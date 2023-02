Green NCAP: la Dacia Spring è la Best Car of 2022

Il 2022 è stato un anno ricco di test per Green NCAP che, dopo aver introdotto nuovi criteri di valutazione della sostenibilità delle auto, ha analizzato un gran numero di modelli. Come abbiamo già visto nelle scorse settimane, alcuni modelli hanno ottenuto risultati nettamente migliori di altri. In particolare, le auto elettriche sono state le più “verdi” del 2022 superando senza difficoltà i test di Green NCAP. Maggiori difficoltà, invece, per ibride, benzina e diesel che devono fare i conti con i “problemi” legati alla presenza del motore termico. Non tutte le auto elettriche sono uguali. Alcuni modelli, infatti, sono più sostenibili di altri estendendo l’analisi all’intero ciclo di vita del prodotto. Per questo, Green NCAP ha nominato la sua Best Car of 2022. Si tratta della Dacia Spring, la piccola elettrica a zero emissioni e uno dei modelli più economici, tra le elettriche, sul mercato.

LA DACIA SPRING È LA BEST CAR DEL 2022 SECONDO GREEN NCAP

Come diverse altre elettriche, il test Green NCAP della Dacia Spring si è concluso con 5 stelle su 5. La piccola elettrica di casa Dacia ha sfruttato appieno la possibilità di utilizzo a zero emissioni. In questo modo, l’elettrica ha azzerato l’impatto ambientale legato alle emissioni allo scarico, elemento che rappresenta il vero problema delle auto ICE. Rispetto alle altre elettriche, però, la Dacia Spring è riuscita a totalizzare un punteggio superiore nell’analisi della sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita. Il test di Green NCAP, infatti, si articola in 3 macrocategorie. La Dacia Spring ha sfiorato la perfezione ottenendo:

– 10 su 10 nel Clean Air Index

– 9,8 su 10 nell’Energy Efficiency Index

– 10 su 10 nel Greenhouse Gas Index

Il massimo punteggio nel Clean Air Index è una caratteristica comune per tutte le auto elettriche testate da Green NCAP nel 2022. La Dacia Spring, però, ha superato la concorrenza negli altri due indici, classificandosi al primo posto sia per il punteggio nell’Energy Efficiency Index che nel Greenhouse Gas Index, categoria dove la city car è l’unica ad essere riuscita a conquistare il massimo dei punti.

LA DACIA SPRING È PIU’ EFFICIENTE DELLE ALTRE ELETTRICHE COME CONFERMA GREEN NCAP

Nell’Energy Efficiency Index, quindi, la Dacia Spring ha ottenuto 9,8 punti su 10 con la sola Tesla Model 3 in grado di avvicinarsi a questo punteggio, con 9,6 punti. Questo risultato è stato raggiunto grazie agli ottimi risultati raggiunti in tutti i test di laboratorio che verificando l’efficienza della vettura al variare della temperatura ed anche su tratte autostradali, condizioni che possono mettere sotto stress le elettriche. La Dacia Spring ha ottenuto un consumo compreso tra 16,2 kWh e 23 kWh per 100 chilometri nelle varie condizioni di utilizzo. Per la vettura si tratta di un risultato nettamente superiore alle altre auto elettriche. La seconda classifica, la Tesla Model 3, ha registrato consumi compresi tra 16,5 kWh e 28,5 kWh per 100 chilometri con un picco in condizioni di ambiente freddo che ha penalizzato il risultato finale.

LA DACIA SPRING È L’UNICO MODELLO A RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO MASSIMO NEL GREENHOUSE GAS INDEX

Da notare che la Dacia Spring ha ottenuto il massimo dei voti in tutti i test legati all’indice Greenhouse Gas che misura i gas serra emessi in correlazione all’uso del veicolo (vengono considerate anche le emissioni legate alla produzione di energia elettrica utilizzata per alimentare la vettura). I consumi ridotti di energia (come confermano i dati dell’Energy Efficiency Index) hanno permesso alla Dacia Spring di ottenere il punteggio più alto anche nel terzo indice del test di Green NCAP. Anche in questo caso, la Tesla Model 3 è stata beffata per poco. A pesare sul mancato 10 per il modello di Tesla (che si ferma a 9,8) è ancora una volta il test in ambiente freddo.

UN’AUTO RISPETTOSA DELL’AMBIENTE: IL GIUDIZIO DI GREEN NCAP SULLA DACIA SPRING

Secondo i dati di Green NCAP, la Dacia Spring deve essere considerata come “un’auto rispettosa dell’ambiente“. In particolare, nelle analisi effettuate, l’89% dell’energia elettrica prelevata dalla rete risulta disponibile in uscita dalla batteria. L’efficienza del processo di carica e scarica della batteria è, quindi, elevatissima. Quest’aspetto ha giocato un ruolo determinante nella scelta di Green NCAP di premiare la Dacia Spring con il titolo di Best Car of 2022. Il peso ridotto della vettura (lunga appena 3,74 metri per una massa complessiva a vuoto di 970 chilogrammi) è un altro fattore che ha contributo al raggiungimento di questi ottimi risultati. Secondo Aleksandar Damyanov, direttore tecnico di Green NCAP, la vettura di Dacia: “stabilisce uno standard per l’industria. Dacia ha deciso di creare una supermini che risponda alle esigenze del consumatore nel suo design, ma anche alle sfide di sostenibilità del nostro pianeta. Il risultato è un veicolo “verde ed ecologico”. Con questo modello, l’azienda è davanti a molti altri produttori in termini di impatto sull’ambiente”.