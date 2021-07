Ebike: come trasportare le bici più pesanti

Si può trasportare una ebike con l’auto? Ecco i modi più consigliati e sicuri e quelli meno adatti e rischiosi

Andare in bici è una sana abitudine che mole famiglie coltivano anche in viaggio, ad esempio noleggiando le bici una volta arrivati a destinazione o con un portabiciclette da auto. Si possono trasportare le bici elettriche ebike con l’auto? Come vedremo in questa guida sugli errori da non fare ci sono molte caratteristiche e differenze tra ebike e bici normali che bisogna considerare nel trasporto e quindi nell’utilizzo del portabiciclette più adatto. Ecco i nostri consigli utili.

TRASPORTO EBIKE: COSA CAMBIA RISPETTO ALLE BICI TRADIZIONALI

Per trasportare una bici elettrica ebike sull’auto non si può considerare solo il peso maggiore dovuto alla batteria. Se infatti si mettono una accanto all’altra una ebike e una bici normale, si noteranno molti dettagli che spesso si scoprono solo provando a caricarle nel portabiciclette inadatto. Tenete bene a mente questi dettagli poiché vi aiuteranno ad evitare gli errori più frequenti con il trasporto ebike con l’auto in vacanza:

– Il peso di un ebike è in genere circa 20-30 kg, maggiore rispetto a una bicicletta normale, ma ci sono anche modelli che superano questo range;

– Le dimensioni del telaio, più massiccio per essere più resistente, potrebbe non essere compatibile con la lunghezza delle cinghie di sicurezza, se sono stati utilizzati tubi di acciaio di dimensioni molto maggiori;

– La misura delle ruote di una ebike, se più grandi, come mostra la tendenza dei modelli di bici elettriche, non sempre entra nei binari di un portabiciclette tradizionale;

– La misura della ebike in larghezza è il limite più frequente al trasporto di due bici affiancate, se si riescono a superare gli altri impedimenti;

Da queste considerazioni vediamo i modi per trasportare una ebike con l’auto e quali sono i pro e i contro da sapere.

TRASPORTO EBIKE SUL TETTO DELL’AUTO: È POSSIBILE?

Trasportare ebike sul tetto dell’auto potrebbe sembrare la scelta più ovvia, ma in realtà, anche se la legge non ve lo impedirebbe, è fortemente sconsigliato per i motivi di cui vi parliamo ora. Innanzitutto è piuttosto difficile trovare un portabiciclette ebike da tetto, questo perché caricare una ebike sul tetto dell’auto alza pericolosamente il centro di massa. Alla guida, la dinamica del veicolo è fortemente influenzata proprio come quando si viaggia con un’auto sovraccarica. Poi c’è da dire anche che sollevare 30 kg a un’altezza superiore a 1,5 metri non è per niente una passeggiata. Questo ci porta all’altra alternativa nel paragrafo successivo.

EBIKE NEL BORTABICLICLETTE PER AUTO POSTERIORE: QUALI RISCHI

Per evitare la fatica di sollevare una bicicletta sul tetto, sono stati inventati i portabiciclette posteriori da portellone. Trasportare una ebike sul portellone dell’auto sicuramente risolve il rischio di graffiare il tetto e la fatica di sollevarla in alto. Ma tutto questo sforzo va a gravare sulla serratura, sui pistoni idraulici e sulle cerniere del baule, anche semplicemente guidando su strade dissestate o nell’apertura e chiusura del bagagliaio. Come fare allora? Non resta che la soluzione più efficace.

COME TRASPORTARE LE EBIKE IN AUTO NEL MODO PIU’ SICURO

Trasportare una ebike sul gancio di traino è il modo più efficace e sicuro rispetto al portabiciclette da tetto o da baule. Sicuramente perché i principali produttori realizzano portabiciclette per ebike specifici, ma anche perché è il modo più pratico (lo sforzo è minimo) e sicuro (il gancio di traino è fatto per sopportare sforzi fino al limite di carico verticale sulla sfera). Cosa bisogna ricordare e controllare?

– Verificate che la larghezza delle e bike sia adatta nel trasporto di più bici elettriche;

– Controllate che peso ebike e portabiciclette sia minore al limite di carico verticale sulla sfera (riportato sul documento di circolazione). In caso alleggerite il carico scollegando le batterie dalle biciclette e riponendole nel bagagliaio. Una soluzione antifurto indispensabile anche durante le soste all’autogrill o in luoghi meno affollati.