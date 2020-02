Coronavirus: le aziende automotive in Italia chiuse per l’emergenza

L’emergenza Coronavirus coinvolge i fornitori dei Costruttori: l'elenco aggiornato delle aziende automotive in Italia chiuse per l’emergenza

Il Coronavirus in Italia rischia di mettere in ginocchio le aziende automotive che producono componenti auto dentro e fuori le zone rosse di potenziale contagio. In questi giorni i Costruttori di veicoli in Italia e in Europa dipendono dalle aziende automotive già chiuse e quelle che potrebbero chiudere. Ecco quali misure emergenziali stanno adottando le aziende automotive in Italia. Ma anche le Case auto che, di conseguenza, dovranno fronteggiare i (probabili) ritardi nella produzione dei veicoli. Questo pezzo sarà aggiornato quotidianamente attraverso fonti con cui SicurAUTO.it è in contatto (associazioni di categoria e persone bene informate vicine alle aziende coinvolte). Riporteremo giornalmente le chiusure degli stabilimenti automotive in Italia, tralasciando uffici, centri di ricerca, etc. che potranno potenzialmente continuare a lavorare con lo smart working.

Ultimo aggiornamento al 25 febbraio 2019

LE PRIME DUE AZIENDE AUTOMOTIVE FERME PER IL CORONAVIRUS

Il Decreto legge di contenimento dell’epidemia per Coronavirus in Italia ha innescato una serie di misure che, come abbiamo previsto, comporterà lo stop a produzione e forniture nelle fabbriche automotive. Le prime due aziende che hanno confermato l’allerta per la produzione auto, sono la Italdesign Giugiaro (Nichelino, TO) e la MTA (Codogno, LO). La Italdesign, pur essendo fuori dalla zona rossa, ha fermato le attività per la positività di un dipendente ai test sul Coronavirus. La MTA invece è proprio dentro la zona rossa. Questo dimostra che essere dentro o fuori dai focolai del contagio da Coronavirus è poco rilevante anche per i dipendenti delle aziende regolarmente aperte, poiché le chiusure o le limitazioni potrebbero arrivare a macchia di leopardo. Abbiamo allora voluto approfondire tramite varie fonti le reazioni e misure intraprese dalla aziende automotive a causa del Coronavirus in Italia in questi giorni. Il mondo automotive però si è fermato anche fuori dagli stabilimenti, con la cancellazione di una serie di importanti eventi e convegni in Italia che riguardano le auto e l’aftermarket a 360 gradi.

CORONAVIRUS: LE AZIENDE AUTOMOTIVE APERTE E LE PRECAUZIONI CONTRO IL CONTAGIO

Le aziende automotive non a rischio Coronavirus che, tra le altre, sono ad oggi aperte, ci risultano essere Osram (Treviso), Denso (San Salvo, CH), Michelin (Alessandria, Cuneo e Torino), Total e BluePrint. Ci risulta infatti da fonti vicine ad Osram che l’azienda, come molte altre, offra ai dipendenti (a Milano e Treviso) la possibilità di lavorare da casa in smart-working. Un’alternativa ad andare in ufficio con il timore del Coronavirus che può funzionare finché la produzione associata all’attività prevalente non si ferma. Per evitare rischi Michelin ha inviato a tutti i suoi fornitori una comunicazione cautelativa. La nota ha come oggetto “Misure attivate da Michelin in materia di contenimento diffusione Coronavirus – Preventive measures activated by Michelin regarding restraint of Coronavirus spread”. Michelin chiede ai suoi fornitori “la lista delle persone che abitualmente si recano presso i siti produttivi” nonchè “non inviare […] personale dipendente, trasportatori e/o corrieri che siano stati nelle aree ristrette nei 14 gg precedenti”. In assenza di queste condizioni l’accesso agli stabilimenti sarà negato.

LE AZIENDE AUTOMOTIVE CHIUSE IN ITALIA, PRIME CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS

D’altronde le perdite in gioco per le aziende automotive ferme in Italia e per i Costruttori auto in Italia e in Europa sono potenzialmente pesanti. Basta pensare che dalla sola MTA di Codogno componentistica elettromeccanica, dipendono FCA, Renault, Peugeot, BMW e Jaguar Land Rover. Gli slittamenti sono previsti sulle linee FCA di Mirafiori (Maserati Levante), Cassino (Alfa Giulia, Giulietta e Stelvio), Melfi (Fiat 500X, Jeep Renegade e Compass) e Sevel (Fiat Ducato, Citroen Jumper e Peugeot Boxer). L’azienda ha chiesto al Prefetto di Lodi il reimpiego del 10% di dipendenti (60 dei 600) ed evitare danni anche alle Case auto in Europa, tra cui FCA, BMW, Renault e Peugeot. In questo sito la MTA produce fusibili, relè, terminali di potenza, ecc.

LE MISURE PREVENTIVE DELLA MTA E I COSTRUTTORI DELLE AUTO PREMIUM

“Qualora la disposizione di chiusura forzata dovesse permanere, verrebbero coinvolti altri produttori quali Jaguar Land Rover, Iveco, CNH e Same […] con conseguenze irreparabili per l’azienda e il personale occupato.” Come SicurAUTO.it ha potuto scoprire, la richiesta al Prefetto di Lodi, riguarda l’impiego di personale MTA che si occuperà delle sole spedizioni. L’azienda si impegna comunque a mantenere alti i livelli di sicurezza monitorando quotidianamente i dipendenti secondo quanto disposto dal Ministero della Salute. Non saranno coinvolti nello stop i Costruttori ai quali l’azienda fornisce cruscotti e display (come Lamborghini, la stessa FCA, Ferrari e altri). La produzione di componentistica elettronica della MTA infatti è a Rolo (Reggio Emilia).

AZIENDE AUTOMOTIVE FERME IN ATTESA DI AIUTI DAL GOVERNO

Ad oggi risulta che il Governo abbia variato un provvedimento di Cassa integrazione guadagni e sospensione delle Imposte per le aziende in quarantena. Restate collegati poiché continueremo quotidianamente ad aggiornarvi sulle aziende automotive ferme in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus.