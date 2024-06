Dazi auto elettriche cinesi: l’UE ha deciso, aumenti fino al 25%

Sembra proprio che l’UE abbia rotto gli indugi sui dazi alle auto elettriche cinesi: la Commissione europea avrebbe infatti ufficialmente deciso che da luglio 2024 ci sarà un aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina che potrebbe arrivare fino al 25%. Lo scrive l’autorevole Financial Times, secondo il quale la comunicazione dovrebbe arrivare già oggi. Considerando che i dazi attuali sono del 10%, un incremento del 25% porterebbe le tariffe d’ingresso al 35%.

COME FUNZIONANO I DAZI UE ALLE AUTO ELETTRICHE CINESI

Va specificato che i nuovi dazi UE sulle auto elettriche cinesi saranno temporanei, per quanto retroattivi: come detto, entreranno in vigore all’inizio di luglio e riguarderanno anche i tre mesi precedenti, per una durata complessiva di cinque anni. Tuttavia per diventare definitivi sarà necessaria la ratifica degli Stati membri dell’Unione Europea entro il prossimo mese di novembre. Ratifica che non è affatto scontata, visto che alcuni Stati, anche molto influenti come la Germania (e altri che hanno interessi in Cina, per esempio Svezia e Ungheria), si sono sempre dichiarati contrari all’aumento dei dazi. A favore sono invece Francia, Spagna e anche Italia, come da recenti dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Viceversa molte case automobilistiche occidentali non vedono di buon occhio i dazi, su tutte Stellantis ma pure BMW, Mercedes, Volkswagen, Ferrari e Tesla.

DAZI AUTO ELETTRICHE CINESI: L’INDAGINE ANTI DUMPING DELL’UE

L’aumento dei dazi doganali all’import di auto prodotte in Cina sarebbe la diretta conseguenza dell’indagine anti-dumping avviata mesi fa dall’Unione Europea per accertare l’accusa di concorrenza sleale nei confronti delle autorità di Pechino, che sovvenzionerebbero in varie forme i costruttori locali di automobili consentendogli di proporre prezzi bassi a danno dei competitor occidentali. Secondo quanto riferiscono diverse fonti UE, l’indagine avrebbe sufficientemente accertato la veridicità delle accuse nei confronti dei cinesi, spingendo la Commissione UE a rompere gli indugi.

DAZI AUTO CINESI AL 35% POTREBBERO NON BASTARE…

Come già anticipato, attualmente i veicoli prodotti in Cina già pagano una tassa d’ingresso in Europa del 10%, che con l’aumento imposto dalla Commissione UE salirebbe fino al 35%, andando a impattare sul prezzo finale dei modelli in vendita. Tuttavia, per ironia della sorte, secondo un’attenta analisi dei ricercatori del Rhodium Group i produttori cinesi godono di un vantaggio talmente ampio in termini di costi che per scalfirlo occorrerebbero dazi doganali al 50%. Senza contare che il governo di Pechino potrebbe a sua volta alzare i dazi sulle importazioni di auto europee dall’attuale 15% al 25% e imporre tariffe doganali su altri beni provenienti dall’Europa.