Green NCAP: le auto più “verdi” nei test 2022

Le auto elettriche dominano i test Green NCAP 2022 ottenendo sempre le 5 stelle su 5 che rappresentano il massimo punteggio del test

Il 2022 volge al termine ed è tempo di fare il punto sui risultati del test di Green NCAP che valuta la sostenibilità e l’impatto ambientale delle auto disponibili sul mercato. Da quest’anno, Green NCAP ha introdotto un nuovo sistema per valutare le vetture. In precedenza, infatti, per valutare l’impatto ambientale si consideravano unicamente le emissioni legate all’utilizzo del veicolo. Con il nuovo sistema, invece, si considera l’intero “ciclo di vita”, partendo dalla produzione e arrivando fino allo smaltimento. In questo modo, Green NCAP ha potuto realizzare test ancora più precisi nel 2022. I risultati, però, non sorprendono. Anche nel 2022, infatti, a dominare la classifica delle auto più “verdi” secondo Green NCAP troviamo le auto elettriche. Le vetture a zero emissioni ottengono, agevolmente, le 5 stelle su 5 che rappresentano il massimo punteggio nei test Green NCAP. Nessun’altra tipologia di vettura si avvicina ai risultati ottenuto dalle auto elettriche. Vediamo i dettagli completi.

COME FUNZIONA IL TEST GREEN NCAP DAL 2022

Con il 2022 è stato introdotto un nuovo test Green NCAP che prende ora in considerazione l‘intero ciclo di vita del veicolo. Il test, quindi, offre una visione più ampia della sostenibilità di una vettura rispetto al passato. Per giudicare la vettura viene definito un punteggio globale che va da un minimo di 0 stelle ad un massimo di 5 stelle. A determinare tale punteggio sono tre diversi indici: Clean Air Index, Energy Efficiency e Greenhouse Gas. Ogni indice presenta un punteggio che va da 0 a 10. Tale punteggio viene determinato dalla combinazione di vari test su strada e di laboratorio. Tutti i modelli testati, con i dettagli relativi ai singoli risultati, sono riepilogati sul sito Green NCAP.

LE AUTO ELETTRICHE PROMOSSE A PIENI VOTI NEI TEST GREEN NCAP DEL 2022

Nel corso del 2022, considerando tutte le tipologie di alimentazione, Green NCAP ha pubblicato i risultati dei test effettuati su di un totale di 30 vetture. In totale, inoltre, sono state testate 7 auto elettriche. I modelli a zero emissioni sono riusciti a superare i test a pieni voti. Per tutte le auto elettriche testate, infatti, sono arrivate le 5 stelle su 5 nei test Green NCAP. I modelli testati sono stati:

– Hyundai IONIQ 5

– NIO ET7

– Renault Megane E-Tech

– Tesla Model 3

– Cupra Born

– Dacia Spring

– Audi Q4 e-tron

I testi hanno, quindi, considerato elettriche provenienti da vari segmenti di mercato. Green NCAP ha testato la “best seller” Tesla Model 3 oltre all’economica Dacia Spring e a modelli di fascia ben più alta, come l’Audi Q4 e-tron. Il prezzo finale non è stato un parametro rilevante in quanto il punteggio finale è sempre stato il massimo ovvero le 5 stelle. In particolare, tutti e 7 i veicoli hanno totalizzato 10 punti su 10 nell’indice Clean Air. I risultati degli indici Energy Efficiency e Greenhouse Gas variano caso per caso ma sono sempre stati superiori a 9 su 10 confermando l’elevato carattere “green” delle auto a zero emissioni.

LE MIGLIORI AUTO “GREEN” DOPO LE ELETTRICHE NEI TEST DI GREEN NCAP

Una rapida analisi dei risultati dei test di Green NCAP del 2022 conferma come le auto elettriche si piazzano su di un livello superiore, in termini di sostenibilità, rispetto alle altre tipologie di auto. Considerando le auto con emissioni superiori allo zero, però, è possibile comunque ottenere interessanti indicazioni in merito alla sostenibilità delle vetture sul mercato. La Top 5 del 2022 delle auto più sostenibili (dopo le elettriche) secondo Green NCAP comprende:

– Lynk & Co 01 con sistema plug-in hybrid che ottiene un punteggio di 3,5 su 5

– Ford Puma con motore 1.0 Ecoboost ad etanolo che ottiene un punteggio di 3 su 5

– Toyota Yaris Cross con sistema Full Hybrid che ottiene un punteggio di 3 su 5

– Skoda Fabia con motore 1.0 MPI benzina che ottiene un punteggio di 3 su 5

– Fiat 500 con motore 1.0 GSE con sistema mild hybrid che ottiene un punteggio di 3 su 5

Per quanto riguarda, invece, le auto più “green” nei tre indici in cui si articola il test di Green NCAP (sempre non considerando le auto elettriche), i risultati sono i seguenti:

– Clean Air: in prima posizione troviamo Honda HR-V e Mercedes Classe T con un punteggio di 7,4 su 10

– Energy Efficiency: in prima posizione troviamo Fiat 500 mild hybrid con un punteggio di 6,3 su 10

– Greenhouse Gas: in prima posizione troviamo Ford Puma ad etanolo con un punteggio di 6,9 su 10

LE PEGGIORI AUTO DEL 2022 SECONDO I TEST GREEN NCAP

Per completare l’analisi è necessario anche dare uno sguardo al fondo della classifica e, quindi, alle auto che hanno ottenuto i risultati peggiori nei test Green NCAP nel 2022. In questo caso, i modelli peggiori sono:

– Genesis GV70 (benzina) con 1 stella

– DS 4 (benzina), Subaru Outback (benzina) e Land Rover Range Rover (diesel) con 1,5 stelle

– Peugeot 308 (benzina), Hyundai Tucson (Full Hybrid), Kia Sportage (Mild Hybrid) e Genesis G70 (diesel) con 2 stelle

Per quanto riguarda i tre singoli indici del test Green NCAP nel 2022, invece, i modelli peggiori sono:

– Clean Air: in ultima posizione troviamo DS 4 con un punteggio di 3,2 su 10

– Energy Efficiency: in ultima posizione troviamo Genesis GV70 con un punteggio di 0,7 su 10

– Greenhouse Gas: in ultima posizione troviamo Genesis GV70 e Land Rover Range Rover con un punteggio di 0 su 10