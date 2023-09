DEKRA: la musica in auto aumenta i tempi di reazione

La combinazione tra musica e guida dell’auto può sembrare ideale, ma può davvero avere effetti sull’attenzione del guidatore? Uno studio DEKRA condotto con gli psicologi dell’Università di Zurigo ha cercato di dare una risposta. Sebbene non siano stati diffusi numeri più dettagliati, gli studi dimostrano che l’ascolto di musica mentre si guida può allungare i tempi di reazione, indipendentemente dal tipo di suono o ritmo. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo perché.

MUSICA IN AUTO: RITMI VELOCI, GUIDA VELOCE

DEKRA spiega che certi tipi di musica possano influenzare il modo in cui guidiamo. Gli studi rivelano che la musica con ritmi veloci tende a incoraggiare una guida più aggressiva. Questi ritmi possono infatti portare a un aumento della velocità, soprattutto quando il guidatore è di buon umore e si lascia trasportare dalla canzone. Secondo il Dr. Tommaso Wagner, psicologo del traffico presso DEKRA: “la musica ha un potere che va oltre il semplice intrattenimento. Essa può, infatti, indurre distrazioni e influenzare il comportamento alla guida, facendo nascere emozioni che potrebbero compromettere la sicurezza”. Wagner sottolinea l’importanza di essere consapevoli di come la musica possa influenzare le nostre decisioni al volante.

AL VOLANTE DISTRATTI DAI RICORDI E DALLE EMOZIONI

Oltre a influenzare la velocità, la musica può anche distrarre i guidatori dalle loro responsabilità. Canzoni legate a ricordi personali o emozioni possono ridurre l’attenzione dedicata alla strada. Se l’attenzione del guidatore è divisa o sovraccaricata dalla musica, la capacità di concentrarsi sulla guida diminuisce. Il Dr. Wagner consiglia di mantenere un volume ragionevole e di essere ancora più cauti in situazioni di guida complesse, come durante i sorpassi.

RESPONSABILITÀ E REGOLAMENTAZIONE DEL VOLUME

In molti Paesi, nonostante non ci siano regole specifiche sulla scelta della musica, esistono normative riguardanti il volume. In Germania, ad esempio, è essenziale che il volume della musica non comprometta la capacità dell’autista di percepire suoni esterni, come sirene o clacson. La violazione di tali regole può portare a multe salate (240 euro) e, in alcuni casi, a sospensione della patente di guida. Ogni volta che ci mettiamo al volante, quindi, ricordiamoci che abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri passeggeri e degli altri utenti della strada. E’ un dovere di ogni conducente assicurarsi di essere in condizioni ottimali, sia fisiche che mentali, prima di mettersi al volante.