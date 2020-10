Coprifuoco Lombardia: le regole sugli spostamenti

Disposto il coprifuoco in Lombardia: scopriamo le nuove regole sugli spostamenti che prevedono forti limitazioni alla circolazione nelle ore notturne

È giunta l’ora del coprifuoco in Lombardia. Visto l’aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 (il 21 ottobre oltre 4.000 su 36.000 tamponi eseguiti, più del doppio del giorno precedente), l’amministrazione regionale ha disposto il divieto di circolazione dalle ore 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre 2020. Il provvedimento rimarrà efficace fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri eventualmente più restrittivo, e comunque fino al 13 novembre 2020 salvo proroghe in base all’andamento della pandemia.

COPRIFUOCO IN LOMBARDIA: LE REGOLE DA SEGUIRE

Dunque l’ordinanza della Regione Lombardia controfirmata dal Ministero della Salute prevede che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, dal 22 ottobre al 13 novembre 2020 su tutto il territorio regionale, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, siano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso permesso il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Naturalmente la misura include qualsiasi tipo di spostamento, non solo a piedi ma anche in auto e con altri mezzi, compresi quelli pubblici. Spetta ai soggetti interessati produrre mediante autocertificazione, nel caso di un controllo da parte delle Forze dell’ordine, la o le motivazioni per giustificare l’eventuale spostamento nelle ore di divieto.

LOMBARDIA: ALTRE RESTRIZIONI SUGLI ORARI

Ricordiamo che in Lombardia sono già attive queste restrizioni sugli orari delle attività che incidono di conseguenza sugli spostamenti delle persone:

– le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 23:00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli.

– è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18:00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

– sono chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18:00 alle 6:00 (solo se con accesso dalla strada);

– è vietata dalle 18:00 alle 6:00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.

Sono inoltre in arrivo le seguenti ulteriori limitazioni:

– nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, con esclusione dei negozi di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché delle farmacie, delle parafarmacie, delle tabaccherie e rivendite di monopoli.

SANZIONI PER CHI VIOLA IL DIVIETO DI COPRIFUOCO IN LOMBARDIA

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione disposte dalla Regione Lombardia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 3.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica pure la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. È comunque previsto lo sconto del 30% della multa pecuniaria se si paga entro 5 giorni dall’accertamento o notifica.