Incentivi auto e moto a Milano anche a benzina: 5 milioni per il 2022

Stanziati nuovi incentivi auto e moto a Milano, anche su veicoli a benzina: 5 milioni per tutto il 2022 di cui 3 destinati ai privati cittadini e il resto alle imprese

Il Comune di Milano ha stanziato 5 milioni di euro a favore di cittadini e imprese per sostenere l’acquisto di auto e moto a basso impatto ambientale, elettriche, ibride e anche a benzina entro certi limiti di emissioni, a fronte della rottamazione di un mezzo inquinante. Nel dettaglio 2 milioni sono riservati alle imprese e 3 milioni ai cittadini residenti nel capoluogo lombardo, con contributi più sostanziosi per i redditi con Isee fino a 20.000 euro. Vediamo come funzionano gli incentivi auto e moto a Milano per il 2022.

INCENTIVI AUTO E MOTO MILANO 2022: COSA SI PUÒ COMPRARE

Il veicolo da acquistare usufruendo degli incentivi auto e moto 2022 a Milano dev’essere ad alimentazione elettrica, ibrida o a benzina (entro una determinata soglia di CO2) e il prezzo non deve superare i 45.000 euro. Sono ammessi al contributo autoveicoli di categoria M1 e M2 nonché motocicli e ciclomotori di categoria L, con contestuale rottamazione di un mezzo inquinante. Saranno ritenute idonee le domande per un acquisto sostenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e fino a (probabile) esaurimento dei fondi.

INCENTIVI AUTO E MOTO MILANO 2022: CHI PUÒ BENEFICIARNE

Come detto, i soggetti beneficiari del contributo possono essere i privati cittadini residenti a Milano oppure le micro, piccole e medie imprese, le imprese artigiane, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e gli enti del Terzo settore della metropoli lombarda. Imprese e professionisti possono presentare una domanda valida fino a 5 veicoli.

INCENTIVI 2022 AUTO E MOTO MILANO: AGEVOLAZIONI PER REDDITI BASSI

Rispetto agli incentivi dell’anno scorso, le agevolazioni 2022 per i residenti sono state modificate con l’obiettivo di aumentare la platea dei beneficiari e dare particolare attenzione ai nuclei meno abbienti. L’importo del contributo infatti sarà maggiorato:

– del 30% per coloro che hanno un reddito fino a 12.000 euro di Isee;

– del 25% per i redditi Isee tra i 12 e i 15.000 euro;

– e del 20% per la fascia tra i 15 e i 20.000 euro di Isee.

Esempio: per l’acquisto di un autoveicolo di categoria M1 nuovo, con emissioni di C02 da 0 a 20 g/km, il contributo a fondo perduto sarà fino a 9.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro di Isee, ma potrà arrivare fino a 12.480 euro per chi ha un reddito Isee sotto i 12.000 euro.

Invece per l’acquisto di motocicli o ciclomotori nuovi ad alimentazione elettrica, i contributi a fondo perduto saranno pari al 60% del costo totale, fino a un massimo di 3.000 euro.

INCENTIVI AUTO E MOTO 2022 A MILANO: CONSEGNA DEI VEICOLI

In considerazione del particolare momento in cui, per la mancanza di materie prime, si allungano i tempi di consegna dei veicoli, la domanda per gli incentivi auto e moto 2022 a Milano potrà avvenire o in un’unica fase o in due anche attraverso la presentazione della fattura dell’anticipo emessa dal venditore.

Inoltre, sempre con riferimento alle difficoltà oggettive di entrare in possesso di una nuova autovettura in breve tempo, il Comune ha approvato una delibera che modifica le regole per l’ingresso in Area B e in Area C, prevedendo un rinvio del divieto di accesso per i proprietari di Euro 5 diesel che hanno già provveduto (o provvederanno entro il prossimo 15 settembre 2022) ad acquistare un veicolo non inquinante. La proroga è valida fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023 e si applica anche ai tassisti e Ncc titolari di licenza d’esercizio.

Come si nota mancano ancora parecchi dettagli sugli incentivi auto e moto del Comune di Milano (ad esempio non si conosce la soglia massima di emissioni di CO2 dei veicoli a benzina e non è stato specificato se contributi sono cumulabili con gli incentivi statali), ma tutte le domande troveranno una risposta a breve quando sarà pubblicato il bando con le relative linee guida. Ovviamente vi terremo informati aggiornando la pagina.