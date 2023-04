Consiglio acquisto SUV: budget fino a 20 mila euro

Continuano gli appuntamenti con le guide all’acquisto di una nuova auto di SicurAUTO.it. Dopo aver analizzato le opzioni disponibili per chi cerca un SUV con budget fino a 30.000 euro, andiamo ora a verificare quali sono le opzioni disponibili sul mercato per gli automobilisti alla ricerca di un nuovo SUV da meno di 20.000 euro. In questo caso, come già per i crossover fino a 21.000 euro, bisogna fare i conti con un segmento con sempre meno modelli, considerando l’aumento vertiginoso dei prezzi delle auto nuove. I modelli su cui puntare, però, sono diversi e presentano tutti caratteristiche interessanti oltre che un rapporto qualità/prezzo di grande interesse. Vediamo, quindi, quali sono i migliori SUV da comprare con un budget di 20.000 euro. Guida aggiornata al 24 aprile 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Trovare l’auto giusta non è semplice: gli elementi da considerare sono numerosi e ogni automobilista presenta specifiche esigenze da considerare. Oltre al budget, quindi, è necessario valutare le caratteristiche della carrozzeria, la motorizzazione e le dimensioni prima di entrare nei dettagli e considerare la dotazione di serie e i vari optional. Da tenere in considerazione, inoltre, è anche l’uso che si farà dell’auto oltre al numero di chilometri da percorrere ogni anno. Prima di vedere quali sono i migliori SUV da comprare a meno di 20.000 euro, quindi, è utile dare una lettura a quelli che sono e i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

DACIA DUSTER

La Dacia Duster è un modello di riferimento del mercato per tutti gli automobilisti alla ricerca di un SUV con un budget inferiore ai 20.000 euro. Con i suoi 4,34 metri di lunghezza, infatti, la Dacia Duster è sufficientemente spaziosa per offrire tutti i vantaggi tipici di un SUV a fronte di un prezzo molto accessibile. La gamma del SUV di Dacia, infatti, parte da 17.750 euro con la possibilità di scegliere tra versioni benzina, diesel e GPL avendo a disposizione un budget inferiore ai 20.000 euro. Nell’ultimo crash test Euro NCAP del 2017, la Dacia Duster ha ottenuto 3 stelle su 5.

DR 3.0

La DR 3.0 è una delle auto di riferimento della gamma DR e rappresenta un’ottima scelta per gli automobilisti alla ricerca di un SUV con un budget inferiore ai 20.000 euro. Lunga 4,17 metri, la DR 3.0 è dotata di un motore 1.5 benzina da 116 CV. Sul mercato italiano, la vettura è disponibile con un prezzo di listino di 18.900 euro. Al momento, la DR 3.0 non è ancora stata testata da Euro NCAP.

DR 4.0

DR Motors diventa sempre di più un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote italiano e con la sua DR 4.0 propone un’alternativa interessante a chi è alla ricerca di un SUV compatto con un budget inferiore ai 20.000 euro. Con una lunghezza di poco più di 4,3 metri e un motore 1.5 benzina da 116 CV, infatti, il SUV di DR può rappresentare la scelta giusta in questo segmento, considerando un prezzo di partenza di 19.900 euro. Per il momento, non ci sono crash test della DR 4.0.

EVO 3

EVO 3 è il “city SUV” del marchio appartenente al gruppo DR Automobiles. Si tratta di un modello economico e completo che presenta una lunghezza di poco superiore ai 4,1 metri. Il SUV è dotato del motore 1.5 benzina da 113 CV, disponibile anche in versione GPL. Per il mercato italiano, EVO 3 parte da 16.900 euro con la versione GPL che costa 1.500 euro in più, rientrando nel budget. Non sono disponibili crash test del modello.

EVO 4

Nell’elenco dei SUV da comprare a meno di 20.000 euro c’è spazio anche per EVO 4, più grande ma non troppo più costoso rispetto ad EVO 3. Il modello in questione presenta una lunghezza complessiva di poco più di 4,3 metri, adattandosi a diversi contesti di utilizzo e a diverse esigenze. Sul mercato è disponibile la versione 1.6 benzina da 115 CV oltre che la versione GPL che, però, supera il budget disponibile di qualche centinaio di euro. La gamma della EVO 3 parte da 18.900 euro. Per ora, non ci sono crash test del modello.

HAVAL H2

Tra le opzioni disponibili per l’acquisto di un SUV con un budget inferiore ai 20.000 euro c’è spazio anche per la Haval H2. Il SUV compatto del marchio del gruppo cinese Great Wall Motors è una buona scelta in questa fascia di prezzo grazie al suo motore 1.5 turbo da 144 CV in grado di garantire un funzionamento bifuel benzina/GPL. La gamma del SUV di casa Haval parte da 18.800 euro. Non è ancora disponibile il test Euro NCAP.

KIA STONIC

La Kia Stonic rientra tra i SUV da meno di 20.000 euro da comprare sul mercato italiano. Si tratta di un SUV da appena 4,1 metri, pensato principalmente per l’uso in città. Sul mercato, il SUV di Kia è disponibile con diversi allestimenti e varie motorizzazioni su cui puntare (c’è anche la variante GPL). Con il budget disponibile, però, è possibile scegliere esclusivamente la variante con motore 1.2 DPI da 84 CV e allestimento Urban. Il prezzo parte da 19.250 euro. Nel 2017, la Kia Stonic ha ottenuto 3 stelle nel test Euro NCAP.

MAHINDRA KUV100 NXT

La Mahindra KUV100 NXT rientra nell’elenco dei migliori SUV con un budget inferiore ai 20.000 euro. In questo caso, però, si tratta di un SUV ultra-compatto, con una lunghezza inferiore ai 3,8 metri e rappresenta una scelta ideale per l’uso in città ma che potrebbe star stretta a chi cerca il massimo della comodità, in termini di spazi a bordo, per il segmento di mercato. Il SUV di Mahindra è disponibile in Italia a partire da 15.645 euro con la possibilità di scegliere tra il motore 1.2 benzina da 87 CV e la sua variante GPL che costa 1.800 euro in più. Non sono disponibili crash test della Mahindra KUV100 NXT

MG ZS

Tra i migliori SUV disponibili con un budget inferiore ai 20.000 euro c’è spazio anche per la MG ZS. Il SUV compatto di casa MG Motor presenta una lunghezza di poco superiore ai 4,3 metri ponendosi come uno dei modelli più interessanti di questo segmento. Con il budget a disposizione, è possibile puntare sulla variante base del SUV, con allestimento Comfort e motore 1.5 VTI-Tech benzina da 106 CV, con cambio manuale e trazione anteriore. Questa versione parte da 17.340 euro. Superando di poco il budget ci sono altre motorizzazioni e la possibilità di puntare sul cambio automatico. Al momento, non ci sono crash test per la MG ZS.