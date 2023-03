Dieselgate: emissioni NOx elevate per 4,5 milioni di auto in Italia

A distanza di oltre 7 anni dallo scandalo del dieselgate, un’indagine dell’International Council of Clean Transportation (ICCT) ha fatto un’analisi ad ampio spettro sulle emissioni dei veicoli circolanti in Europa. L’Italia è tra i paesi con il maggior numero di auto diesel con emissioni NOx risultate “anomale” o “estreme” nei test reali. Un resoconto che rivela i numeri per Brand e modelli e che si presterà sicuramente a rinforzare la posizione degli ambientalisti riguardo al divieto di auto nuove ICE dal 2035 e allo standard Euro 7.

L’INDAGINE IN EUROPA SULLE EMISSIONI DI NOX DELLE AUTO DIESEL CIRCOLANTI

Il rapporto dell’ICCT mette in chiaro i risultati dei test di emissioni di NOx di oltre 200 modelli di auto diesel vendute dal 2009 al 2019 in Europa. I ricercatori hanno esaminando i dati di omologazione e nei test RDE confrontandoli con i risultati nei test indipendenti. L’analisi ha riscontrato livelli “sospetti” di emissioni di NOx in almeno il 77% di auto rispetto ai test di omologazione e fino al 100% dei veicoli nei test indipendenti su cui è probabile la presenza di un dispositivo di manipolazione. Dei 219 modelli di veicoli testati:

209 hanno mostrato emissioni sospette in almeno un test, con la probabile presenza di un defeat device.

hanno mostrato in almeno un test, con la probabile presenza di un defeat device. Circa il 66% dei modelli di veicoli testati hanno mostrato emissioni “estreme”, indicando la certezza della presenza di un impianto di alterazione delle emissioni.

IN EUROPA 37 MILIONI DI AUTO DIESEL CON PROBLEMI DI NOX

Il rapporto dell’ICCT stima che in UE e Regno Unito siano state vendute circa 53 milioni di auto diesel omologate Euro 5 ed Euro 6 antecedenti all’introduzione del ciclo di prova Real Driving Emission (RDE). Circa 24 milioni di auto diesel vendute mostrano “emissioni sospette” e manipolazione probabile, di cui 16,3 milioni mostrano “emissioni estreme” e manipolazione certa. L’Italia, essendo uno dei 5 major market rappresentativi dell’Europa, si colloca in questa indagine inevitabilmente in testa, dopo Germania, Francia e Regno Unito e prima della Spagna, per numero di auto diesel con emissioni di NOx estreme. Solo in Italia circolano secondo lo studio 1,9 milioni di auto diesel con emissioni ben oltre il limite di omologazione e 2,6 milioni di auto diesel con emissioni sospette. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MARCHE E MODELLI DI AUTO DIESEL CON LE EMISSIONI DI NOX OLTRE I LIMITI IN ITALIA

Tra i Costruttori che secondo l’analisi avrebbero immesso in circolazione un maggior numero di veicoli con emissioni NOx eccessive c’è Volkswagen Group. Tuttavia rispetto alle vendite, il peso delle auto diesel con emissioni sospette ed eccessive, è attribuito a Nissan-Renault, PSA Group, Ford, General Motors, Hyundai Motor Company e Volvo. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Di conseguenza per alcuni modelli di auto diesel più vendute, risulta maggiore la probabilità o la certezza che sia stato utilizzato un dispositivo di manipolazione delle emissioni in sede di omologazione. La Volkswagen Passat 2.0 TDI e la Renault Clio 1.5 dCI sono le più numerose tra i modelli omologati secondo lo standard Euro 5. L’adozione dei protocolli di omologazione Euro 6 ha ridimensionato ampiamente il numero di auto con emissioni risultate oltre i limiti di legge, ma la presenza della Peugeot 308 1.6HDi Euro 6 è la conferma che il “problema” non è sparito del tutto. “Queste misure da sole non possono ripulire le decine di milioni di auto diesel che continuano a emettere emissioni di NOx diverse volte superiori al limite legale”, riporta l’ICCT. “E’ tempo che gli Stati membri dell’UE e il Regno Unito affrontino completamente la questione dell’eccesso di NOx delle auto diesel”.