Tuttavia, questa tecnologia avanzata offre anche vantaggi che poche auto ICE riservano ai proprietari. I sistemi di apertura da remoto, per esempio, consentono di sbloccare l’auto in caso di chiavi dimenticate all’interno – una causa frequente di ricorso al soccorso stradale ADAC che, sulle elettriche, si verifica molto meno spesso.

LA SEMPLICITÀ DEI MOTORI ELETTRICI PAGA

Uno dei dati più interessanti del rapporto riguarda il tasso di guasto per 1.000 veicoli. I motori elettrici, grazie alla loro architettura più semplice, risultano più affidabili nel tempo. Un motore a combustione può contare su centinaia di componenti in movimento – pistoni, valvole, turbocompressori – tutti soggetti a usura. Il motore elettrico invece ha spesso una sola parte mobile, il rotore. Meno componenti significa meno possibilità di guasti meccanici, sempre che alcuni sensori integrati siano facilmente sostituibili in caso di guasto.

Inoltre, l’assenza di olio motore e la produzione di meno calore rispetto ai motori termici riduce ulteriormente i rischi di danneggiamenti legati all’usura. E’ chiaro che questi vantaggi in termini di scambio termico nelle auto elettriche sono controbilanciati dalla necessità di un sistema di Thermal Management dedicato alla climatizzazione dell’abitacolo e della batteria di trazione, che è più complesso rispetto alle auto ICE.

IL CONFRONTO DEI GUASTI TRA AUTO ICE ED EV

Nel 2024, l’ADAC ha potuto finalmente confrontare in modo più equo veicoli elettrici e a combustione immatricolati tra il 2020 e il 2022. I risultati dicono che il tasso di guasti è:

Veicoli a combustione ICE con un’età di 4 anni: 12,9 guasti ogni 1.000 veicoli

con un’età di 4 anni: Veicoli elettrici con un’età di 4 anni: 8,5 guasti ogni 1.000 veicoli

Estendendo l’analisi ai veicoli tra 2 e 4 anni, il tasso si riduce a:

ICE : 9,4 guasti/1.000 veicoli

: 9,4 guasti/1.000 veicoli EV: 3,8 guasti/1.000 veicoli

Un divario che mette in evidenza la maggiore affidabilità generale delle auto elettriche nei primi anni di vita. Queste stime sono medie e non tengono conto di difettosità specifiche dei Brand, come il caso Toyota riportato dall’ADAC.

TOYOTA: UN’ECCEZIONE INASPETTATA

Secondo il Club, colpiscono le performance inaspettatamente negative di alcuni modelli Toyota, storicamente noti per la loro affidabilità. C-HR, RAV4, Yaris e Yaris Cross hanno registrato tassi di guasto sopra la media, principalmente a causa di batterie di avviamento sottodimensionate. Il costruttore giapponese è già corso ai ripari sostituendo gratuitamente molte batterie difettose e adottando una batteria più performante da febbraio 2024 sui nuovi veicoli.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLE AUTO ELETTRICHE RISPETTO ALLE AUTO ICE?

Se consideriamo i primi 2-4 anni di utilizzo, il report ADAC, attribuisce alle auto elettriche, nel loro insieme, maggiore affidabilità rispetto a quelle a combustione. In sintesi, l’ADAC sostiene che:

Nelle auto elettriche, i guasti sono spesso legati all’ elettronica di bordo e alla batteria da 12 volt , che tende a scaricarsi più rapidamente, soprattutto a causa dell’ uso frequente delle app per controllare a distanza il veicolo, comportamento sottovalutato dai produttori.

alla , che tende a scaricarsi più rapidamente, soprattutto a causa dell’ per controllare a distanza il veicolo, comportamento sottovalutato dai produttori. I motori elettrici risultano più affidabili rispetto a quelli a combustione grazie alla loro struttura più semplice: meno parti mobili significano minore usura. Inoltre, non necessitano di olio motore e producono meno calore, riducendo ulteriormente i rischi di danni.

risultano rispetto a quelli a combustione grazie alla loro struttura più semplice: meno parti mobili significano minore usura. Inoltre, non necessitano di olio motore e producono meno calore, riducendo ulteriormente i rischi di danni. L’alto livello di connettività equivale a meno problemi con i sistemi di chiusura e apertura dell’auto. Possono essere sbloccate via app o dal produttore, evitando l’intervento di assistenza in caso di chiavi chiuse all’interno. Queste tecnologie sono meno diffuse nei veicoli a combustione.

Questi numeri sono strettamente legati alla diffusione dei veicoli in circolazione e alla loro anzianità, quindi potrebbero cambiare profondamente nei prossimi anni.