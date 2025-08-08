Incentivi auto 2025, ultime notizie: ecco il decreto attuativo

Quali sono le ultime notizie sugli incentivi auto 2025? Dopo la decisione del Governo di destinare i fondi PNRR dei bandi per le colonnine di ricarica, andati pressoché deserti, a una nuova campagna di rottamazione veicoli, il mercato dell’auto attende di sapere quando inizierà. A questa domanda aveva già risposto nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, indicando settembre come mese in cui debutterà il nuovo Ecobonus. E oggi, 8 agosto, ci sono ulteriori aggiornamenti: lo stesso ministro ha annunciato di aver il decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici. Significa che ci siamo quasi.

INCENTIVI AUTO 2025: FONDI PNRR SPOSTATI DALLE COLONNINE AGLI INCENTIVI

Come è noto, l’ipotesi incentivi auto 2025 in Italia sembrava definitivamente tramontata, almeno nel breve o medio periodo, ma poi è tornata prepotentemente d’attualità a seguito della volontà del Governo di spostare circa 600 milioni di fondi PNRR originariamente destinati alle colonnine a una nuova campagna di incentivi auto. La proposta di revisione è stata inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso, sebbene la Cabina di regia a Palazzo Chigi l’abbia poi approvata nella sua veste definitiva solo a fine maggio, e a fine giugno l’Ecofin, il Consiglio Economia e Finanza dell’UE, ha autorizzato il cambio d’uso dei fondi, permettendo al Governo di proseguire nella completa attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel conseguimento degli obiettivi inseriti nelle ultime tre rate.

Nell’ambito della revisione tecnica, oltre alle modifiche per sopravvenute circostanze oggettive e a correzioni formali, sono stati implementati gli investimenti per lo sviluppo dell’economia circolare dei rifiuti e, appunto, per incentivare l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale per un importo complessivo pari a 1,2 miliardi di euro (di cui circa 600 milioni per gli incentivi).



NUOVI INCENTIVI AUTO 2025 CON ROTTAMAZIONE: I DETTAGLI DEL PROVVEDIMENTO

Nel dettaglio, il nuovo piano per rottamare decine di migliaia di vecchie vetture inquinanti sarà finanziato con i 597 milioni di euro risparmiati per il mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alle infrastrutture di ricarica elettrica (il bando originario prevedeva di installare oltre 20 mila punti di ricarica entro il 2026, ma non ci ha partecipato quasi nessuno e altri si sono successivamente sfilati).

Nelle intenzioni dell’Esecutivo, i contributi si concentreranno nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo) e incentiveranno l’addio ai veicoli privati con motore termico in cambio di veicoli a zero emissioni, con incentivi destinati alle famiglie a basso reddito.

Riassumendo, i nuovi incentivi 2025 con rottamazione funzioneranno così:

per l’acquisto di auto private elettriche (categoria M1) il contributo sarà di 11.000 euro per ISEE fino a 30.000 euro e di 9.000 euro per ISEE da 30.000 a 40.000 euro, con rottamazione obbligatoria di un veicolo termico fino a Euro 5.

per ISEE fino a 30.000 euro e di per ISEE da 30.000 a 40.000 euro, con rottamazione obbligatoria di un veicolo termico fino a Euro 5. Invece per i veicoli commerciali elettrici (categorie N1 e N2) il contributo sarà pari al 30% del valore del nuovo veicolo elettrico ma con un limite massimo di 20.000 euro per ogni veicolo acquistato.

Con questo nuovo programma di incentivi auto elettriche 2025 il Governo stima di sostituire, entro il 30 giugno 2026, oltre 39 mila vetture inquinanti con altrettante vetture elettriche. A questo proposito scopriamo 5 modelli elettrici che si potranno acquistare a meno di 10.000 euro grazie agli incentivi.





ULTIME NOTIZIE: QUANDO INIZIANO GLI INCENTIVI AUTO 2025?

Adesso la domanda che tutti si fanno è ovviamente scontata: quando partono i nuovi incentivi auto? Inizialmente si sperava che superato l’ostacolo più grande, ossia l’ok della Commissione europea prima e dell’Ecofin poi a cambiare la destinazione di parte dei fondi PNRR, si potesse avviare l’Ecobonus 2025 già entro l’estate. Non è andata così ma l’attesa non sarà lunga.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che ha preso in carico la gestione della campagna di rottamazione, ha dovuto infatti redigere i necessari decreti contenenti il regolamento del bonus auto elettriche, e questo ha richiesto qualche settimana. Tuttavia, come abbiamo anticipato, l’8 agosto il titolare del MASE ha finalmente adottato il necessario decreto attuativo che regola gli incentivi auto 2025 subito dopo l’estate.

Le richieste per l’Ecobonus auto 2025 saranno gestite tramite una piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all’iniziativa e la generazione dei bonus. Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto.

Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma per l’accesso agli incentivi 2025, prevista comunque nel mese di settembre, saranno comunicate prossimamente con apposito avviso sul sito istituzionale del MASE.