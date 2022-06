Decreto Trasporti 2022: tutte le novità su colonnine, e-bike e patenti

A metà giugno il Governo ha approvato il Decreto Trasporti 2022 che introduce interessanti novità su colonnine, e-bike e patenti di guida

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 il Governo ha approvato il decreto Trasporti 2022 che introduce novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili. Oltre a numerosi interventi in ambito infrastrutturale, come la semplificazione e la velocizzazione dell’iter autorizzativo per le opere legate al Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e per l’adeguamento delle strade e dei servizi all’accoglienza di pellegrini e turisti, il decreto contiene diverse modifiche che mirano a fornire servizi di mobilità più sicuri e adeguati ai bisogni dei cittadini. Nei prossimi paragrafi trovate le principali novità del decreto Trasporti 2022 con particolare focus su colonnine di ricarica, e-bike e patenti.

DECRETO TRASPORTI 2022: COLONNINE NELLE AREE DI SERVIZIO

Il nuovo decreto Trasporti attribuisce una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui sono posizionate. In particolare, le colonnine di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio vengono ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’.

DECRETO TRASPORTI 2022: MULTE PIÙ PESANTI PER E-BIKE TRUCCATE

Nella classificazione dei veicoli del Codice della Strada viene inserita la nuova categoria dei velocipedi elettrici (biciclette e monopattini). Il decreto stabilisce inoltre che le biciclette a pedalata assistita o e-bike che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h sono equiparate a ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino). Sono previste sanzioni specifiche per chi manomette le biciclette a pedalata assistita al fine di sviluppare una velocità superiore al consentito e le utilizza:

– per chi produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppano una velocità superiore a 25 km/h è prevista una sanzione amministrativa da 1.084 a 4.339 euro;

– per chi effettua sulle e-bike modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti è prevista invece una sanzione tra 845 e 3.382 euro.

DECRETO TRASPORTI 2022: PATENTE B PER VEICOLI ELETTRICI FINO A 4,25 TONNELLATE

Allo scopo di accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, soprattutto quello delle merci nell’ultimo miglio, viene permesso ai titolari di patenti B di guidare un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 4,25 tonnellate (anziché fino a 3,5 tonnellate). Però attenzione: la differenza di massa dev’essere riconducibile esclusivamente al peso delle batterie e non può determinare un aumento della capacità di carico.

DECRETO TRASPORTI 2022: SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DI PATENTI E CERTIFICATI

Approfittando del processo di digitalizzazione in atto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non sarà più inviato per posta ai possessori di ciclomotori che cambiano residenza il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione, come già avviene per i proprietari di auto, in quanto l’aggiornamento della residenza sarà realizzato in modo automatico nell’Archivio nazionale dei veicoli.

Inoltre, al fine di velocizzare le pratiche per il rilascio della patente di guida, delle abilitazioni professionali (CQC) e del certificato di idoneità professionale (CAP), oggi in forte ritardo, si prevede che gli esami possano essere effettuati, a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale e di una verifica di qualità, da tutti i dipendenti del MIMS, e non solo di quelli dell’ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

DECRETO TRASPORTI 2022: PATENTI SCADUTE DA PIÙ DI 5 ANNI

In base alle nuove norme prevista nel decreto Trasporti 2022, in caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare deve superare positivamente una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare il permanere dell’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame di teoria. In caso di mancata partecipazione alla prova pratica la patente è revocata.

DECRETO TRASPORTI 2022: AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

Infine per favorire la mobilità delle persone con disabilità, il decreto stabilisce che le macchine elettriche a loro uso possono circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle aree pedonali.

Il decreto Trasporti 2022 ha inoltre prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di indossare mascherine FFP2 sui mezzi del trasporto pubblico (bus, tram, metro e treni, con esclusione degli aerei) è ha bloccato fino al 31 dicembre 2022 il previsto aumento dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25.

Per tutti gli altri interventi del decreto Trasporti 2022, specie quelli in ambito infrastrutturale, cliccate qui. Le novità saranno in vigore dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.