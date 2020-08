Friuli Venezia Giulia: da oggi benzina e diesel a 1 euro

Aumentano le agevolazioni per gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia: dal 31 agosto 2020 e per un mese, benzina e diesel costano all'incirca 1 euro al litro

Da oggi, 31 agosto 2020, e fino al prossimo 30 settembre, in Friuli Venezia Giulia benzina e diesel costano all’incirca 1 euro al litro. La Giunta regionale ha deciso infatti di aumentare le agevolazioni già esistenti al fine di frenare il cosiddetto ‘turismo del pieno’, praticato dai tanti automobilisti friulani che per approfittare dei prezzi del carburante della vicina Slovenia, generalmente molto più bassi che in Italia (1,12 vs. 1,47 euro il prezzo medio per 1 litro), preferiscono fare rifornimento oltre confine danneggiando i distributori locali.

BENZINA E DIESEL IN FRIULI VENEZIA GIULIA: COME FUNZIONA LO SCONTO

Il provvedimento, adottato in via sperimentale per un mese (al termine del quale si valuteranno gli effetti non escludendo una possibile proroga), prevede dunque l’aumento dei contributi regionali per l’acquisto di carburante e, contestualmente, l’abbassamento di circa 5 centesimi al litro del prezzo fissato dalle compagnie petrolifere. Di conseguenza:

– nei Comuni di confine rientranti nell’Area 1 i contributi della Regione Friuli Venezia Giulia salgono a 29 centesimi al litro per la benzina (con un aumento dell’agevolazione di 8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio (aumento di 6 centesimi).

– Il contributo in tutti gli altri Comuni resta di 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio. Rimane inoltre confermato lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride che sale così a 34 centesimi per la benzina e a 25 centesimi per il gasolio.

FRIULI VENEZIA GIULIA: AGEVOLAZIONI SUL CARBURANTE, LE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO

Come detto, l’iniziativa regionale è tesa a riorientare i consumi sul territorio, allo scopo di sostenere l’economia, i servizi e gli operatori locali così duramente provati dagli effetti dell’emergenza Coronavirus. Ma rappresenta anche una buona occasione di risparmio per i cittadini friulani, stimato in circa 350 mila euro considerato il solo sconto garantito dalle compagnie petrolifere rapportato alle medie di consumo di carburante. Nel 2019, ad esempio, a Trieste sono stati venduti 1.775.000 litri di benzina senza piombo e 1.800.000 litri di gasolio, a Gorizia 1.700.000 litri di benzina e 1.400.000 di gasolio. Eppure i dati riferiti dalla Regione evidenziano come i precedenti contributi non siano stati sfruttati a pieno dalla comunità: a Trieste 40.879 su un totale di 104.797 tessere sconto rilasciate ai cittadini risultano non utilizzate negli ultimi due anni, a Gorizia le tessere inattive sono 15.628 su un totale di 65.985.

FRIULI VENEZIA GIULIA: BENZINA E DIESEL A 1 EURO, QUALI COMUNI USUFRUISCONO DELLO SCONTO MAGGIORE

Innalzando la portata dello sconto si conta pertanto di indurre i tanti automobilisti friulani che ancora non lo fanno a rifornirsi di benzina e diesel sul proprio territorio, rendendo inutile e superflua la sortita in Slovenia al solo scopo di approfittare dei prezzi più bassi (che adesso, invece, sono più o meno equiparati). Tra un mese si tireranno le somme e si vedrà se proseguire con l’agevolazione. Ricordiamo infine che i Comuni dell’Area 1, quelli che usufruiscono dello sconto maggiore, sono:

Provincia di Trieste: Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buia, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Flaibano, Forgaria Nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d’Arcano, Rivignano, Rivignano Teor, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna di Cividale, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Teor, Tolmezzo, Torreano di Cividale, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Ligosullo, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Provincia di Gorizia: Capriva, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Grado, Medea, Monfalcone, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado d’Isonzo, S. Canzian d’Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d’Asio, Vivaro.