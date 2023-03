Finanziamento auto in corso: posso cambiare il veicolo?

Il principale vantaggio che deriva dal cambiamento del finanziamento auto è proprio nella natura dell’operazione. Il proprietario può scegliere un veicolo più adatto alle proprie esigenze, che nel tempo possono cambiare. O semplicemente lo stesso modello, ma aggiornato nelle sue specifiche. Qualunque sia la ragione, resta da capire se è permesso cambiare il veicolo nel caso in cui il finanziamento auto non sia estinto.

POSSO CAMBIARE IL VEICOLO SE HO UN FINANZIAMENTO AUTO ATTIVO?

In ambito finanziario, l’erogazione di un prestito non rappresenta in linea di massima un ostacolo per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti. Anche nel contesto del finanziamento auto per cambiare veicolo. In genere, i contratti auto prevedono la possibilità di sostituire il veicolo oggetto del finanziamento con uno nuovo o usato di pari valore. Ma è necessario verificare attentamente le clausole del contratto per accertarsi della presenza di eventuali limitazioni o restrizioni. Nel caso di sostituzione del veicolo, potrebbe essere necessario rinegoziare il finanziamento con la banca o la finanziaria, a seconda delle condizioni sottoscritte. Le possibilità di finanziamento sono molteplici e vanno valutate sulla base delle esigenze del richiedente. La scelta di una soluzione di un’opzione adeguata richiede una valutazione accurata delle condizioni offerte dai diversi istituti finanziari così da individuare l’offerta più conveniente in termini di tasso di interesse, durata del finanziamento e commissioni applicate. I concessionari attivano di solito convenzioni mirate istituti di credito e finanziarie. Si tratta di possibilità da valutare con attenzione perché possono rivelarsi interessanti. Ma allo stesso tempo non è affatto così scontato che siano le opzioni più convenienti sul mercato.

POSSO ACCEDERE A UN NUOVO FINANZIAMENTO AUTO SE NE HO GIÀ UNO ATTIVO?

In linea generale, la decisione di concedere o meno un nuovo prestito auto per comprare un altro veicolo è legata alle politiche interne della banca o della finanziaria. Ma naturalmente anche al profilo di rischio del richiedente. L’istituto di credito valuta:

la capacità di rimborso del richiedente;

il suo reddito;

la sua storia creditizia;

la sua situazione finanziaria attuale;

altre informazioni pertinenti.

Se il richiedente ha già un prestito in corso, la banca o la finanziaria può considerare il rischio più elevato. In particolare, se il richiedente non ha una solida capacità di rimborso o non è in grado di dimostrare la possibilità di restituire due prestiti in contemporanea, l’istituto di credito potrebbe decidere di non concedere il secondo prestito. Troppi finanziamenti simultanei possono avere un impatto negativo sulla valutazione dell’affidabilità creditizia del richiedente. La banca potrebbe ritenere che il contribuente stia cercando di acquisire troppo credito contemporaneamente e ritenerlo di conseguenza meno affidabile.

CON PRESTITO AUTO NON ESTINTO POSSO VENDERE IL VEICOLO?

In base alla normativa vigente, è possibile vendere un veicolo anche se non è estinto il finanziamento auto collegato. Il contratto di finanziamento auto riguarda esclusivamente il rapporto tra l’intestatario e l’ente finanziatore o la banca con cui è stato sottoscritto. Nel momento in cui la concessionaria o altro rivenditore ha venduto l’auto, ha già incassato l’intero importo e non ha più alcuna pretesa sul mezzo. Di conseguenza, una volta acquistata l’auto tramite prestito, il proprietario ha la piena facoltà di disporne come meglio crede, indipendentemente dal fatto che il finanziamento auto sia attivo o meno. Questa scelta può riguardare la vendita del veicolo, la rottamazione o qualsiasi altra destinazione d’uso.

L’OBBLIGO DI PAGARE LE RATE DEL FINANZIAMENTO DELL’AUTO

In ogni caso, l’obbligo di pagare le rate del finanziamento auto permane anche nel caso in cui il veicolo risulti distrutto in un incidente e diventi inservibile. La vendita di un’auto con finanziamento può avere diverse soluzioni alternative alla mera continuazione del pagamento delle rate. Il venditore può decidere di cedere la parte residua del finanziamento all’acquirente dell’auto, abbassando il prezzo di vendita, con la conseguenza che quest’ultimo sarà tenuto a pagare le rate residue. Tale operazione richiede il consenso esplicito dell’acquirente e della finanziaria, che effettua una verifica dell’affidabilità creditizia del soggetto subentrante. In alternativa, il venditore può utilizzare il ricavato della vendita del veicolo per estinguere anticipatamente il prestito, riducendo il costo complessivo degli interessi.