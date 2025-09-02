Furto auto: quali sono i componenti più rubati?

Il furto d’auto è un fenomeno che continua a preoccupare automobilisti e forze dell’ordine, con i ladri che spesso mirano a componenti specifici per il loro valore sul mercato nero e la facilità di rimozione. Ma quali sono le parti delle vetture più ambite dai malviventi? Continua a leggere per scoprire i componenti più rubati e le regioni italiane più colpite.

COMPONENTI DELLE AUTO PIÙ RUBATI

I dati raccolti dalle officine del network di carrozzerie Car Clinic mostrano che nel 2024 ci sono stati 136.201 furti d’auto (+3% sul 2023) e ben 13.879 interventi in officina per riparare danni causati da furti parziali o tentativi di furto (anche in questo caso in aumento: +3,5% sull’anno precedente). L’indagine ha individuato anche l’elenco dei componenti d’auto che più interessano i ladri, in ordine del maggior numero di sostituzioni dovute a furto:

Telecamere

Paraurti

Autoradio

Fanali

Cerchi in lega

Catalizzatori

I catalizzatori interessano molto i topi d’auto per la presenza al loro interno di metalli come platino e palladio, molto richiesti in tutta Europa e non solo. Ma che fine fanno tutti questi pezzi rubati? Come è facilmente intuibile, entrano a far parte di un sistema ben rodato che smista la refurtiva verso l’estero o, in Italia, verso officine compiacenti.

PARTI D’AUTO: REGIONI E PROVINCE CON MAGGIORI FURTI

Vediamo adesso quali sono le regioni e le province italiane maggiormente colpite dai furti di parti d’auto:

Regioni

Lombardia: 3.444 interventi in un anno

Lazio: 2.273

Campania: 1.536

Piemonte: 1.313.

Province

Roma: 1.981

Milano: 1.907

Torino: 1.051

Napoli: 851 casi

Bari: 410

A seguire Palermo, Catania, Salerno, Monza-Brianza e Foggia.

NON CONTA IL MODELLO MA L’ETÀ DELL’AUTOMOBILE

Per quel che riguarda le vetture che finiscono maggiormente nel mirino dei ladri, nel caso dei componenti non c’è una vera preferenza di marca o modello come invece avviene nei furti d’auto: i malviventi sono invece più interessati all’età dell’automobile, con preferenza per i veicoli tra i 4 e i 6 anni di vita. Probabilmente queste auto di ultima ma non ultimissima generazione sono in cima alle preferenze perché i pezzi risultano ancora facilmente smontabili e rivendibili, contrariamente ai modelli più tecnologici.