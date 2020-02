Coronavirus, sanificare l’auto con Ozono funziona o è una truffa?

Sanificare l’auto con Ozono e igienizzare l’abitacolo dal rischio Coronavirus: su che basi potrebbe funzionare e cosa bisogna sapere

Sanificare l’auto con Ozono contro il rischio di contagio da Coronavirus sarà una delle maggiori richieste presso autolavaggi e officine. Il trattamento con Ozono funziona davvero contro i virus? Per sapere se la sanificazione auto con Ozono funziona (o potrebbe funzionare) contro il virus SARS-CoV-2 o Coronavirus (conosciuto inizialmente come COVID-19 e poi rinominato dall’OMS), abbiamo chiesto chiarimenti direttamente a una delle maggiori aziende nel settore della sanificazione. Quanto deve durare il trattamento di Sanificazione con Ozono? Sono affidabili i trattamenti con Ozono “fai da te”? Ecco cosa bisogna sapere sulla sanificazione auto con Ozono e l’efficacia sul Coronavirus.

CORONAVIRUS: LA PREVENZIONE IN AUTO

Sono molte le aziende automotive chiuse nelle zone di contagio da Coronavirus, ma in tutte le altre città dove non ci sono manifestazioni epidemiche è già “sold-out” di mascherine e gel igienizzante. Secondo il Ministero della Salute però basta seguire semplici precauzioni contro il contagio da Coronavirus, tra cui lavarsi frequentemente le mani con sapone. Ma chi utilizza l’auto con altre persone o con l’auto trasporta passeggeri per lavoro (Taxi ed NCC, ad esempio), come può sanificare l’auto e i sedili? Sicuramente un modo è la sanificazione con Ozono, ma quanto è realmente efficace contro i virus? Il Ministero della Salute (protocollo n° 24482 del 31/07/1996) ha riconosciuto il sistema di sanificazione con Ozono per la sterilizzazione di ambienti contaminati con una serie di validazioni scientifiche. E visto che si potrebbe facilmente cedere alla tentazione di offerte a prezzi allettanti di trattamenti con Ozono o adottare metodi di Sanificazione auto Fai da te, vogliamo mettervi in guardia dalle truffe e aiutarvi a fare chiarezza sulla sanificazione con Ozono contro il virus SARS-CoV-2.

SANIFICAZIONE CON OZONO CONTRO IL CORONAVIRUS O SARS-COV-2

La domanda principale è: si può distruggere il virus SARS-CoV-2 con l’Ozono? La risposta tutt’altro che scontata ce la dà una delle maggiori aziende mondiali nella produzione di macchine per la sanificazione di ambulanze, edifici e autoveicoli. “Ad oggi il Coronavirus è stato isolato solo all’ospedale Spallanzani e in Cina” ci spiega il dott. Marco Piran – Sales Director di Sanity System Italia, quindi non ci sono conferme ufficiali. Considerato però che il Ministero ha validato la capacità dell’Ozono di inattivare agenti patogeni vari (batteri, virus, funghi, muffe; tabella sotto) ci sono ampie probabilità che un trattamento di Sanificazione con Ozono possa inattivare anche il Coronavirus, se effettuato nel modo corretto. L’ipotesi è supportata anche da un articolo scientifico che cita i test al laboratorio nazionale P3 guidato dal professor Li Zelin. “I ricercatori hanno scoperto che il nuovo coronavirus è simile per l’80% al virus SARS nelle sequenze di genomi. È ragionevole prevedere che l’Ozono sia ugualmente efficace (tasso di uccisione del 99,22% virus SARS inoculato su cellule renali) nella prevenzione e nel controllo del nuovo coronavirus” recita l’articolo.

DURATA DELLA SANIFICAZIONE AUTO CON OZONO

Quanto deve durare un trattamento con Ozono? Come ci spiega Piran, un trattamento di sanificazione con Ozono senza creare danni ai veicoli o fastidi agli utenti, dipende dalla durata e dalla concentrazione di Ozono. La concentrazione deve permettere una durata del trattamento “che è di circa 22 minuti per un’auto, 29 minuti per le ambulanze e 44 minuti per i camper”. Quindi, è probabile che vista la maggiore richiesta, chi effettua il trattamento potrebbe essere tentato per necessità tecniche a ridurre il tempo o aumentare la concentrazione di Ozono prodotto dalla macchina.

CONSIGLI E RISCHI SULLA SANIFICAZIONE AUTO “FACILE”

Nel primo caso (trattamento di 10-15 minuti, ad esempio) non è sicuro che la sanificazione sia completa. Nel secondo caso invece “una concentrazione eccessiva di Ozono potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici di bordo” continua Piran. Un rischio molto frequente, a quanto pare, anche utilizzando macchine per la produzione di Ozono a basso costo vendute online, che non garantiscono continuità nel tempo e gli stessi standard qualitativi delle macchine professionali. Occhio quindi a rivolgervi a professionisti che garantiscano i giusti tempi e utilizzano attrezzature dotate di presidio medico, altrimenti rischiate solo di buttare soldi. Dopo la sanificazione auto con Ozono, quanto bisogna aspettare? “Dopo i nostri trattamenti l’auto si può utilizzare subito, anche se consigliamo una ventilazione di almeno 5 minuti per eliminare un lieve odore caratteristico che altrimenti si potrebbe avvertire”.