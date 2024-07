Auto usate: +1,5% a giugno, ma le radiazioni crescono di più

Il mercato delle auto usate in Italia continua a mostrare segnali positivi anche a giugno. Secondo il bollettino mensile “Auto-Trend” dell’Automobile Club d’Italia (ACI), i passaggi di proprietà delle autovetture, escludendo le minivolture (trasferimenti temporanei ai concessionari in attesa della rivendita), hanno registrato a giugno 2024 un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE: ICE IN VANTAGGIO, MA CRESCONO LE IBRIDE E LE ELETTRICHE

Per ogni 100 autovetture nuove vendute, ne sono state vendute 157 usate nel mese di giugno e 181 nel primo semestre dell’anno. Tuttavia, la crescita del mercato dell’usato sembra rallentare a causa dell’aumento delle nuove immatricolazioni, sostenute dai nuovi incentivi statali, subito esauriti per le auto elettriche, ma non per le auto ICE.

Le alimentazioni tradizionali, come gasolio e benzina, mantengono il primato nel mercato dell’usato. A giugno, le vendite di vetture ibride a benzina usate hanno mostrato una crescita notevole del 52,3% rispetto al giugno 2023, raggiungendo una quota di mercato del 7,7%. Anche le auto elettriche hanno segnato un incremento significativo del 71,1%, sebbene rappresentino ancora solo lo 0,9% del mercato. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE TRA PROFESSIONISTI

Le minivolture continuano a vedere una predominanza delle auto usate diesel, con una quota del 48,1%, in calo rispetto al 52,9% di giugno 2023. Le auto ibride a benzina rappresentano il 9,4% delle minivolture, con un incremento del 66,7%.

Mentre le alimentazioni a GPL registrano una contrazione del 10,3%, collocandosi al 6,6%. Particolarmente rilevante è l’aumento delle minivolture di auto ibride a gasolio, che hanno registrato un aumento del 78%, rappresentando il 2% del totale.

RADIAZIONI: IN CRESCITA PER LE AUTOVETTURE, IN CALO I MOTOCICLI

Il mese di giugno 2024 ha visto un incremento a doppia cifra nelle radiazioni di autovetture, con un aumento del 12,3%, pari al 17,9% in termini di media giornaliera. Questo incremento significativo contribuisce a contenere la crescita del parco circolante italiano, con un tasso unitario di sostituzione mensile che si attesta a 0,61 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 61) e a 0,69 nel primo semestre dell’anno. Al contrario, le radiazioni di motocicli hanno registrato una contrazione del 9,4% a giugno 2024 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una riduzione del 4,9% in termini di media giornaliera.