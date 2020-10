Decreto Ristori: indennizzi anche per taxi e NCC, ecco quali

Approvato il Decreto Ristori: previsti indennizzi anche per taxi e NCC, ecco quali sono e quando arriveranno sul conto corrente degli interessati

Il Decreto Ristori approvato dal Governo a sostegno delle attività chiuse o danneggiate dalle ultime misure anti-Covid prevede indennizzi anche ai taxi e agli NCC. Lo ha annunciato la ministra delle Infrastrutture e del Trasporti Paola De Micheli, affermando che tassisti e operatori del servizio di noleggio con conducente meritano di essere risarciti perché gli ultimi provvedimenti nazionali e regionali per contenere il Coronavirus penalizzano pesantemente la loro attività. Tuttavia le associazioni di settore ritengono insufficienti questi indennizzi e per tale motivo hanno deciso di confermare lo sciopero previsto il prossimo 6 novembre 2020.

DECRETO RISTORI: QUALI INDENNIZZI PER TAXI E NCC?

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del Decreto Ristori, che ovviamente allegheremo non appena disponibile, dalle anticipazioni risulta che taxi e NCC usufruiranno di un indennizzo pari al 100% (ossia uguale) di quanto hanno già ottenuto nei mesi scorsi con il Dl Rilancio. Le risorse saranno erogate direttamente sui conti correnti degli aventi diritto. “I rappresentanti di taxi e NCC”, ha dichiarato la ministra De Micheli, “nel corso di un incontro presso il MIT hanno giustamente fatto presente che l’attività del servizio di trasporto pubblico non di linea, seppur non sospesa, lo è di fatto dopo le 18, considerate le chiusure del DPCM del 24 ottobre 2020. Senza contare i vari coprifuochi regionali, come in Lombardia e in Campania e non solo, che di fatto inibiscono in quelle zone la circolazione delle persone nelle ore notturne”.

DECRETO RISTORI: INDENNIZZI TAXI E NCC NON SUFFICIENTI?

Queste affermazioni della titolare del MIT non hanno però raffreddato gli animi decisamente accesi dei sindacati dei tassisti, che hanno definito ‘insufficienti’ le misure contenute nel Decreto Ristori e confermato lo sciopero di taxi e NCC già previsto per il 6 novembre. “È un primo timido segnale positivo, ma non ancora sufficiente”, si legge infatti in una nota congiunta delle associazioni di categoria, “I tassisti aspettano ancora il ristoro di 1000 euro previsto dal decreto approvato ad agosto, e oggi hanno la necessità di avviare un confronto reale con le istituzioni governative affinché possa essere messo in campo un pacchetto di misure collettive che sostengano il settore. Per questi e per altri motivi finché non avremo risposte concrete ai quesiti posti, continueremo a protestare e lo faremo il prossimo 6 novembre, sotto le finestre dei competenti ministeri”.

DECRETO RISTORI: COME E QUANDO SARANNO EROGATI GLI INDENNIZZI

Ora però bisogna capire come e in quanto tempo gli indennizzi del Decreto Ristori arriveranno sul conto corrente di tassisti e operatori NCC. Per quanto riguarda le attività che sono state chiuse, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha assicurato che i soldi saranno erogati entro metà novembre. Visto però che taxi e NCC non hanno chiuso del tutto ma sono ‘solo’ penalizzati è possibile che i loro indennizzi giungeranno più tardi. Dai primi rumors sembra comunque che per chi ha già ottenuto nei mesi scorsi l’indennizzo con il decreto Rilancio, il riconoscimento dei nuovi fondi sarà automatico e arriverà con bonifico sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate. Mentre tutti gli altri dovranno presentare una nuova domanda tramite il canale dedicato della stessa Agenzia. Ulteriori e più specifici dettagli sono attesi a breve.