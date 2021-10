Green Pass a lavoro: chi controlla e quali sanzioni?

Dal 15 ottobre 2021 obbligo di Green Pass a lavoro: chi controlla la certificazione verde Covid e quali sanzioni sono previste?

Tra polemiche, manifestazioni e scontri di piazza, anche violenti come abbiamo visto sabato scorso, il 15 ottobre 2021 entra in vigore il Green Pass obbligatorio per i lavoratori, una misura che interessa 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 14,6 milioni di dipendenti privati e 4,9 milioni di lavoratori autonomi. Compresi, ovviamente, coloro che sono occupati nel settore automotive e trasporti: officine, carrozzerie, centri di revisione, concessionarie, agenzie di pratiche auto, uffici Motorizzazione, sedi ACI, ditte di spedizioni, taxi e NCC, ecc. Tanti i nodi ancora da sciogliere, dalla titolarità dei controlli alla tutela della privacy, vediamo pertanto di rispondere ai quesiti più impellenti, basandoci anche sulla bozza delle linee guida del Governo. In particolare, chi controlla il Green Pass a lavoro e quali sanzioni sono previste?

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

Prima, però, ricordiamo le semplici modalità per ottenere il Green Pass:

– essersi vaccinati contro il Covid-19 con uno dei vaccini approvati in Italia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson). Il Green Pass vale 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, tuttavia è possibile riceverlo già 14 giorni dopo la prima somministrazione. Però attenzione: il certificato verde generato dopo la prima dose è solo temporaneo e dev’essere necessariamente ‘completato’ dalla seconda dose (per i vaccini che la prevedono), altrimenti perde la validità;

– essere guariti dal Covid dal almeno 6 mesi;

– essersi sottoposti a tampone molecolare o antigienico rapido, con esito negativo, entro e non oltre le precedenti 48 ore.

Sono ovviamente esentati dall’obbligo di Green Pass i soggetti forzatamente esclusi dalla campagna vaccinale. Ossia gli under 12, per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato. E chi non può vaccinarsi per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Per le modalità su come scaricare il Green Pass vi rimandiamo alla nostra guida specifica.

CHI CONTROLLA IL GREEN PASS A LAVORO

Ed eccoci a uno dei maggiori quesiti in vista della fatidica data del 15 ottobre 2021: chi controlla il Green Pass a lavoro? Ebbene, all’interno di una ditta, i soggetti preposti alla verifica potranno essere il datore o le persone alle quali costui ha assegnato l’incarico dei controlli. Dall’esterno, invece, le aziende saranno controllate dagli ispettori del lavoro e delle ASL. Sono possibili, ma non consigliati, i controlli a campione o dopo l’ingresso in azienda. Per facilitare i controlli, ed evitare criticità e code in entrata nei luoghi di lavoro, arriverà presto una nuova versione, più completa ed efficace, della già nota app Verifica C19.

I datori di lavoro dovranno limitarsi a negare l’ingresso in azienda dei lavoratori privi di Green Pass. Qualora invece dovessero accertare la presenza di tali lavoratori sul luogo di lavoro, avranno l’obbligo di segnalarli al Prefetto, che è l’autorità preposta a comminare le sanzioni.

Importante: per ragioni di privacy il datore di lavoro non può conoscere i presupposti, p.es. vaccino, guarigione dal Covid o tampone, che stanno dietro il rilascio del Green Pass, né la relativa scadenza.

Ricordiamo che una nuova norma del Decreto Capienze, in vigore dallo scorso 8 ottobre e introdotta per aiutare i datori di lavoro nell’organizzazione delle presenze (così da non dover scoprire ogni mattina che ci saranno alcuni lavoratori assenti), autorizza i titolari a richiedere preventivamente, per specifiche esigenze organizzative, se il lavoratore ha il Green Pass oppure no. Questo dovrebbe consentire a chi organizza i turni di lavoro, ad esempio nei trasporti, di sapere in anticipo su quante persone potrà contare.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI PER I LAVORATORI SENZA GREEN PASS

I lavoratori senza Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati e non riceveranno più lo stipendio, fino all’acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, che attualmente è la data finale dello stato di emergenza sanitaria (salvo ulteriori proroghe). Oltre alla retribuzione, non saranno più versati neanche i contributi. Lo stop riguarda infatti “qualsiasi componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata”. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno per i giorni non lavorati la perdita di anzianità di servizio.

Per quanto riguarda invece le sanzioni, il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro. Il lavoratore che accede lo stesso al lavoro senza Green Pass (perché ha un certificato falso o perché non è stato controllato in quanto sono permessi, come detto, anche i controlli a campione), sarà sanzionato con una multa da 600 a 1.500 euro, ma non si escludono sanzioni disciplinari più gravi, fino al licenziamento. Così come i lavoratori saranno controllati dai datori, anche quest’ultimi subiranno il controllo degli ispettori del lavoro e delle ASL che accerteranno il corretto svolgimento delle procedure di verifica del Green Pass.