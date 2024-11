Finanziamento auto: +7,7% di prestiti finalizzati e leasing nel 2024

Aumentano i ricorsi al finanziamento per l’acquisto dell’auto: nel primo semestre 2024 sono infatti cresciuti i prestiti finalizzati e il leasing per le autovetture, sia come volumi erogati (+7,7%) che come importi medi (+5,7%), rispetto al pari periodo precedente. A sostenere questo comparto del credito hanno contribuito gli incrementi delle immatricolazioni delle auto nuove (+5,4%) e il segno positivo del mercato dell’usato (+8,4%). Il mercato del noleggio, invece, che si era mostrato relativamente stabile nel corso degli ultimi due anni, nei primi sei mesi di quest’anno ha subito una contrazione del -8%.

FINANZIAMENTO AUTO: IMPORTI IN SALITA, IL VALORE MEDIO È 20 MILA EURO

Nel complesso, in base alle evidenze emerse nel Market Outlook sulla Mobility realizzato da CRIF, nel primo semestre 2024 il numero di finanziamenti (prestiti e leasing) legati alle auto è dunque aumentato del +7,7% rispetto al semestre precedente. Anche l’importo medio dei finanziamenti è risultato in crescita, segnando un +5,7% e attestandosi a un valore di oltre 20 mila euro, in linea con l’aumento del prezzo medio delle auto. Lo stesso trend è valso per le persone fisiche (in crescita del +8,9%) e per le società di capitali (+7,6%), mentre c’è stata una leggera contrazione per le ditte individuali (-2,5%).

La rischiosità del comparto del credito auto ha segnato un leggero incremento (con l’indice delle insolvenze passato dallo 0,9% all’1%) ma su livelli comunque sotto controllo.

FINANZIAMENTO AUTO: I NUMERI DEL NOLEGGIO

Sempre tra gennaio e giugno 2024, oltre i tre quarti delle erogazioni relative al noleggio hanno riguardato le società di capitali. Fra le persone fisiche, la maggioranza delle erogazioni sono andate a clienti sopra i 50 anni di età, mentre tra le società di capitali sono risultate prevalenti quelle imprese (pari a circa i due terzi del finanziato totale) con valore della produzione superiore a 1 milione di euro. Complessivamente, nel corso degli ultimi due anni, il mercato del noleggio è restato relativamente stabile, registrando però una decrescita del -8% nel primo semestre del 2024.

PRESTITI AUTO: I DATI SU NUOVO E USATO

L’erogato delle captive (ovvero quello delle società nate come emanazione delle case automobilistiche allo scopo di rafforzare la circolazione dei propri modelli) e delle società specializzate si è notevolmente spostato sull’auto nuova (83% dei casi) rispetto alle finanziarie generaliste (46%). La quota di mercato di captive e specializzate è stata dunque significativamente maggiore rispetto alle finanziarie generaliste, rappresentando rispettivamente il 65% e il 35% del mercato (con un guadagno del +2% di quota di mercato in 12 mesi, grazie al miglior andamento dei finanziamenti per acquisto di auto nuove rispetto all’usato).

Simone Capecchi, Executive Director di CRIF, ha commentato i dati evidenziando che sebbene a livello italiano ed europeo l’automotive sia alle prese con uno dei periodi più complessi e difficili della sua storia, l’osservatorio dedicato sul credito ha rilevato una tendenza positiva per quanto riguarda il settore dei finanziamenti auto e leasing, con una crescita nei primi 6 mesi dell’anno che può essere considerata come un’iniezione di fiducia per il settore. Anche il livello di rischiosità creditizia del finalizzato auto, nonostante il lieve aumento, rimane ampiamente sotto controllo.